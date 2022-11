"Posibilidad de un verdadero descubrimiento científico": EE. UU. aumenta investigaciones sobre ovnis

© Department of Defense via AP

Funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses entregaron el lunes al Congreso un informe actualizado sobre los avistamientos de ovnis, algunas de cuyas partes se espera que sean desclasificadas y estén disponibles en línea a finales de esta semana. Se trata de la última de una serie de investigaciones de respetadas instituciones norteamericanas que han dado a conocer los ovnis.

El último expediente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) ofrece una actualización de un informe de 2021 que investigó 144 avistamientos inexplicados entre 2004 y 2021 por parte de fuentes del gobierno estadounidense, incluido el personal militar.

Si el informe de 2021, marcó un cambio de actitud hacia lo que se denomina oficialmente Fenómenos Aéreos Inexplicados (FAI). Desde entonces, las discusiones se han acelerado.

El informe de esta semana es el primero de una serie de expedientes anuales prometidos en el proyecto de ley de defensa estadounidense de 2022 hasta 2026. En una audiencia en el Congreso en la primavera de 2022 -la primera sobre los FAI desde que se interrumpieron las principales investigaciones del gobierno en 1969- los funcionarios del Pentágono dijeron que el número de incidentes que se estaban investigando había aumentado a más de 400.

En julio de 2022, la Universidad de Harvard también conmemoró el primer aniversario de su Proyecto Galileo, cuyo objetivo es transformar la búsqueda de vida extraterrestre "de observaciones y leyendas accidentales o anecdóticas a la corriente principal de la investigación científica transparente, validada y sistemática".

En octubre, la NASA inició su propio estudio independiente sobre "las observaciones de sucesos en el cielo que no pueden identificarse como aviones o como fenómenos naturales conocidos". Afirma que este estudio sentará las bases para futuras investigaciones al identificar cómo pueden analizarse los datos no clasificados recogidos por civiles, organizaciones, el gobierno y otras fuentes "para arrojar luz sobre los FAI".

La búsqueda de respuestas en el cosmos parece haber comenzado en serio. "Si hay algo interesante ahí fuera, creo que lo sabremos muy pronto. Existe la posibilidad de un verdadero descubrimiento científico", afirma Michael A. Garrett, titular de la cátedra Sir Bernard Lovell de astrofísica de la Universidad de Manchester y director del Centro de Astrofísica de Jodrell Bank.

"Parecía un caramelo de menta".

El renovado interés por los FAI fue provocado por una serie de avistamientos de alto nivel por parte de personal militar estadounidense. Uno de los más comentados es un encuentro con un objeto con "forma de tic-tac", un popular caramelo de menta.

"Parecía un pequeño caramelo de menta a gran escala; blanco, oblongo, sin superficies aparentes de control de vuelo, sin medios físicos aparentes de propulsión", dijo el capitán de corbeta retirado de la Armada estadounidense Alex Dietrich, uno de los miembros de la tripulación que avistó el objeto durante una misión de entrenamiento militar. Dijo a 'PBS' en 2001: "Se movía de una manera que no reconocimos y no pudimos clasificar".

No se han dado explicaciones. En el informe de 2021 del ODNI, los analistas sólo pudieron explicar uno de los 144 avistamientos de FAI notificados, que resultó ser un gran globo desinflado.

En la actualización de 2022, la mitad de un total de 366 casos siguen sin explicación. Los que pueden explicarse se creen en gran medida que son basura espacial o programas espía extranjeros, en su mayoría procedentes de China.

El Congreso se ha apresurado a negar que sus investigaciones sobre FAI tengan algo que ver con la búsqueda de pruebas de vida extraterrestre, centrándose en cambio en el riesgo potencial de que tecnologías desconocidas de otros países entren en el espacio aéreo estadounidense.

La NASA también afirma que está realizando su estudio con "fines científicos y de seguridad aérea". Pero la falta de respuestas oficiales deja un terreno fértil para que prosperen las teorías conspirativas establecidas desde hace tiempo.

En los últimos años también han aumentado los avistamientos de ovnis por parte de aficionados. Los datos de la base de datos del Centro Nacional de Notificación de ovnis, una ONG con sede en Washington, muestran que los avistamientos alcanzaron un máximo histórico en Estados Unidos en abril de 2020.

No es casualidad que los avistamientos de aficionados alcanzaran su punto máximo durante los primeros cierres de Covid-19 en Estados Unidos. "La popularidad de las teorías conspirativas sube y baja en función del malestar social y de los debates de la sociedad", afirma Sander van der Linden, profesor de psicología de la Universidad de Cambridge y autor de "FOOLPROOF: Why We Fall for Misinformation".

"Mantener la mente abierta"

Sin embargo, las dudas sobre la transparencia del gobierno en lo que respecta a los FAI no están del todo fuera de lugar. Las teorías conspirativas sobre los ovnis fueron fomentadas por el gobierno de la Guerra Fría, deseoso de mantener un aire de misterio en torno a los programas de espionaje estadounidenses que se probaban cerca de Roswell, en el estado de Nuevo México. En 2017 se descubrió que el Pentágono llevaba a cabo un programa secreto por valor de 22 millones de dólares que investigaba los FAI.

Con promesas de desclasificación de información, las nuevas investigaciones parecen apuntar a una mayor transparencia.

También podrían abordar razones más directas para los avistamientos aparentemente inexplicables: datos de mala calidad en forma de fotos borrosas y vídeos de baja resolución. "Actualmente las pruebas están muy mal presentadas y no tienen ninguna especificación técnica asociada. Lo que realmente necesitamos son datos y análisis científicos reales", afirma Garrett.

Con cámaras de alta calidad que capturen imágenes intencionadas, existe la posibilidad de realizar todo tipo de nuevos hallazgos. "Podría tratarse de meteoritos que entran en la atmósfera terrestre, satélites que se desorbitan... quién sabe, puede haber fenómenos naturales que se descubran", añade Garrett. "Es importante mantener la mente abierta".

Con este espíritu, encontrar pruebas de la existencia de extraterrestres podría no ser una prioridad en la agenda, pero la NASA, al menos, no ha descartado la posibilidad. "No hay pruebas de que los FAI sean extraterrestres", dijo sobre su investigación. "Sin embargo, la NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluyendo si estamos solos en el universo".

*Este es un artículo adaptado de su versión original en francés

