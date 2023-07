Felix Gall gana la etapa 17 mientras Jonas Vingegaard da otro golpe en el Tour de Francia

Tour de Francia

El austríaco redondeó una magnífica actuación sobreviviendo desde la fuga y se adjudicó la victoria en la cima del Courchevel este 19 de julio. En la lucha por el maillot amarillo, el danés del Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, aprovechó la descolgada de Tadej Pogačar cuando faltaban 17 kilómetros y le sacó más de cinco minutos extra para dar un golpe de knock out en la clasificación general. “Me fui, estoy muerto”, dijo el esloveno, que también sufrió una caída durante la carrera.

Este miércoles 19 de julio se disputó la etapa ‘reina’ del Tour de Francia 2023, con el último trayecto en los Alpes que consistió en 166 kilómetros entre Saint-Gervais Mont-Blanc y Courchevel. Culminando un esfuerzo destacable, el austríaco Felix Gall se quedó con el triunfo, el primero suyo en la ‘grande boucle’, tras resistir en la escapada.

El pedalista del AG2R Citroën formó parte de la fuga inicial compuesta por más de una treintena de corredores, pero fue el único en sobreviviente en una jornada exigente por las condiciones del terreno y las altas temperaturas.

Con un tiempo de 04h 49' 08", Gall arribó a la meta 34 segundos antes que Simon Yates –del Jayco Alula- y 98’’ que Pello Bilbao –del Bahrain Victorious-, quien cerró el podio.

"No pensaba que la escapada tuviera grandes posibilidades de ir a por la victoria, pero quiero decir que la etapa era muy dura y me sentía bien, así que pensé, por qué no estar ahí", manifestó emocionado el austríaco, el cuarto de su país en conquistar una etapa en la historia del Tour de Francia.

Vingegaard se vuelve inalcanzable tras el colapso de Pogačar

Luego de la formidable victoria en la contrarreloj del martes, Jonas Vingegaard dio otro zarpazo en la pelea por la corona del Tour de Francia 2023 después de aprovechar el desfallecimiento de Tadej Pogačar.

A falta de 15 kilómetros del final, el esloveno se descolgó del pelotón de favoritos, sin capacidad para recuperarse en ningún momento de la carrera. Ante ese panorama, el danés aceleró junto a su compañero Sepp Kuss para machacar una diferencia mayor con su máximo rival.

Con una colaboración destacada de sus gregarios Wilco Kelderman y Tiejs Benoot, quienes estaban en el grupo de fuga, Vingegaard subió el ritmo en las escaladas y con un descenso intenso recortó distancia con los líderes de etapa, profundizando su superioridad con Pogačar hasta sacar una ventaja de 5’45’’.

El líder del UAE padeció una jornada fatal. Tuvo una caída al inicio de la primera subida que lo lastimó en su brazo y lo condicionó. Además, en medio de su colapso, expresó por la radio que no podía seguir al Jumbo-Visma y pidió que cuidaran a Adam Yates en la disputa por el tercer escalón de la clasificación general. “Me fui, estoy muerto”, afirmó Pogačar.

Vingegaard sentenció el Tour de Francia y, de no mediar inconvenientes, defenderá el título tras encabezar la clasificación general con 07' 35'' sobre Pogačar. En tercer lugar, Yates superó a Carlos Rodríguez por 1’16’’.

El maillot amarillo afirmó se sentía “aliviado” de tener una distancia de siete minutos, pero no descartó al esloveno. “Pogacar no abandona nunca, va a intentar algo, estoy convencido. Tengo que estar preparado. Todavía quedan por delante etapas muy peligrosas", manifestó.

En contrapartida, el pedalista del UAE confesó estar “extremadamente decepcionado” y no encontró explicaciones para lo que le sucedió al comienzo de la última subida. "Si me recupero de lo de hoy buscaré la victoria. Quiero ofrecérsela al equipo", advirtió.

