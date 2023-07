Brasil, España, Inglaterra y EE. UU., entre las favoritas para ganar el Mundial Femenino (1/2)

Mundial Femenino 2023

Quedan pocos días para que el Mundial de Australia y Nueva Zelanda abra sus puertas. Allí se dará una exhibición del mejor fútbol practicado por mujeres. Un torneo que pondrá al deporte en el centro de los reflectores, mostrando su enorme crecimiento, pero también sus grandes pendientes. En medio de ese panorama, France 24 hace un repaso sobre las favoritas a llevarse el trofeo más codiciado de dicho deporte. Esta es la primera entrega.

El 20 de julio rodará el balón en Australia y Nueva Zelanda. El pitazo inicial dará el comienzo a un Mundial que promete poner al fútbol femenino en el centro de los reflectores. El torneo se da en medio de una explosión del fútbol en continentes como Europa y América en donde, cada vez más, el deporte atrae a multitud de fanáticos.

Al mismo tiempo, el Mundial Femenino de 2023 da cuenta de los enormes pendientes a los que se enfrentan las deportistas, incluso en los países que son potencias a nivel global.

En France 24 hacemos un recorrido por el mundo y destacamos las selecciones que parecen tener más oportunidades para llevarse el galardón más importante del fútbol femenino. ¿Quiénes son sus jugadoras más destacadas? ¿Quién está al mando de cada equipo? ¿Por qué es más posible que se lleven el trofeo a casa? ¿Cómo está el fútbol femenino a nivel local en dichos países? Esta es la primera entrega de nuestra serie.

Estados Unidos, la actual campeona con sed de sentar precedente

La sed ganadora de Estados Unidos no ha menguado para la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. Tal como asegura Carrie Dunn, profesora de periodismo deportivo en la Universidad de East London y autora del libro ‘The Roar of the Lionesses: Women's Football in England’, para France 24, “Estados Unidos siempre es un firme candidato a ganar cualquier torneo, sea cual sea su estado de forma. Saben cómo ganar y tienen una fantástica experiencia mundialista”.

Y es que las cifras delatan el talante futbolístico estadounidense. La selección se ha llevado cuatro veces la Copa Mundial Femenina en 1991, 1999, 2015 y 2019. Esperan, en esta ocasión, llevar a cabo una hazaña inédita: quedarse con tres campeonatos mundialistas consecutivos. Además, quedaron de subcampeonas en 2011.

Los logros de la Selección Femenina de Estados Unidos. © Nicolás Sánchez / France 24

En los Olímpicos también suelen sentirse como en casa. Se han quedado con cuatro medallas de oro en 1996, 2004, 2008 y 2012. Y se vistieron de plata en el 2000.

Su hegemonía a nivel continental es clara. Han conseguido nueve veces el Campeonato Femenino de la Concacaf.

¿Quién dirige a las estadounidenses?

El entrenador de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Estados Unidos es Vlatko Andonovski, quien ha estado a cargo del equipo desde 2019. Andonovski nació en Macedonia del Norte y creció jugando al fútbol, llegando a trasladarse a Estados Unidos para jugar profesionalmente.

Se retiró como jugador en 2010 y comenzó a entrenar en la Premier Soccer League femenina de Estados Unidos, donde ganó varios campeonatos. Luego pasó a entrenar en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), llevando al entonces Reign FC, hoy en día OL Reign, a dos títulos consecutivos de la NWSL Shield en 2014 y 2015.

Vlatko Andonovski es el entrenador de la Selección Femenina de Estados Unidos. Foto de junio de 2023. © Phelan M. Ebenhack / AP

En 2019, Andonovski fue nombrado seleccionador del equipo nacional de fútbol femenino de Estados Unidos, sucediendo a Jill Ellis. En su primer gran torneo como entrenador en jefe, la Copa SheBelieves 2020, llevó al equipo a la victoria sobre Inglaterra, España y Japón. También dirigió al equipo en la clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

¿Quiénes son sus jugadoras clave?

Los nombres de muchas de las futbolistas estadounidenses han marcado toda una generación. Entre ellos se encuentran el de Alex Morgan, Megan Rapinoe y Julie Ertz.

Morgan es una de las goleadoras más prolíficas en la historia de la selección, marcando más de 100 goles con la selección. Parece que la jugadora llega en gran forma luego de haber tenido a su hija en 2020.

También en las convocadas está Rapinoe, una de las líderes de la escuadra dentro y fuera de la cancha. La centrocampista de 38 años del OL Reign disputará la que será su última Copa del Mundo y se colgará las botas al término de la presente temporada de la NWSL. Más allá de su papel clave en el juego de su equipo en los últimos años, Rapinoe ha sido una férrea activista y fue clave para conseguir una histórica paga igualitaria con la selección masculina.

La banda de capitana ha reposado también en el brazo de Ertz, la jugadora del Angel City ha sido el pilar de la defensa estadounidense. También vuelve al campo después de un periodo de ausencia por su maternidad.

Julie Ertz es una de las defensoras más experimentadas de Estados Unidos, vuelve después de haber estado unos meses. Foto de marzo de 2020. © Steve Luciano / AP

Más allá de la experiencia, el equipo tiene caras nuevas, como Sophia Smith, quien anotó 11 goles para el equipo de Estados Unidos el año pasado y ganó el premio a la Jugadora Femenina del Año de US Soccer. Al igual que Trinity Rodman, hija del afamado jugador de baloncesto Dennis Rodman, de 21 años, y Alyssa Thompson, de solo 18 años.

Un panorama del fútbol jugado por mujeres en Estados Unidos

El fútbol femenino de Estados Unidos ha marcado el paso del deporte a nivel mundial y se ha vuelto un referente. Un hito clave fue la creación de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) en 2013. El torneo cuenta con 12 equipos de todo Estados Unidos y ha contribuido a proporcionar una plataforma para el fútbol femenino en el país. Además de la NWSL, existen otras ligas de fútbol femenino de menor nivel en Estados Unidos, como la United Women's Soccer (UWS), que comenzó en 2015.

Aun siendo uno de los referentes a nivel mundial, a nivel local el fútbol jugado por mujeres en Estados Unidos tiene grandes pendientes. Uno de ellos es la inclusión a nivel racial. Tal como muestra 'NPR', la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, “ha lamentado que el fútbol estadounidense sea visto como un 'deporte de niños blancos y ricos'".

Brasil abre espacio a América Latina entre las favoritas

La selección femenina de Brasil es uno de los equipos más laureados de la historia del fútbol femenino, de hecho ha estado en todos los campeonatos mundiales de fútbol femenino desde la primera en 1991.

‘As Canarinhas’ fueron subcampeonas en el Mundial de 2007, perdiendo la final contra Alemania. Mientras que en 2011 lograron llegar hasta los cuartos de final. En las últimas citas mundialistas, Brasil no ha logrado superar los octavos de final.

Logros de la Selección Femenina de Brasil. © Nicolás Sánchez / France 24

En torneos suramericanos Brasil ha tenido una hegemonía casi total. La selección ha ganado nueve veces la Copa América Femenina. En 2022, la última edición disputada, venció a Colombia en la final por la mínima.

Por otra parte, se han llevado dos veces la medalla de plata en los Olímpicos, en 2004 y 2008. Nunca ha logrado conquistar el oro.

En los Jugos Panamericanos, torneo en el que participan equipos de Norte, Centro y Sudamérica; ganó la medalla de oro en 2003, 2007 y 2015.

¿Quién dirige a ‘As Canarinhas’?

Pia Sundhage se convirtió en la seleccionadora de la Selección Femenina de Brasil en 2019, sustituyendo a Oswaldo Fumeiro Alvarez, conocido como Vadão. La entrenadora tiene una prolífica carrera a la cabeza de equipos femeninos. Lideró la Selección Nacional Femenina de Suecia de 2012 a 2017, a la que entrenó hasta la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 y hasta las semifinales de la Eurocopa Femenina de 2013.

La entrenadora de Brasil Pia Sundhage ha formado su trayectoria en equipos como Brasil y Suecia. © Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

También dirigió a la selección femenina de Estados Unidos de 2008 a 2012, a la que condujo a dos medallas de oro olímpicas y al subcampeonato del Mundial femenino de 2011. Sundhage jugó como delantera en clubes suecos como el Hammarby IF, el AIK y el Jitex.

¿Cuáles son sus jugadoras clave?

Para la histórica jugadora brasileña Marta se trata de la última cita mundialista. Marta sigue siendo vigente y al mismo tiempo ya es una leyenda del fútbol femenino. Con sus 37 años es la única jugadora del mundo con cinco FIFA World Player. En 2018 también ganó el premio The Best de la FIFA.

Además, ha anotado la suma de 17 goles en Mundiales, siendo la goleadora absoluta en la historia del torneo, incluyendo el certamen masculino.

La delantera Marta lanza un penalti en el encuentro entre Brasil e Italia disputado en Valenciennes, Francia, el 18 de junio de 2019. Phil Noble / Reuters

A su lado hay jugadoras experimentadas como Débora Cristiane de Oliveira, conocida como Debinha, delantera del Kansas City. Destaca por su habilidad en el regate, su creatividad y su capacidad goleadora y fue clave tanto en el Mundial como en la Copa América.

En las filas defensivas está Tamires Cássia Dias de Britto, también llamada como Tamires. Juega como central y es la capitana del equipo brasileño, Corinthians.

Brasil también tiene una cuota de futbolistas jóvenes. Ese es el caso de Geyse Ferreira, de 25 años, una delantera que juega en el Barcelona. En la temporada de 2021-2022 la jugadora fue el ‘pichichi’ del torneo con 20 goles, sin embargo, su capacidad de convertir ha menguado en la pasada temporada, en la que no alcanzó la titularidad indiscutible con las blaugrana. El Mundial será así una revancha.

Un panorama del fútbol jugado por mujeres en Brasil

Brasil tiene una liga de fútbol femenino llamada Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que existe desde 2013. La liga cuenta con 16 equipos de todo Brasil y ha ayudado a proporcionar una plataforma para el fútbol femenino en el país.

La superioridad del fútbol femenino brasileño en la región es notable. Desde 2009, los equipos de dicho país han reinado en la Copa Libertadores. De hecho, en las últimas cuatro versiones, la copa ha regresado a territorio brasileña. El último campeón fue Palmeiras, antes lo hizo Corinthians (que también se coronó en 2019) y en 2020 lo hizo Ferroviária

Los ojos están puestos en Europa

El fútbol europeo ha tenido un crecimiento pronunciado en los últimos años. Estadios repletos de hinchas, figuras del fútbol jugado por mujeres que se han vuelto referentes, contratos de transmisión deportiva y patrocinios, son los síntomas del crecimiento de dicho deporte. Lo que se vive al interior del continente se ve reflejado en sus selecciones: muchas de ellas son las grandes favoritas.

No cabe duda de que el fútbol femenino en Europa está ganando popularidad y cosechando cada vez más éxitos, con las ligas nacionales ganando cada vez más seguidores. Esto se debe en gran medida al aumento de la inversión, asegura Dunn.

El auge también ha contagiado los fanáticos. “Creo que la regularidad en el ámbito nacional es algo muy importante: es fantástico ver a 90.000 personas en el Barcelona-Real Madrid, o a 45.000 en el Arsenal-Tottenham, por ejemplo, pero tenemos que asegurarnos de que los partidos femeninos atraigan a aficionados todas las semanas”, añade la académica Dunn.

Un ambiente que aunque todavía tiene que dar pasos significativos, ha propiciado la consolidación de sus equipos nacionales, convirtiéndolos en los grandes favoritos en esta cita mundialista.

Inglaterra, la actual campeona europea

El palmarés de las inglesas es amplio y se ha venido nutriendo en los últimos años. Sin embargo, para las leonas hay un trofeo que sigue teniendo su espacio vacío en la vitrina. Se trata, del de la Copa del Mundo.

Inglaterra llega tras una racha de conquistas en distintos campeonatos: se quedaron con la Eurocopa de 2022 y con la Finalissima, tras vencer a Brasil en un reñido duelo.

Los logros de la Selección Femenina de Inglaterra. © Nicolás Sánchez y Liz Agredo / France 24

Más allá de los recientes logros, la selección femenina de fútbol de Inglaterra ha tenido otras hazañas. Entre ellas se incluyen el haber llegado a la semifinal de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA en 2015 y en 2019.

¿Quién dirige a las leonas?

Afuera de las líneas que marcan el terreno de juego estará Sarina Wiegman. De 53 años, Wiegman asumió el cargo de seleccionadora nacional femenina de Inglaterra en septiembre de 2021 en sustitución del anterior seleccionador, Phil Neville. Bajo su dirección las inglesas han logrado 22 victorias y cuatro empates en los 26 partidos que ha dirigido.

Sarina Wiegman es la entrenadora de la Selección Femenina de Inglaterra. Foto del 30 de julio. © Alessandra Tarantino /AP

Anteriormente fue seleccionadora del equipo nacional femenino de Países Bajos de 2017 a 2021. Los logros conseguidos al mando de las riendas del equipo neerlandés la llevaron a quedarse con el premio ‘The Best’ a la mejor entrenadora en 2020. Pues lideró al equipo hasta la final de la Copa Mundial Femenina 2019, en la que perdieron ante Estados Unidos.

En su carrera como jugadora fue centrocampista de los clubes holandeses KFC '71 y Ter Leede, así como de la selección de Países Bajos.

¿Cuáles son sus jugadoras clave?

Aunque Inglaterra ha consolidado un equipo ganador, las bajas pueden poner a tambalear su desempeño en la Copa del Mundo. Dos de sus referentes, la capitana Leah Williamson y la delantera Beth Mead se perderán el Mundial por lesión del ligamento cruzado.

Sin embargo, otras grandes figuras se mantienen. Ese es el caso de Ella Toone, la mediocampista del Manchester United; Alessia Russo, delantera del Arsenal; y Chloe Kelly, delantera del Manchester City.

Ella Toone, la '10' de las leonas, será fundamental para su equipo en el Mundial 2023. © Kirsty Wigglesworth / AP

Kelly fue decisiva en el triunfo de Inglaterra en la Finallissima dándole un gol agónico a su equipo en los últimos minutos del partido, una hazaña casi imposible después de que en mayo de 2021 se rompiera el ligamento cruzado anterior de su rodilla. Las tres han tenido roles decisivos en sus clubes ingleses.

Otras futbolistas decisivas en la parte trasera del terreno son Lucy Bronze, la defensora del Barcelona, y la defensora del Chelsea, Millie Bright, quien llevará la cinta de capitana según confirmó Wiegman. Las dos serán claves ante la ausencia de Williamson.

Un panorama del fútbol jugado por mujeres en Inglaterra

El fútbol femenino en Inglaterra ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, y se ha convertido en una parte cada vez más importante del panorama futbolístico del país. La Liga femenina de Inglaterra (FA WSL) fue fundada en 2010. Desde entonces, ha ido creciendo en popularidad y ha atraído a algunos de los mejores talentos femeninos del mundo. Ahora cuenta con 12 equipos.

Los clubes ingleses han tenido un éxito considerable en competencias europeas en el fútbol femenino. El Arsenal Ladies, por ejemplo, ganó la Liga de Campeones Femenina de la UEFA en 2007. Otros equipos ingleses que han tenido éxito en las competencias europeas incluyen al Chelsea Ladies, el Manchester City Women, y el Liverpool Ladies FC.

Los patrocinios siguen llegando. “Por ejemplo, en la Superliga Femenina de Inglaterra, (el banco) Barclays es un gran patrocinador corporativo, lo que significa que se invierte una gran suma de dinero en el juego”, señala Dunn.

Aunque el crecimiento ha sido notorio, hay todavía barreras para que ciertas mujeres puedan dedicarse al fútbol de manera profesional. Tal como muestra ‘The Guardian’ , 21 de las jugadoras convocadas a la selección son blancas.

Así, la inclusión racial es uno de los pendientes del fútbol inglés. “La diversidad étnica y social es algo en lo que Inglaterra y la FA están trabajando muy duro para garantizar en los próximos años”, asegura Dunn.

España, esperanzada en medio del auge de su fútbol local

El camino de la selección femenina de España hacia el mundial ha sido complejo. Varias de sus figuras como Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro, tuvieron que enfrentarse a graves lesiones y están lejos de llegar en su mejor nivel a Australia y Nueva Zelanda.

Además, un hecho ha marcado toda la previa de la Copa del Mundo, hace un año 15 de las jugadoras del equipo se declararon como no elegibles para la selección, por desencuentros con el seleccionador Jorge Vilda. Un altercado que marcó un punto de inflexión en el equipo.

Sin embargo, en las convocadas finalmente hay nombres como los de Ona Battle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, que inicialmente hacían parte del grupo que se había enfrentado a Vilda. Destaca, sin embargo, las ausencias de Sandra Paños, Mapi León y Patri Guijarro, pilares del Barcelona Femenino en la consecución de la Champions League Femenina.

España sigue sin poder conseguir logros claves en la selección femenina de mayores, en el Mundial de 2019 llegaron hasta los octavos de final, donde fueron eliminadas por Estados Unidos.

Logros de la Selección Femenina de España. © Nicolás Sánchez / France 24

Mientras que en la Eurocopa 2022 quedaron fuera del torneo luego de que Inglaterra las venciera en los cuartos de final. Antes ya habían llegado a dicha instancia en 2013 y 2017.

En los Juegos Olímpicos de 2020 solo pudieron llegar a cuartos de final y también fueron eliminadas por Estados Unidos.

¿Quién dirige a ‘La Roja’?

Jorge Vilda es el entrenador de la Selección Femenina de España desde 2015, sucediendo a Ignacio Quereda. Anteriormente, entrenó a las selecciones femeninas Sub17 y Sub19 de España entre 2007 y 2013, a las que llevó a los Campeonatos de Europa Femeninos Sub17 y Sub19 de la UEFA.

Jorge Vilda es el entrenador de la Selección Femenina de España. © Alessandra Tarantino / AP

¿Cuáles son las jugadoras a tener en cuenta?

Quizás más que nunca, España puede presumir de un plantel con altísimo nivel. Aunque su presencia estuvo en duda hasta muy poco, la catalana Alexia Puttelas volverá al equipo. La jugadora del Barcelona es la actual ganadora del Balón de Oro y de The Best. Queda por ver si podrá encontrar su mejor nivel en el Mundial Femenino.

Alexia Putellas vuelve a la convocatoria de la Selección de España femenina. © Steve Luciano / AP

Otra de sus grandes figuras de Aitana Bonmatí, quien también está en las filas del Barcelona, es una mediapunta ofensiva y tiene un gran talento goleador.

Más adelante, del campo, estará Jenni Hermoso. Otro de los regresos más esperados de la selección. La española ha jugado 97 partidos con ‘La Roja’ —una marca que solo supera Putellas— y es la máxima goleadora de todos los tiempos del equipo. La ofensiva española también se entusiasma con Alba Redondo, del Levante, quien es la máxima goleadora de La Liga con 27 goles. Y también estará Esther González, del Real Madrid, quien fue clave en las eliminatorias llevándose 10 dianas en solo seis partidos.

Bajo los tres postes estará María Isabel "Misa" Rodríguez Rivero, una de las ídolas del club blanco y quien hizo una gran temporada siendo titular en 28 de los 30 partidos del torneo local.

Un panorama del fútbol jugado por mujeres en España

El fútbol femenino español se ha desarrollado en los últimos años. Si bien la creación de la Primera División Femenina se dio en 1988, su profesionalización sigue en camino y en los últimos años ha habido un auge de patrocinios y seguimiento al torneo.

Los clubes femeninos españoles también han tenido cierto éxito en la competición europea, con el Barcelona levantando la Liga de Campeones en 2021 y 2023.

También han pedido una reestructuración de la Liga de Campeones Femenina para ofrecer más oportunidades a los equipos femeninos de todo el continente de competir al más alto nivel.

