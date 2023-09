Canadá avanzó a cuartos de final y dirá "presente" en París 2024

MVP chants for a reason! 🗣️



Shai Gilgeous-Alexander once again proved to be the deciding factor for Canada, earning TCL Player Of The Game honors in the process! 🇨🇦



📊 30 PTS | 7 AST | 4 REB | 3 STL#FIBAWC x #WinForCANADA | #InspireGreatness pic.twitter.com/wwrdZI6wgx