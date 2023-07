América Latina llega al Mundial Femenino 2023 entre pendientes y promesas

Mundial Femenino 2023

Colombia, Argentina, Brasil, Panamá y Costa Rica quieren que el mundo hable del fútbol femenino en América Latina. Las selecciones son la representación de la región en el Mundial Femenino 2023. Los equipos llegan al torneo entre un interés cada vez mayor en dicho deporte y enormes deudas. France 24 hace un recorrido por los equipos latinoamericanos que estarán en Australia y Nueva Zelanda.

La euforia por el fútbol practicado por mujeres se extiende por buena parte del territorio latinoamericano. Brasil, Argentina y Colombia representarán a América del Sur, mientras que más al norte, Panamá y Costa Rica llevarán la batuta del deporte en Centroamérica.

A pesar del entusiasmo de muchos fanáticos y, sobre todo, del compromiso de las futbolistas, llegan al Mundial en medio de pendientes y brechas. Algunas que, en gran parte, han contribuido a que las selecciones de la región sigan sin tener un papel destacado.

Desafíos del fútbol femenino latinoamericano

Los pendientes son muchos y no son nuevos. Según Gabriela Ardila, historiadora y autora del libro ‘A las patadas: historias del fútbol practicado por mujeres en Colombia desde 1949’, el fútbol se volvió importante en los países latinoamericanos “por una idea de nación”.

“Es una idea de nación en masculino. Porque es una idea de una nación fuerte, competitiva, que tiene resistencia, que son esos valores que no se le permiten a las mujeres y a los cuerpos feminizados”, asegura.

Una resistencia que se ve incluso en la actualidad. “Yo siento que la falta de interés, la falta de patrocinar, consolidar y organizar el fútbol jugado por mujeres no tiene que ver con el rendimiento", señala Ardila. Entonces, asegura, esto ocurre más bien porque no se quiere permitir que las mujeres ocupen un espacio que no les es permitido socialmente.

Los pasos para lograr una igualdad en el continente se han dado, pero han sido insuficientes. Tales como la decisión de la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, de requerir a todos los equipos del continente clasificados para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de tener un plantel femenino en sus clubes.

“Esto fue al menos un comienzo para darles a las mujeres en esos equipos. Claro que hay un debate en cómo esto puede funcionar (...) Creo que podemos ver que es el comienzo de algo”, asegura Brenda Elsey, historiadora de la Universidad de Hofstran y especialista en fútbol de América Latina.

Al mismo tiempo, asegura para France 24, que el deporte practicado por mujeres en la región “ha sido de manera perpetua reprimido por la estructura de los gobiernos masculinos”.

Lo que ocurre, señala Elsey, es que las ligas de cada país “han sido muy esporádicas y muy pocas comparadas con los hombres”. Además, deriva en que “las mujeres están teniendo serios problemas siendo tratadas como profesionales pero no teniendo los recursos. Por ejemplo, no teniendo staff médico ni campos en buen estado, entre muchas otras cosas”.

A la falta de continuidad de las ligas y a las condiciones lejos de ser óptimas para la profesionalización se le suma la desigualdad salarial. “Las brechas salariales siguen siendo muy fuertes en todos los espacios, y algo muy problemático en los deportes, específicamente en el fútbol, es que se argumenta que la brecha es válida (...) Es como decir que la gente no va casi a médicas mujeres porque no les tienen confianza, entonces a las médicas mujeres hay que pagarles menos, y que eso sea como algo positivo es algo muy peligroso en los deportes”, argumenta Ardila.

Lo anterior, deriva en consecuencias como que las futbolistas de la región tengan que encontrar otros trabajos durante el año, en los momentos en que no hay competencia. Y tal como señala la historiadora, “tener periodos de entrenamiento más centralizados en tiempos cortos, hace que haya más lesiones”.

En este panorama, las selecciones de la región se dirigen hacia Australia y Nueva Zelanda. Allí disputarán un Mundial, que promete ser una plataforma para enaltecer el fútbol practicado por mujeres en América Latina, pero también poner en el centro del debate las brechas que se perpetúan sobre dicho deporte y sus futbolistas.

En France 24 hacemos un recorrido por los diferentes equipos que representarán a América Latina en la cita mundialista. ¿Quiénes son sus jugadoras más destacadas? ¿Quién está al mando de cada equipo? ¿Hay posibilidades de que se lleven el trofeo a casa? ¿Y cómo está el fútbol femenino a nivel local en dichos países?

Brasil, a la vanguardia del fútbol en América Latina

La selección femenina de Brasil es uno de los equipos más laureados de la historia del fútbol femenino, de hecho ha estado en todos los campeonatos mundiales de fútbol femenino desde el primero en 1991.

‘As Canarinhas’ fueron subcampeonas en el Mundial de 2007, perdiendo la final contra Alemania. Mientras que en 2011 lograron llegar hasta los cuartos de final. En las últimas citas mundialistas, Brasil no ha logrado superar los octavos de final.

Logros de la Selección Femenina de Brasil. © Nicolás Sánchez / France 24

En torneos suramericanos Brasil ha tenido una hegemonía casi total. La selección ha ganado nueve veces la Copa América Femenina. En 2022, la última edición disputada, venció a Colombia en la final por la mínima.

Por otra parte, se ha llevado dos veces la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, en 2004 y 2008. Nunca ha logrado conquistar el oro.

En los Jugos Panamericanos, torneo en el que participan equipos de Norte, Centro y Sudamérica, ganó la medalla de oro en 2003, 2007 y 2015.

En este Mundial, Brasil comparte grupo con Panamá, Francia y Jamaica. Abrirá su campaña contra Panamá el 24 de julio.

¿Quién dirige a ‘As Canarinhas’?

Pia Sundhage se convirtió en la seleccionadora de la Selección Femenina de Brasil en 2019, sustituyendo a Oswaldo Fumeiro Alvarez, conocido como Vadão. La entrenadora tiene una prolífica carrera a la cabeza de equipos femeninos. Lideró la Selección Nacional Femenina de Suecia de 2012 a 2017, a la que entrenó hasta la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 y hasta las semifinales de la Eurocopa Femenina de 2013.

La entrenadora de Brasil es la sueca Pia Sundhage que ya ha dirigido a selecciones referentes del fútbol femenino como Estados Unidos y Suecia. EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

También dirigió a la selección femenina de Estados Unidos, de 2008 a 2012, a la que condujo a dos medallas de oro olímpicas y al subcampeonato del Mundial femenino de 2011. Sundhage jugó como delantera en clubes suecos como el Hammarby IF, el AIK y el Jitex.

¿Cuáles son sus jugadoras clave?

Para la histórica jugadora brasileña Marta Vieira Da Silva se trata de la última cita mundialista. Marta sigue siendo vigente y al mismo tiempo ya es una leyenda del fútbol femenino. Con sus 37 años es la única jugadora del mundo con cinco FIFA World Player. En 2018 también ganó el premio The Best de la FIFA.

Además, ha anotado la suma de 17 goles en Mundiales, siendo la goleadora absoluta en la historia del torneo, incluyendo el certamen masculino.

Marta ha marcado una época en el fútbol femenino de Brasil. Loic Venance, AFP

A su lado hay jugadoras experimentadas como Débora Cristiane de Oliveira, conocida como Debinha, delantera del Kansas City. Destaca por su habilidad en el regate, su creatividad y su capacidad goleadora, y fue clave tanto en el Mundial como en la Copa América.

En las filas defensivas está Tamires Cássia Dias de Britto, también llamada como Tamires. Juega como central y es la capitana del equipo brasileño, Corinthians.

Brasil también tiene una cuota de futbolistas jóvenes. Ese es el caso de Geyse Ferreira, de 25 años, una delantera que juega en el Barcelona. En la temporada de 2021-2022 fue el ‘pichichi’ del torneo con 20 goles; sin embargo, su capacidad de convertir ha menguado en la pasada temporada, en la que no alcanzó la titularidad indiscutible con las blaugrana. El Mundial será así una revancha.

Del veto al referente latinoamericano: el fútbol femenino al interior de Brasil

Brasil tiene una liga de fútbol femenino llamada Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que existe desde 2013. El campeonato cuenta con 16 equipos y ha ayudado a proporcionar una plataforma para el fútbol femenino en el país.

La superioridad del fútbol femenino brasileño en la región es notable. Desde 2009, los equipos de dicho país han reinado en la Copa Libertadores. De hecho, en las últimas cuatro versiones, la copa ha regresado a territorio brasileña. El último campeón fue Palmeiras, antes lo hizo Corinthians (que también se coronó en 2019) y en 2020 lo hizo Ferroviária.

Sin embargo, el camino hasta la situación actual del deporte en Brasil ha tenido que superar grandes barreras. Los primeros partidos se disputaron en los años 40. Sin embargo, estos tuvieron que suspenderse cuando el presidente Getulio Vargas prohibió el fútbol femenino. La justificación: supuestamente afectaba la capacidad de procrear de las futbolistas.

Una ley que, como dice Elsey, “fue muy radical y que duró la mitad del siglo XX” abriéndole la posibilidad a las futbolistas de volver a jugar cerca de los años 80.

Colombia se ilusiona después de años de ausencia

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda tiene sabor a revancha para Colombia. La selección femenina no consiguió clasificarse a la Copa del Mundo de Francia en 2019. Es así que el equipo no ha tenido la oportunidad de disputar el torneo desde 2015, cuando hizo su mejor actuación llegando a octavos de final en Canadá. Cuatro años antes se había quedado en la fase de grupos en Alemania, perdiendo dos de sus partidos y empatando uno.

Logros de la Selección Femenina de Colombia. © Francia Cuesta / France 24

Sin embargo, Colombia espera que esta vez sea diferente. Y tienen un precedente que ilusiona a la nación cafetera. El año pasado el país fue anfitrión de la Copa América. Entonces, estuvieron a una tanda de penaltis de hacer que el trofeo se quedara en casa. Brasil las derrotó en la final. A pesar de ello, el equipo dio una buena actuación y volvió a encender las esperanzas de superar la instancia de octavos de final en un campeonato mundial.

En los Juegos Olímpicos, la racha colombiana no ha sido la mejor. No logró llegar a Tokio en 2020, y tanto en Río de Janeiro como Londres se estancó en la fase de grupos.

La Selección Colombia femenina se ha quedado con el galardón de los Juegos Panamericanos en 2019 y con el segundo puesto en los del 2015. Mientras que en México se quedó con el cuarto lugar.

Colombia compartirá grupo con Alemania, Corea del Sur y Marruecos. Su debut se dará el 24 de julio contra el conjunto asiático.

¿Quién dirige a las colombianas?

El actual técnico de la selección Colombia es Nelson Abadía. De 67 años, Abadía nació en Cali, en el oeste del territorio colombiano. Tiene experiencia en clubes masculinos y fue el asistente técnico de la selección femenina de Colombia desde 2014. Tres años después, tomó las riendas del plantel y bajo su dirección logró la clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, los Juegos Olímpicos de París 2024 y también consiguió llegar a la final de la Copa América.

El actual técnico de la Selección Colombia femenina es Nelson Abadía. © Ernesto Guzmán Jr. / EFE

Anteriormente, marcó sus primeros pasos como entrenador en la década de 1990 cuando trabajó en las divisiones inferiores del América de Cali, club al que volvería en 2016 para dirigir, brevemente, a su equipo femenino.

En 2004, tuvo la oportunidad de dirigir al Tauro Fútbol Club de Panamá. En la temporada siguiente, estuvo a tan solo tres puntos de alcanzar la final del torneo. Dos años después asumió el liderazgo del ya desaparecido Centauros Villavicencio en la Categoría Primera B de Colombia. Además, estuvo cerca de disputar la final de la Primera B con Patriotas de Boyacá.

¿Cuáles son sus jugadoras claves?

Las colombianas también han buscado llevar al Mundial una combinación entre experiencia y juventud. Al mismo tiempo, Abadía ha convocado a un equipo que tiene representación tanto de la liga local como de las de otros países: 12 de las futbolistas juegan en el exterior, mientras que 11 hacen parte de clubes colombianos.

Entre las jugadoras más experimentadas está Catalina Usme, una centrocampista del equipo colombiano América de Cali. Con 33 años, Usme es la goleadora histórica de la selección con 50 tantos y también de la Copa Libertadores Femenina. Es reconocida por su capacidad de liderazgo.

También figura Leicy Santos, la ‘10’ del equipo. Santos ha sido una pieza fundamental en el medio campo colombiano en los últimos años y ha anotado 11 tantos con la tricolor. Actualmente, con 27 años, juega en el Atlético de Madrid.

Linda Caicedo es una de las figuras de la Selección Colombia femenina. © Dolores Ochoa / AP

La cuota de juventud está centrada en Linda Caicedo. Con su habilidad y potencia, Caicedo ha deslumbrado al fútbol colombiano y ahora hace parte del club español Real Madrid Femenino. Con solo 18 años, fue incluida en la lista de 'The Guardian' como una de las 100 mejores futbolistas del mundo y ha sido clave en las categorías menores y mayores. En 2022 lideró a la Selección sub - 17 hacia la final del torneo, siendo la primera vez que Colombia llegaba a esta instancia en un torneo FIFA. Con la Selección sub-20, también en 2022, logró alcanzar los cuartos de final en el Mundial de dicha categoría y fue designada como la mejor jugadora de la Copa América Femenina del año pasado.

Una liga con fanáticos, pero que peca de irregular

Colombia tiene un torneo nacional de fútbol femenino llamada Liga Colombiana de Fútbol Femenino, que se creó en 2017 con 18 clubes. Para la temporada de 2023, el torneo contó con 17 equipos, siendo la gran mayoría de ellos hacen conjuntos que se fundaron originalmente como cuadros masculinos.

Aunque la liga surgió para abrir espacio a la profesionalización del deporte, esta sigue recibiendo múltiples críticas. Una de estas, quizás la más sonada, es la corta duración del torneo: su última edición duró unos cinco meses. La irregularidad afecta el desarrollo del deporte porque, tal como la competencia, los contratos de gran parte de las futbolistas duran, al menos, ese mismo periodo, por lo que los siguientes siete meses no cobran un salario por ejercer su profesión.

Aparte de la continuidad, está la falta de patrocinios e inversión. “Colombia ha tenido un mejor rendimiento en fútbol practicado por mujeres que en fútbol practicado por hombres. Y aun así se sigue invirtiendo muchísimo más en fútbol practicado por hombres. A nivel de Olímpicos, de Copa América y de Mundiales, la selección de mujeres ha llegado a puestos que la selección colombiana de hombres no ha llegado, teniendo en cuenta también el tiempo en que vienen jugando”, señala Ardila.

En competencias internacionales como la Copa Libertadores, el único campeón colombiano ha sido Atlético Huila, que se quedó con el trofeo en 2018.

Argentina, el fútbol femenino en boga

Argentina no ha sido un participante recurrente en los mundiales femeninos. De hecho, solo ha clasificado al torneo en 2003, 2007 y 2019. En la edición disputada en Francia, hace cuatro años, fue la primera vez en que pudo sumar puntos; sin embargo, no logró clasificar a la segunda ronda.

Tal como lo muestra la FIFA, “entre las copas de 2003, 2007 y 2019 acumula siete derrotas y dos empates, 37 goles en contra y cinco a favor”. En Australia y Nueva Zelanda, una victoria se muestra como un objetivo de peso en un grupo con Suecia, Italia y Sudáfrica.

Logros de la Selección de Argentina femenina. © Francia Cuesta / France 24

En competencias suramericanas, la Albiceleste ha conseguido coronarse campeona en 2006, en la Copa América que organizó en su país. Mientras que en las últimas ediciones (2018 y 2022) quedó en tercer lugar.

El historial en los Juegos Olímpicos no es el mejor. Solo logró clasificarse a los de Beijing en 2008 y perdió todos los partidos de la primera fase. Tampoco irá a París el próximo año.

Su primer partido en el Mundial tendrá lugar el 24 de julio contra Italia.

¿Quién dirige la ‘Albiceleste’?

El entrenador de la selección de Argentina es Germán Darío Portanova, exfutbolista nacido el 19 de octubre de 1973. La Copa América Femenina 2022 marcó el debut oficial de Portanova como entrenador del equipo.

Germán Darío Portanova dirigirá a la albiceleste en el Mundial Femenino 2023. © Luciano González / EFE

Como jugador fue defensor y tuvo la oportunidad de militar en varios clubes tanto en su país natal como en Chile, España, Paraguay e Italia.

Portanova dio sus primeros pasos como entrenador en el Club Deportivo UAI Urquiza, comenzando con las categorías juveniles y luego ascendiendo al equipo masculino de primera división. En 2013, asumió la responsabilidad de dirigir al equipo femenino de primera división.

Bajo la dirección de Portanova, el UAI Urquiza logró el título de la Primera División Femenina de Argentina en tres ocasiones: en 2014, 2017-18 y 2018-19. Estos logros consolidaron su reputación como un entrenador en el fútbol practicado por mujeres.

¿Cuáles son las jugadoras clave?

En el fútbol femenino argentino, se destacan varias jugadoras que han dejado una huella significativa en la historia del deporte. Una de ellas es Estefanía Banini, considerada una de las mejores jugadoras argentinas de todos los tiempos. Banini, quien actualmente juega en el Atlético de Madrid, fue la capitana de la selección argentina en el Mundial Femenino de Fútbol en Francia 2019.

Estefanía Banini es una de las futbolistas que ha marcado una época en Argentina. © Dolores Ochoa / AP

Con una gran trayectoria, Banini formó parte del equipo argentino que ganó los Juegos Suramericanos de Chile 2014 y en 2021 fue seleccionada en el Once de FIFPro, un reconocimiento otorgado a las mejores jugadoras del mundo. Además, la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) la incluyó en el equipo ideal de Sudamérica de la década 2011-2020, resaltando su destacado desempeño en ese periodo.

Con 32 años de edad, Banini ha sido convocada a la selección mayor desde 2010, comenzando en la Copa Bicentenario, aunque estuvo ausente del equipo entre el Mundial de 2019 y la Copa América Femenina de 2022 por diferencias con el exseleccionador, Carlos Borello.

Otras jugadoras que han surgido en el panorama del fútbol argentino son Sophia Braun y Mariana Larroquette. Braun, quien actualmente juega en el club León de la Liga MX Femenil, ha sido considerada una revelación en el equipo nacional. Por su parte, Larroquette ha demostrado una gran forma en la Albiceleste. A lo largo de sus 30 apariciones en el equipo nacional ha logrado marcar 12 veces, incluyendo participaciones destacadas en torneos como la Copa Panamericana y la Copa del Mundo.

Panamá y Costa Rica, representación centroamericana

Panamá se estrena como selección mundialista. Es la primera vez que el equipo hará parte del torneo más relevante del fútbol mundial. El equipo no ha tenido una larga trayectoria a nivel internacional, su logro más destacable es el cuarto puesto en el torneo de la Copa Oro Femenina de la Concacaf (Confederación de América del Norte, Centroamérica y el Caribe) en 2018.

Las panameñas tendrán un grupo complicado enfrentándose contra Brasil, Francia y Jamaica. Debutarán contra las suramericanas el 24 de julio.

Por el lado costarricense, los logros mundialistas también han sido pocos. La selección se estuvo presente en el Mundial de Canadá en 2015, pero quedó eliminada en la primera fase. En cuanto a los Juegos Olímpicos nunca ha podido clasificar.

En la Concacaf quedaron de cuarto lugar en 2018 y llegaron a cuartos de final en 2006. Mientras que en los Juegos Panamericanos han podido conseguir mejores logros. En 2019, llegaron a las semifinales, una instancia que también alcanzaron en su primera participación en 1999.

En su grupo competirán contra España, Japón y Zambia. Su primer partido será el 21 de julio contra las europeas.

¿Quiénes dirigen a las centroamericanas?

El entrenador de Panamá es Ignacio Quintana. Nació el 23 de marzo de 1987 en Ciudad de México. En sus primeros años, Quintana se acercó al fútbol como jugador de fútbol a nivel amateur.

Ignacio Quintana es el actual técnico de la Selección Femenina de Panamá. © Fernando Llano / AP

Su carrera como entrenador comenzó el 31 de diciembre de 2020, cuando fue nombrado director técnico de la selección femenina de fútbol de Panamá. Bajo su dirección, el equipo logró clasificarse para el Mundial Femenino de 2023. Un hito para el fútbol practica por mujeres en la nación.

Además de su experiencia en Panamá, Quintana se desempeñó como asistente de la selección femenina de fútbol de Nicaragua. También ha trabajado como entrenador juvenil en clubes como Reforma y Lioness FC.

Por la parte de Costa Rica, Amelia Valverde Villalobos, nacida el 14 de enero de 1987 en San Ramón, Alajuela, comenzó a dirigir la selección de Costa Rica desde el año 2015.

A los 18 años, ingresó a la Universidad Nacional de Costa Rica, donde se graduó como preparadora física. Durante ese tiempo, también jugó en la Primera División Femenina de Costa Rica para los equipos de Flores de Heredia (actual Club Sport Herediano) y Saprissa. Además, representó a su país en el Mundial Sub-17 de 2008, celebrado en Nueva Zelanda.

Amelia Valverde llevará las riendas de Costa Rica en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. © Ezequiel Becerra / AFP

La carrera de Valverde como entrenadora comenzó en 2011, cuando asumió el cargo de directora técnica en el club Flores de Heredia. Ese mismo año, se unió a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) como preparadora física. Dos años después, fue nombrada asistente técnica de los entrenadores Karla Alemán y Carlos Garabet Avedissian. Tras la salida de este último en 2015, Amelia Valverde fue seleccionada como entrenadora de la selección nacional femenina de Costa Rica.

Valverde hizo su debut en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015, donde su equipo fue enfrentó a Brasil, España y Corea del Sur.

¿Cuáles son sus jugadoras clave?

De las filas panameñas resalta la figura de Marta Alejandra Cox Villarreal. Con 25 años juega de centrocampista en el club mexicano de Pachuca. Ya hizo parte de la escuadra en la Copa de Oro Femenina de la Concacaf de 2018 y en los Juegos Panamericanos de 2019 en Perú.

La convocatoria publicada por Valverde resuelve una de las preguntas que más se ha hecho la afición costarricense: el futuro de Shirley Cruz. La estrella del fútbol femenino del país centroamericano, de 37 años, aparece en la lista de las convocadas al Mundial.

Shirley Cruz es una de las estrellas del fútbol femenino en Costa Ruca. © Amanda Loman / AP

Cruz hizo parte del equipo francés Olympique Lyonnais en 2005, con el que ganó la UEFA Women´s Champions League en 2011 y 2012. En mayo pasado se retiró de su equipo, el Alajuelense.

Otras jugadoras que resaltan es la delantera Melissa Herrera, que con 26 años hace parte del club FC Girondins de Bordeaux. Herrera integró también el club colombiano Independiente Santa Fe.

Un fútbol en desarrollo

La Primera División Femenina de Panamá, conocida como Liga de Fútbol Femenino (LFF), es la competición más importante de fútbol femenino en el país. Fue creada en 2017 por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol femenino y formar las mejores selecciones nacionales. Desde 2021, la liga es regulada por la Liga Panameña de Fútbol. En la edición Apertura 2022, la competición se amplió a 16 equipos.

En 1996 se formó la Liga Superior de Fútbol Femenino (LSFF), y entre 2003 y 2013 existió la Asociación Nacional de Fútbol Femenino (ANAFUFE), respaldada por la FEPAFUT. A partir de 2018, los equipos participantes en la liga deben ser parte de los clubes profesionales de la Liga Panameña de Fútbol y la Liga Nacional de Ascenso, para cumplir con los requisitos de licenciamiento de FIFA y la CONCACAF.

Mientras que Costa Rica celebró la primera edición de la liga profesional local denominada como Primera División Femenina de Costa Rica. El torneo es organizado por la Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica (UNIFFUT).

