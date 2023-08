España: caso del beso forzado a Jennifer Hermoso muestra "la respuesta de la sociedad civil"

Desde aproximadamente diez días, el caso del beso forzado del suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermoso, ha causado un revuelo mediático en España, un país considerado como avanzado en materia de derechos de la mujer.

Varias personas sostienen pancartas y protestan en Madrid el 28 de agosto de 2023, después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besara de forma no consentida a la jugadora española Jennifer Hermoso tras la final del Mundial femenino.

Bautizado ahora como el "#MeToo del fútbol español", el asunto del "beso forzado" del suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso —justo después de que 'La Roja' ganara la Copa Mundial de la FIFA el 20 de agosto— ha conmocionado a España y ha tendido una gran cobertura por los medios de comunicación.

El lunes 28 de agosto, dos días después de ser suspendido por la FIFA, la presión sobre Luis Rubiales se intensificó. En el plano judicial, la Fiscalía española anunció la apertura de una investigación preliminar por "agresión sexual".

Más tarde, los presidentes de las federaciones regionales de fútbol españolas, convocados por el presidente interino de la Federación, pidieron su dimisión inmediata. El día anterior al anuncio de su suspensión, Luis Rubiales había dicho que no dimitirá. Desde el inicio de la polémica, Rubiales ha insistido en que el beso en cuestión fue consentido, lo que Hermoso niega.

Los presidentes de las federaciones también pidieron "una reestructuración profunda e inmediata de los cargos estratégicos de la federación para abrir el camino a una nueva etapa en la gestión del fútbol español". Una decisión aplaudida el martes por el Gobierno español, que se ha comprometido a poner fin a toda discriminación a la mujer en el deporte.

Un "gran acontecimiento" opacado

El asunto del beso forzado ensombreció la victoria de las mujeres españolas, que le permitieron a 'La Roja' llevarse a casa su primer Mundial, como habían hecho sus colegas masculinos trece años antes.

"Que las españolas hayan ganado el Mundial es un gran acontecimiento para ellas. Pero esta victoria, que era motivo de celebración, se ve en cierto modo contrarrestada por lo que se puede calificar de menosprecio simbólico de esta selección femenina", afirmó Carole Viñals, profesora de la Universidad de Lille y especialista en España.

Esta victoria fue un tanto más importante "porque el fútbol ocupa un lugar considerable y central en España, y el fútbol femenino no era del todo respetado allí", explica Benoît Pellistrandi, historiador especializado en España en diálogo con France 24. Y añade: "Sólo en los últimos diez años, más o menos, el fútbol femenino ha empezado a ocupar un cierto espacio, poco a poco".

Gestos de "otra mentalidad y otra época"

El lunes, RFI informó que cientos de personas se habían concentrado en Madrid por iniciativa de la asociación Feminismo Madrid con consignas como: "Se acabó" y "No es un beso, es una agresión". Según RFI, entre los participantes se encontraban Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, e Irene Montero, ministra de Igualdad.

Desde hace varios años, España está a la vanguardia sobre los derechos de la mujer y las cuestiones de igualdad en Europa, a pesar de una fuerte tradición católica y una cultura marcada por el machismo. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez está formado por más mujeres que hombres.

"Hace más de veinte años que el gobierno socialista de José Luis Zapatero introdujo una política de prevención muy activa para combatir los feminicidios. En este sentido, España tiene una de las tasas más bajas de Europa", señala Benoît Pellistrandi.

Además, añade que el Gobierno de Pedro Sánchez "y en particular su ala izquierda" en torno a Irene Montero (ex número dos del partido izquierdista Podemos) había "intensificado considerablemente la política a favor de la protección de la mujer, especialmente en las relaciones sexuales" con la ley 'Solo sí es sí' —que sitúa el consentimiento en el centro del acto sexual—. El experto considera que el comportamiento de Luis Rubiales "socava todos los esfuerzos que la sociedad española está haciendo para eliminar estas prácticas y gestos, que pertenecen a otra mentalidad y a otra época".

Para Carole Viñals, el asunto del beso forzado "ha puesto de manifiesto la respuesta de la sociedad civil, y que esta irá acompañada, como siempre en España, de nuevas medidas institucionales en el deporte que estarán impulsadas por la conciencia de que no se puede obligar a una mujer a tocar a alguien en contra de su voluntad". "Besar a una mujer sin su consentimiento es violencia", aseguró Viñals.

La especialista también señala que, aunque España es pionera en el tema de los derechos de la mujer, todavía existe un "machismo estructural" heredado de la dictadura franquista, desde 1939 hasta la Constitución de 1978.

Conciencia en el deporte

Según Carole Viñals, este "machismo estructural" también se encuentra en el deporte, y en el fútbol en particular, que "no son sectores especialmente feministas". "El fútbol fue también uno de los símbolos de la España franquista", explica. Pero según la especialista, "algo está cambiando en el fútbol" desde que estalló el caso Rubiales. Se refiere en concreto a la reacción de varios deportistas españoles, como el exportero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas, de quien asegura que "no se caracteriza por su feminismo".

El viernes, el exguardameta de 'La Roja' expresó su "vergüenza" en un mensaje en la red social X. En otro mensaje publicado el mismo día, escribió: "¡Deberíamos haber dedicado estos 5 días a hablar de nuestras chicas! ¡De la alegría que nos han dado a todos! Presumiendo de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero...".

"El fútbol era uno de los ámbitos que permanecía más arraigado a una cierta tradición masculina. Y ahora hay una nueva conciencia", concluyó Carole Viñals.

