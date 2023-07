Mundial Femenino: Japón y Australia golean y clasifican a octavos como líderes de sus grupos

MUNDIAL FEMENINO 2023

La jornada mundialista de este lunes 31 de julio estuvo marcada por resultados sorpresivos. Japón goleó 4-0 a España y se clasificó primera en su grupo con puntaje ideal, mientras que Australia se impuso con claridad frente a Canadá, también por 4-0, y avanzó en lo más alto de su zona. Por otro lado, Nigeria se quedó con el segundo lugar al empatar sin goles contra Irlanda.

El Estadio Regional de Wellington fue testigo de un emocionante enfrentamiento entre dos grandes equipos del Mundial Femenino de 2023. Uno al que las dos selecciones llegaban clasificadas a octavos de final, pero se disputaban el liderato del Grupo C.

Desde el principio del encuentro, la enorme posesión de España se encontró con un muro defensivo de Japón. Las europeas manejaron el esférico e intentaron crear opciones, pero les costó en los metros finales, mientras que las asiáticas apostaron al contragolpe. El segundo planteamiento prevaleció y el conjunto japonés venció al español por 4-0.

Japón clasificó de primeras en su grupo tras golear a España 4-0. © Amanda Perobelli / Reuters

El primer tanto del partido llegó luego de solo tres pases de Japón, que a toda velocidad se coló en el campo español. En un potente contraataque, Jun Endo, del Angel City, habilitó a Hinata Miyazawa, del Mynavi Sendai, y la '7' definió con tranquilidad para llevar a su equipo arriba en el marcador al minuto 12. Entonces, la 'Roja' tenía más del 70% de la posesión, pero solo una opción clara de gol.

"No ha sido nuestro mejor partido. Japón sabía a lo que jugaba, sabía que somos ofensivas y ha planteado un bloque bajo, nos ha matado en las contras", declaró la figura del Barcelona, Aitana Bonmatí.

Y agregó: "Cada contra era medio gol y nos ha costado mucho atacar ese bloque bajo. Estamos en octavos, es un palo duro, pero tenemos tiempo de reacción. El fútbol siempre da segundas oportunidades y en octavos tendremos otra oportunidad"

La anotación no cambió la dinámica del juego: España constantemente con el balón y Japón ordenada defendiendo. Y esa precisión defensiva japonesa se tradujo también en su capacidad ofensiva. Cada vez que lograban recuperar un balón, desequilibraban a su rival.

En el minuto 29, Miyazawa asistió a Riko Ueki, del Nippon TV Beleza, y disparó al arco. El balón desviado por Irene Paredes, del Barcelona, se elevó por encima de la guardameta Misa Rodríguez, del Real Madrid. El cambio de rumbo dificultó la reacción de la portera y el esférico entró al arco español.

Japón consiguió anotar tres goles en el primer tiempo en contra de España. © John Cowpland / Ap

Con dos goles en contra, España parecía seguir jugando como si el marcador estuviera a ceros. Mantuvo el mismo planteamiento, con pases cortos pero con muy poca profundidad. Un estilo lento en comparación con la explosión japonesa.

El conjunto asiático no se detuvo. Y esta vez, concretó con la misma fórmula del segundo gol, pero invertida. En un avance a toda velocidad, Ueki lanzó un pase filtrado a Miyazawa y la delantera definió rodeada por tres jugadoras españolas con un disparo potente y cruzado. De nuevo, Rodríguez intentó sacar el esférico, sin éxito. Así, Miyazawa se convirtió en la máxima goleadora del torneo, por el momento, con cuatro dianas.

La primera mitad terminó con una España desconcertada y mareada con el 3-0 en contra y que no logró encontrar opciones para descontar antes de irse al vestuario.

España no logró reaccionar y Japón sentenció el partido

La incógnita para el segundo tiempo era si España lograría hacer los cambios suficientes para remontar una goleada. Y si el técnico Jorge Vilda haría sustituciones para darle nuevas ideas al conjunto rojo.

El seleccionador, sin embargo, solo optó por sacar del terreno de juego a la defensora Olga Carmona, del Real Madrid, e ingresar a su coequipera, Oihane Hernández. En el primer tramo del segundo tiempo España se mostró más decidida y logró llegar al arco japonés con un remate desviado de la azulgrana Ona Batlle.

España estuvo cerca de completar 900 pases, pero no consiguió inquietar a la sólida defensa japonesa, que aún no ha concedido goles en el torneo. En cambio, cada vez que perdían el balón se veían en problemas ante la avanzada de las asiáticas.

España quedó de segunda de su grupo y enfrentará a Suiza en octavos de final. © John Cowpland / AP

Así, la defensa de España, que se había visto sólida en los últimos meses —no recibía un gol desde marzo—, mostró grandes deficiencias en el partido de este lunes. La falta de reacción, la lentitud y los espacios sin cubrir fueron aprovechados por Japón, que aún tuvo tiempo para alargar la cuenta.

De hecho, el entrenador español ha sido criticado por no haber convocado a Mapi León, una de las mejores defensoras del país. Una decisión que se dio después de que 15 jugadoras de la Selección se declararan no elegibles tras discrepancias con Vilda. A pesar de revertir la decisión, el técnico no convocó a la jugadora.

"Hemos cometido errores, no solo defensivos, tampoco hemos llegado con claridad. Está claro que era una prueba, el rival más difícil del grupo y se ha dado así, (Japón) ha tenido mucha efectividad. Yo soy el entrenador y me responsabilizo de esta derrota", declaró Vilda en una rueda de prensa luego del partido.

El cuarto gol del conjunto asiático llegó en el minuto 82 gracias a Mina Tanaka, del Bayer Leverkusen, quien ingresó desde el banco de suplentes y brilló con una espectacular jugada individual. Tanaka se abrió camino entre las defensoras españolas para luego lanzar un potente disparo que se incrustó en la esquina superior izquierda del arco. El broche de oro para una contundente victoria de Japón por 4-0.

Con ese resultado, las 'Nadeshiko' aseguraron el primer lugar en el Grupo C y avanzaron a los octavos de final, donde enfrentarán a Noruega. Por otro lado, España, que se mostró desorientada y sin encontrar su mejor versión, terminó en la segunda posición y se enfrentará a Suiza en la siguiente etapa del torneo.

En la parte baja de la tabla, Costa Rica se enfrentó a Zambia. Las dos selecciones ya estaban por fuera del torneo, pero buscaban sentar precedente con su primera victoria mundialista. La alegría se la llevaron las africanas que vencieron 3-1 a las centroamericanas.

Australia golea 4-0 y despide a la campeona olímpica Canadá

Luego de la eliminación de Nueva Zelanda, la otra anfitriona del Mundial Femenino 2023, Australia quería darle una alegría a su afición al seguir en el torneo. La tarea no era fácil: llegaba de tercera en la tabla con tres puntos, por debajo de Canadá, su rival, con cuatro, y de Nigeria, también con cuatro.

Para Australia se trataba de una final anticipada. El AAMI Park de la ciudad de Melbourne estaba totalmente colmado de la hinchada local. Un escenario que se preveía con la venta total de las boletas.

El estadio AAMI Park de la ciudad de Melbourne estaba colmado de la afición de Australia, que consiguió la clasificación contra Canadá. © Hamish Blair / AP

Los aficionados tuvieron la primera gran emoción temprano en el partido. En el minuto 9, Australia lanzó un veloz ataque hacia el campo canadiense. Una serie de pases precisos y veloces habilitó a Hayley Raso, del Real Madrid, en el área rival. La ‘16’ mandó un remate cruzado que no pudo ser detenido por Sheridan.

El grito de gol, sin embargo, tuvo que esperar. La jueza de línea marcó un fuera de juego que invalidaba la anotación. El VAR intervino y determinó que no hubo posición adelantada y ratificó el 1-0 de Australia.

Poco después, las australianas estuvieron a punto de volver a anotar. De nuevo, Raso apareció en el segundo palo canadiense y remató al arco. Pero Kailen Sheridan, la guardameta del San Diego Wave, protagonizó una enorme atajada y se quedó con el balón.

A pesar de que no pudo aumentar la cuenta, Australia controlaba el partido. Las locales marcaban el ritmo del partido y Canadá no parecía apurada por disputar la clasificación.

En el minuto 37 una confusa jugada parecía darle el segundo tanto a las australianas. Un balón cayó en el área y varias futbolistas locales intentaron disparar al arco, el balón pegó en diferentes defensas hasta que le cayó a Mary Fowler, del Manchester City, que lanzó el balón dentro de la red. Pero el VAR esta vez no le dio la razón a las ‘Matildas’. Y el gol quedó anulado por un offside.

Pero lejos de afectar el impulso australiano, la decisión del VAR pareció motivar a las locales. Solo un minuto después, Australia pudo completar su celebración con un gol que llegó luego de un tiro de esquina. El centro no pudo ser sacado ni por la arquera ni por ninguna de las defensas canadienses. El balón cayó dentro del área y Raso solo tuvo que tocarlo para enviarlo dentro de la red.

"Significa mucho para nosotras (...) Estábamos entre la espada y la pared después del último partido y sabíamos que teníamos que salir y hacer un gran partido", afirmó Raso a 'Canal 7' tras el encuentro.

Australia se fue al medio tiempo con una victoria de 2-0 contra Canadá. © Hamish Blair / AP

Las ‘Matildas’ se iban al descanso con un 2-0 y aplaudidas por todo el estadio. Mientras que la sensación para Canadá era otra, que tuvo unos primeros 45 minutos sin ideas ni claras posibilidades de gol.

Las ‘Matildas’ sellan el show y se califican a octavos

La alegría en Melbourne era evidente. El público recibió a las australianas en medio de ovaciones para comenzar el segundo tiempo. El impulso desde las gradas pareció calar dentro del terreno de juego.

Australia no se conformó con el 2-0 y salió determinada a aumentar la cuenta. Canadá entró a los segundos 45 minutos con un equipo renovado, la técnica Beverly Priestman hizo cuatro cambios en el entretiempo.

Pero a las norteamericanas no les bastó. Al minuto 58, Caitlin Foord, del Arsenal, desbordó por la izquierda e hizo un pase al centro del área. Uno que conectó Fowler para sellar el tercer gol a favor de Australia.

Canadá lo intentó con dos remates que fueron rechazados por la guardameta australiana Mackenzie Arnold, del West Ham, al 65' y al 88'. Pero más allá de esos disparos aislados, la selección norteamericana —actual medalla de oro de los Olímpicos—, no logró encontrar su mejor juego.

"El fútbol puede ser cruel a veces (...) Creo que al equipo le faltó fe", declaró a la prensa la seleccionadora de Canadá, Bev Priestman.

Canadá no alcanzó la clasificación después de caer derrotada 4-0 contra Australia. © Victoria Adkins / AP

Por su parte, Australia siguió optando por un planteamiento ofensivo con un juego mucho más preciso que el de sus rivales y estuvo por anotar en el minuto 79, pero el balón de Fowler se chocó contra el poste.

La última gran emoción llegó cuando ya se habían cumplido los 90 minutos reglamentarios. En un nuevo ataque de las ‘Matildas’, una defensora canadiense pisó a Katrina-Lee Gorry, del Vittsjö GIK, dentro del área. El VAR intervino nuevamente y le señaló a la jueza que hubo penalti. La responsable del cobro fue la capitana Steph Catley, del Arsenal, que lanzó un remate fuerte y bien ubicado. Australia acabó un partido redondo con un 4-0 y una clasificación de primeras en el grupo con seis puntos.

En paralelo, Nigeria se enfrentó a la eliminada Irlanda. Las africanas consiguieron un 0-0 y un punto que le alcanzó para clasificar a los octavos de final por tercera vez en su historia. Tendrá que esperar quién será su rival que saldrá del Grupo D y se definirá por los partidos de Inglaterra contra China y de Haití contra Dinamarca que se disputarán el martes 1 de agosto.

Con EFE y Reuters

