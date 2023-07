Nueva Zelanda y Australia se estrenan con victoria en el Mundial tras el sinsabor de un tiroteo

MUNDIAL FEMENINO 2023

Por primera vez un Mundial Femenino de fútbol se disputó en dos sedes oficiales: Nueva Zelanda y Australia. Las dos selecciones debutaron en la primera fecha del torneo más importante de este deporte, entregando una victoria a su afición. La ceremonia de apertura tuvo lugar en Auckland, la misma ciudad neozelandesa en la que pocas horas antes del pitazo inicial se registró un tiroteo que dejó tres muertos, incluido el atacante.

Un atestado estadio sumido en un minuto de silencio. Una ceremonia de apertura colorida que fue como un viaje del pasado al presente de Australia y Nueva Zelanda. Una victoria inédita y la alegría neozelandesa. Un triunfo de las 'Matildas' sin su principal figura. Esas fueron algunas de las postales que marcaron la inauguración del Mundial de Fútbol Femenino 2023.

El balón rodó por primera vez en Auckland, la ciudad más poblada de la coanfitriona Nueva Zelanda. Una urbe acostumbrada al rugby se dejó contagiar por el fútbol. En el estado Eden Park era difícil observar alguna silla libre. Más de 42.000 personas asistieron a ver la ceremonia inaugural y el primer encuentro entre Nueva Zelanda e Irlanda.

Las luces del estadio se apagaron, dejando a oscuras al público y al terreno desde donde comenzaron a escucharse cantos tradicionales. Luego, vino una explosión de color y un homenaje a cada una de las selecciones participantes. El estadio se unió en la interpretación de la canción ‘Do It Again’. El himno oficial del torneo fue interpretado por la artista neozelandesa Bene y la rapera australiana Mallrat.

De la euforia al silencio. Los espectadores y las futbolistas se unieron en un minuto de silencio. El comienzo del Mundial tuvo un sabor agridulce luego de que la Policía local informara que se presentó un tiroteo en la ciudad anfitriona: tres personas murieron, incluido el atacante.

El hecho sembró dudas sobre si el comienzo de la cita mundialista tendría lugar según lo previsto. La incertidumbre duró poco. Las autoridades confirmaron el itinerario y afirmaron que la seguridad del torneo sería reforzada.

El sinsabor del tiroteo no impidió que el estadio se uniera en un ensordecedor grito de gol, cuando Nueva Zelanda se impuso en el marcador en el minuto 48. Un tanto que logró darle al país su primera victoria en una Copa del Mundo. Una alegría doble: tres invaluables puntos conseguidos de las locales.

Nueva Zelanda sorprende a una Noruega favorita

Nueva Zelanda se burló de los pronósticos y de las estadísticas. Las 'Ferns', aunque en casa, estaban lejos de ser favoritas para el partido. Al frente tenían a una selección excampeona del mundo que llegaba con jugadoras históricas como Ada Hegerberg, la primera mujer en llevarse un Balón de Oro. La ‘14’ se había apartado de la selección en el mundial pasado como protesta por la igualdad salarial, por lo que su regreso había generado mucha expectativa.

Pero el apellido que terminó sonando con más fuerza no fue el de Hegerberg, sino más bien el de Wilkinson, la delantera neozelandesa que abrió la cuenta goleadora del Mundial.

El nerviosismo se hizo sentir en los primeros minutos del juego para las locales. Noruega comenzó atacando. Intentó con disparos de corta distancia. Sin éxito. Pero, con el pasar de los minutos, las ‘Ferns’ se sintieron más cómodas en el terreno y acabaron con una mayor posesión del balón terminado el primer tiempo.

La solidez de las neozelandesas en la defensa se trasladó a sus líneas de ataque. Un contragolpe certero con una serie de pases precisos bastó para que Wilkinson quedara sola frente al arco y definiera de manera contundente.

Hannah Wilkinson anotó el primer gol para Nueva Zelanda en su victoria contra Noruega. © Andrew Cornaga / AP

Noruega intentó revertir la situación. Una de las más claras llegó al minuto 58, Frida Maanum quedó habilitada frente al arco, pero su disparo pasó por el lado del travesaño. Y veinte minutos después, Tuva Hansen lanzó un poderoso remate desde afuera del área que golpeó en la parte de arriba del arco.

El final del partido estuvo lleno de emociones. Después del disparo que dejó en silencio a todo el estadio, Nueva Zelanda estuvo a poco de sentenciar el marcador en el minuto 90. Ria Percival fue la encargada de cobrar un penalti, pero erró en el disparo.

El grito de gol, que quedó en el aire tras el intento frustrado, llegó con más fuerza cuando sonó el pitazo final y Nueva Zelanda pudo celebrar su primera victoria no solo en este torneo, sino en su historia mundialista.

Noruega no venía bien, pero era ampliamente superior. Lejos de la generación de 1995, cuando alzó el título mundial, en los últimos años la selección europea no ha tenido tanto éxito. Inglaterra las derrotó 8-0 en la Eurocopa 2022 y en el Mundial 2019 perdieron también contra las 'Leonas' en cuartos de final.

Ada Hegerberg volvió a la selección de Noruega pero no pudo ayudar a que su equipo se llevara su primer partido. © Abbie Parr / AP

Ahora, tienen en frente un escenario adverso. Sin haber sumado puntos, se enfrentarán a Suiza y Filipinas para disputar la clasificación a octavos. Esperan que su experiencia mundialista las guíe hacia la victoria.

Australia celebra por la mínima diferencia sin su gran estrella

Otro estadio repleto recibió al segundo partido de la Copa del Mundo. Las pantallas del Olímpico de Sídney marcaban el número de asistencia: 75.784 mil personas. Las gradas estaban coloreadas de amarillo y los asistentes alentaban a las ‘Matildas’ constantemente.

Y aunque un partido disputado y reñido transcurría dentro del terreno de juego, los ojos estaban puestos en el banquillo de suplentes. Desde ahí, Sam Kerr observaba el encuentro. La ausencia de una de sus mejores futbolistas había caído como un baldado de agua fría a la afición australiana. Parece que la delantera del Chelsea se perderá también el segundo partido por una lesión en su pantorrilla.

"Quería compartir esto con todos para que no nos distraiga haciendo lo que vinimos a lograr aquí", publicó Kerr en Instagram antes del encuentro. Y agregó: "Por supuesto que me hubiera encantado estar allí esta noche, pero no veo la hora de ser parte de este increíble viaje que comienza ahora".

Para alegría de Kerr, y de la hinchada, ese viaje comenzó con una victoria. El único gol del partido llegó al minuto 51. Tras un primer tiempo con pocas opciones de concretar para ambos equipos, la delantera irlandesa Sheva empujó a Raso en el área y la jueza determinó que hubo penalti a favor de las ‘Matildas’.

La capitana Steph Catley no dudó en tomar el balón, acomodarlo en el punto penalti y lanzar un fuerte disparo que dejó sin reacción a la arquera irlandesa.

Depués del partido, Catley se pronunció sobre su compañera: "Al perder a una jugadora como Sam, probablemente la mejor jugadora del mundo y ella como persona, obviamente estábamos desconsolados. Tuvimos que usar su espíritu (...) Para ayudarnos a seguir adelante. Ella es tan, tan importante, es nuestra líder espiritual".

Steph Catley marcó el único tanto del partido contra Irlanda y llevó a Australia a la victoria. © Rick Rycroft / AP

Sin embargo, el gol encendió la chispa de las locales, que buscaron sumar más distancia en el marcador con dos acciones claras después del primer tanto.

Irlanda, en cambio, no reaccionó. Para ‘The Girls in Green’ hacerse con el balón era toda una odisea. Mientras que las ‘Matildas’ recuperaban el esférico con gran velocidad.

La entrenadora de las irlandesas, Vera Pauw, intentó darle un impulso a su equipo, sustituyendo a dos de sus jugadoras: salieron Meissa Sheva, del Washington Spirit, y Sinead Farrelly, del NJ/NY Gotham FC; ingresaron Lucy Quinn, del Southampton, y Abbie Larkin, del Raheny United. Afuera del terreno, Sheva, que cometió la infracción que les costó irse por debajo en el marcador, rompió en lágrimas.

En el tiempo restante del partido, las locales lo intentaron desde afuera del área. Cada remate aumentaba el ambiente festivo del estadio. Los aficionados pedían un tanto más. Uno que no llegó, pero que no impidió que Australia ganara su primer partido mundialista, algo que no conseguía desde 2007.

Australia cumplió con su primera tarea. La segunda llegará el próximo jueves 27 de julio, contra Nigeria. El conjunto buscará pasar a siguiente fase, por la hinchada, por sentar precedente y para darle tiempo a Kerr para que salte al terreno de juego.

