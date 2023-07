Richard Carapaz y Egan Bernal lideran la legión latinoamericana en el Tour de Francia 2023

Tour de Francia 2023

El ecuatoriano del Education-Easypost quiere disputar el podio, mientras que el colombiano –único latino en ganar la Grande Boucle- apunta a encabezar al INEOS Grenadiers, aunque es su regreso al Tour desde un accidente que casi le cobra la vida el año pasado. Además, Daniel Felipe Martínez, otro cafetero, es un líder en la sombra de la escuadra británica; Rigoberto Urán va por su décima participación. Otros dos colombianos y un costarricense completan la nómina hispanoamericana.

La cuenta regresiva para el inicio del Tour de Francia 2023 está en su tramo final. Los equipos ya han hecho en Bilbao la presentación de sus ocho ciclistas que atravesarán los 3.405,6 kilómetros de una de las competencias deportivas más importantes del año.

Dentro de esas nóminas aparecen siete pedalistas de América Latina, quienes representarán esas latitudes del mundo a lo largo de las 21 etapas. Sin embargo, claro, cada uno tiene expectativas diferentes.

Quienes encabezan el listado y tienen ambiciones grandes pensando en la llegada a París el 23 de julio son Richard Carapaz y Egan Bernal.

El ecuatoriano será el líder del EF Education-Easypost y arriba al País Vasco con el firme objetivo de pelear por el maillot amarillo. En las estimaciones previas, el oriundo de El Carmelo está dentro de los aspirantes al tercer puesto, detrás del danés Jonas Vingegaard, vigente campeón, y el esloveno Tadej Pogacar, ganador del título en 2020 y 2021.

Carapaz afirmó que está “con mucha ilusión de hacer un gran Tour” y que buscarán “tener un buen resultado”. “Vengo a eso, he hecho una preparación muy buena y toda la primavera aquí no he tenido la mejor sensación, pero me he preparado lo mejor posible y espero encontrar las piernas deseadas y disfrutar”, agregó.

Por su parte, el pasado de Bernal –único latinoamericano laureado en París- lo eleva como un competidor con aspiraciones a pelear por un lugar de privilegio en la tabla general. Sin embargo, un accidente casi mortal en 2022 y sus antecedentes físicos le ponen un manto de dudas a las posibilidades del colombiano.

El hombre del INEOS Grenadiers admitió durante la presentación de los equipos que no estaba en los planes competir hasta hace “diez días o menos” y que no llega al 100%, pero está “con muchísimas ganas”. “Es el Tour que me hace más ilusión”, expresó.

El pasado del zipaquireño, lo ponen como punta de lanza de la escuadra británica, pero ese puesto podría derivar en otros compañeros como el británico Tom Pidcock o su compatriota Daniel Felipe Martínez, ambos elogiados por el equipo en las últimas semanas.

Martínez, candidato en la montaña; ‘Rigo’, el experimentado

La organización del Tour de Francia escogió a Daniel Felipe Martínez como uno de los nueve nombres con más posibilidades de hacerse con el maillot de montaña en esta edición.

El bogotano de 27 años participará de su cuarto Tour de Francia, pero esta vez como uno de los nombres fuertes del INEOS Grenadiers, equipo con el que termina contrato a final de temporada.

Martínez se impuso en la etapa 13 en 2020, siendo al momento su único éxito en esta gran vuelta. Su mejor performance fue ese año, cuando finalizó 28° en la clasificación general.

Otro colombiano en la competencia será Rigoberto Urán, el más longevo de los siete latinos. Siendo este su décimo Tour de Francia, el antioqueño ha tenido un buen desempeño en 2023, finalizando sexto en el Tour de Suiza, una de las grandes antesalas del Tour. Inclusive tuvo expectativas para el Giro de Italia, pero dio positivo en Covid-19 y debió abandonar.

El pedalista del Education-Easypost, en diálogo con el sitio oficial del torneo, resaltó la importancia de tener experiencia en la Grande Boucle y que puede ser un factor útil para el equipo.

“Obviamente, cada Tour es especial, cada Tour es duro y la experiencia es importante, pero las piernas son lo más importante", recalcó.

Su mejor actuación fue en 2017, cuando terminó en el segundo escalón del podio detrás del cuatro veces campeón Chris Froome.

Chaves, Tejada y Amador, los gregarios

El colombiano Esteban Chaves está llamado a ser uno de los colaboradores más trascendentes que Carapaz tenga en este Tour de Francia. Especialista en montaña, el pedalista de 33 años se perfila para ser un hombre importante dentro de las aspiraciones del conjunto estadounidense.

El bogotano correrá por cuarta vez la competencia más importante de ciclismo, donde tuvo su mejor resultado en 2021, cuando finalizó 13° en la clasificación general. “Estamos deseando hacerlo todo muy bien y jugar muy bien las cartas y hacer realidad el sueño”, comentó tras ser confirmado por el Education-Easypost.

“Podemos hacer una general agradable. Hay mucha escalada este año: 14 etapas que son realmente duras. Y podemos jugar las cartas para ganar etapas con diferentes ciclistas”, agregó.

Junto a Chaves y Urán, en la escuadra estadounidense también estará el costarricense Andrey Amador. El ‘tico’ participará en el TDF por séptima vez, la última en 2020 con INEOS. Con 36 años y tras haber tenido experiencia también en el Movistar, Andrey ha demostrado ser uno de los mejores gregarios del pelotón.

“Cada Tour de Francia es especial, es la carrera con la que soñaba desde niño, estoy muy muy feliz. Agradecido por la confianza de mi equipo, espero hacer un gran papel, gracias por el apoyo de todos los ticos”, dijo en medios nacionales.

El séptimo latinoamericano es el colombiano Harold Tejada, pedalista del Astana Team, en quien confían para que colabore en empujar al kazajo Alexey Lutsenko, el líder de la escuadra.

"Tengo claro mi trabajo, que es ayudar a los líderes en etapas de subida y esperamos que se vaya bien el trabajo. Desde el día uno será difícil y complicado”, aseveró el nacido en Huila.

