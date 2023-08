Neymar Jr. firma por dos años con el Al-Hilal de Arabia Saudita

El astro brasileño llega a Riad procedente del Paris Saint-Germain (PSG) por una operación que rondaría los 90 millones de dólares, además de un jugoso contrato que representaría ganancias de alrededor de 300 millones de dólares por dos años para el '10' de la selección brasileña. Con este movimiento, el fútbol de Arabia Saudita ya habría reclutado a más de 7 jugadores con una UEFA Champions League en su palmarés y que son considerados estrellas mundiales entre los aficionados y conocedores del deporte.

"Estoy aquí en Arabia Saudita, yo soy Hilali", con estas palabras el Al-Hilal anunció el fichaje de Neymar Jr., que después de meses de especulaciones sobre su futuro, dice adiós a la élite del balompié para iniciar una aventura en un destino que en los últimos años se ha convertido en una oportunidad atractiva para decenas de futbolistas, especialmente por los estratosféricos contratos que los equipos árabes pueden ofrecer.

'Ney' inició su carrera en el Santos de Brasil en un lejano 2009, donde pudo ganar una Copa Libertadores y una liga; sin embargo, no fue su palmarés sino su talento el que maravilló al mundo e hizo que los mejores equipos del planeta se interesaran por la joya brasileña. Fue el FC Barcelona el que en 2013 convenció a Neymar de representar sus colores e iniciar su carrera en el fútbol de élite.

Bastaron cuatro temporadas con el club español para que el habilidoso extremo brasileño se afianzara como uno de los mejores jugadores del planeta tras conquistar todos los títulos posibles con los catalanes: UEFA Champions League, Liga española, Copa del Rey, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y Supercopa de España.

Sin embargo, en 2017, Neymar decidiría dejar de vestir de azulgrana para dirigirse a París, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol, récord que el brasileño sigue manteniendo hasta el momento. Seis temporadas y numerosas ligas francesas después, el '10' de la selección brasileña sale del PSG como una "leyenda", según palabras del presidente del club.

"Es inevitablemente difícil decir adiós a una leyenda del club (…) Hemos vivido momentos extraordinarios y Neymar siempre formará parte de nuestra historia", afirmó Nasser Al-Khelaïfi a través de un comunicado en las redes sociales del club parisino.

La irrupción árabe en el fútbol

Después del intento fallido del Al-Hilal por convencer a Lionel Messi de jugar en sus filas hace unos meses, el club saudita recluta a uno de los jugadores con mejores estadísticas en la historia, con más de 400 goles en el fútbol profesional a sus 31 años. Para 'Ney', su fichaje representa un "nuevo reto" en su carrera.

"He conseguido muchas cosas en Europa y he disfrutado de momentos especiales, pero siempre he querido ser un jugador global y ponerme a prueba con nuevos retos y oportunidades en nuevos lugares", afirmó la estrella brasileña en el momento de su presentación oficial como jugador del Al-Hilal.

Neymar Jr. se une a nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N´Golo Kante, Sadio Mané, entre muchas otras estrellas que han optado por Arabia Saudita como el siguiente paso en su carrera, sin embargo surge una pregunta: ¿cuál es el atractivo de este fútbol para las estrellas?

Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, aplaude durante un partido amistoso contra el París-Saint-Germain en el estadio Nagai de Osaka, Japón, en esta foto tomada por Kyodo el 25 de julio de 2023. © Reuters / Kyodo

La respuesta podría estar en las cuantiosas sumas de dinero que los dueños de los equipos pueden ofrecer a los jugadores, así como a sus agentes y equipos, desde que el Fondo Saudita de Inversión Pública anunció en junio pasado un proyecto de "inversión y privatización" con equipos como el Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli y Al-Nassr, este último siendo quien contrató a Ronaldo después del Mundial de Qatar, convirtiéndolo en uno de los atletas mejores pagados de la historia.

Son las ganancias petroleras del Gobierno saudita las que respaldan el proyecto futbolístico de varios equipos de su liga local, en un esfuerzo de Riad por posicionar su fútbol en las luminarias mundiales y consagrar también un papel estelar en el control de uno de los negocios deportivos más redituables en la actualidad, siendo que el país ha llegado a expresar su deseo de albergar la Copa Mundial de Fútbol del 2030.

Hace unos años, el fútbol en Arabia Saudita representaba un destino exótico para aquellos jugadores veteranos que buscaban un destino cómodo y redituable para su retiro, sin embargo, con el impulso del Estado saudita a las finanzas de los clubes, estos ahora son capaces de reclutar futbolistas como Neymar Jr.

'Ney', considerado por muchos como 'el tercero' en la época de Messi y Ronaldo, el máximo goleador histórico de Brasil empatado con el histórico Pelé, un jugador que, con 31 años, podría haber derrochado su talento por más tiempo en la élite europea, ahora decide emprender un camino lleno de oro y millones en Arabia Saudita.

