Matej Mohorič se lleva la etapa 19 del Tour de Francia en un agónico sprint

El esloveno se impuso a Kasper Asgreen en el duelo de velocistas en los metros finales en Poligny. Tras sobrevivir desde la fuga, el hombre del Bahrain Victorious cruzó la meta por milímetros en una definición que necesitó 'foto finish' para resolver al ganador. El australiano Ben O’Connor completó el podio. En la clasificación general, el panorama no cambió y Jonas Vingegaard sigue líder.

Este viernes 21 de julio se disputó la etapa 19 del Tour de Francia. En un recorrido de media montaña de 173 kilómetros con salida en Moirans y llegada en Poligny, la victoria fue para Matej Mohorič, su tercer éxito en la 'grande boucle' tras los dos obtenidos en 2021.

En una definición para sprinters, el pedalista del Bahrain Victorious aventajó por milímetros al danés Kasper Asgreen -ganador del jueves- en una resolución que necesitó el 'foto finish' para verificar al ganador.

Al igual que en la etapa de ayer, los competidores que dirimieron el triunfo salieron de la fuga del día. Mohorič, Asgreen y Ben O’Connor –llegó tercero a cuatro segundos- fueron los sobrevivientes entre una veintena de pedalistas que no pudieron sostener el ritmo, incluyendo a Jasper Philipsen, candidato en estos trayectos con definición al sprint y que volvió a quedar lejos para un lanzamiento.

Visiblemente emocionado, el esloveno resaltó la dificultad del Tour tras ser el ganador de la etapa con el promedio de velocidad más alto de la edición. "Todo el mundo es tan fuerte en el Tour de Francia, es súper duro. A veces puedes creer que no mereces tu lugar aquí, ves al personal, a los mecánicos que hacen un trabajo ejemplar cada noche", manifestó.

En la disputa por el maillot amarillo, la contienda se tomó otro día de descanso. A diez minutos de Mohorič, tanto Jonas Vingegaard como Tadej Pogačar estuvieron en el pelotón de favoritos y mantuvieron un ritmo monótono, sin ataques, hasta la meta.

El danés continúa como líder por 14° jornada consecutiva. Con una ventaja de 7' 35'' sobre el esloveno, está a solo una etapa de asegurarse el bicampeonato del Tour de Francia. En la disputa por el último lugar del podio, el británico Adam Yates sigue delante del español Carlos Rodríguez por 76 segundos.

El del sábado será el último segmento de montaña y la oportunidad final para conseguir una victoria, algo a lo que aspiran tanto Vingegaard como Pogačar.

"Me siento sereno, bueno, muy sereno. Voy analizando las cosas al día. Si gano será fantástico y si no, pues no pasa nada. Si tengo fuerzas buscaré la victoria", expresó el pedalista del Jumbo-Visma y actual líder de la clasificación.

Por su parte, el del UAE espera estar recuperado tras el traspié del miércoles y avisó que "dará el máximo". "Tenemos varios planes, pero lo que es seguro es que vamos a intentar ganar la etapa, aunque hay otros muchos corredores que buscarán hacerlo. Dependerá de las fuerzas", aseveró.

En tanto que aún hay cuatro latinoamericanos con posibilidades de terminar la gran vuelta francesa. Tras los abandonos del ecuatoriano Richard Carapaz y los colombianos Daniel Martínez y Esteban Chaves, el mejor ubicado es Harold Tejada, en la colocación 34, a más de dos horas y media de Vingegaard.

Los otros en carrera son Egan Bernal (37°), Rigoberto Urán (74°) y el costarricense Andrey Amador (114°).

Tour de Francia 2023: los 3.405,6 kilómetros entre Bilbao y París al detalle. © France 24

