Justicia de EE. UU. demanda a Google por sofocar a la competencia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 estados presentaron este martes una demanda antimonopolio contra la empresa tecnológica Google, perteneciente a Alphabet Inc., por presuntamente violar la ley al usar su poder en el mercado para defenderse de sus rivales. La compañía ya ha perdido juicios similares contra la Unión Europea.

Anuncios Lee mas

Google, cuyo motor de búsqueda en Internet es tan omnipresente que su nombre se ha convertido en un verbo, tuvo ingresos por 162.000 millones de dólares en 2019.

El senador republicano Josh Hawley, ferviente crítico de Google, acusó a la compañía de mantener su poder a través de “medios ilegales” y calificó la demanda como “el caso antimonopolio más importante en una generación”.

La compañía perdió desafíos legales similares en el extranjero, cuando la Unión Europea multó a Google con un total de 9.200 millones de dólares en tres casos diferentes de antimonopolio.

La demanda impuesta en Estados Unidos promete ser el caso antimonopolio más grande en una generación, comparable a la demanda contra Microsoft Corp presentada en 1998 y el caso contra AT&T en 1974 que condujo a la disolución de la empresa Bell System.

Los legisladores “tardarán mucho en avanzar”

La demanda federal de este martes marca un raro acuerdo entre la Administración del presidente Donald Trump y los demócratas progresistas.

Las acciones de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, subieron casi un 1 por ciento después de conocerse que la noticia de la demanda gubernamental era inminente. Hubo algunas dudas en los mercados sobre si los legisladores de Washington realmente se unirán para tomar medidas, como dijo Robert Pavlik, estratega jefe de inversiones y gerente senior de cartera de SlateStone Wealth LLC.

“Para que cualquier cosa tenga un impacto real necesitas al Congreso. Pero, dado el hecho de que hay tanta animosidad, a pesar de que están de acuerdo en que hay que hacer algo con las grandes empresas tecnológicas, va a tomar mucho tiempo poder seguir adelante”, dijo Pavlik a Reuters.

Se esperan más demandas en un futuro cercano

Más demandas podrían esperarse a corto plazo porque actualmente varios fiscales generales estatales llevan a cabo investigaciones sobre los negocios más amplios de Google, así como una investigación de sus negocios en la publicidad digital.

Se espera que en noviembre un grupo de fiscales generales liderado por el estado de Texas presente una demanda separada, centrada en la publicidad digital, mientras que un grupo liderado por el estado de Colorado está contemplando una demanda más amplia contra el gigante tecnológico.

La demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos se produce más de un año después de que dicho organismo, junto a la Comisión Federal de Comercio (FTC), comenzaran investigaciones antimonopolio en cuatro grandes empresas de tecnología: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Google.

Hace siete años, la FTC resolvió una investigación antimonopolio contra Google por un supuesto sesgo en su función de búsqueda para favorecer sus productos, entre otras cuestiones.

En 2019, dos grupos de fiscales generales estatales de Estados Unidos presentaron investigaciones antimonopolio por separado contra muchas compañías de tecnología como Google y Facebook.

Además, la Unión Europea multó a Google en tres demandas diferentes en los últimos años: 1.700 millones de dólares en 2019 por impedir que los sitios web utilicen a los rivales de Google para encontrar anunciantes, 2.600 millones de dólares en 2017 por favorecer su propio negocio de compras en la búsqueda y 4.900 millones de dólares en 2018 por bloquear a los rivales en su sistema operativo Android inalámbrico.

Este artículo fue adaptado de su original en inglés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo