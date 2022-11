Amazon sigue la tendencia del sector tecnológico y despedirá a miles de personas

Amazon empezó su ola de despidos este miércoles y notificó que la empresa tendría que hacer economías. Según la prensa estadounidense, el gigante de la venta en línea podría estar preparando alrededor de 10.000 despidos, tras haber contratado a cientos de miles de personas en el año 2021. La empresa sufre de las dificultades actuales del sector tecnológico. Meta y Twitter anunciaron despidos masivos recientemente.

Amazon anunció el miércoles 16 de noviembre que despediría a unos 260 trabajadores y que esos recortes de empleo se harían efectivos a partir del 17 de enero. Una carta fue enviada a sus empleados para anunciar despidos en la unidad de dispositivos y servicios. Aunque Amazon no quiso especificar cuántos recortes pueden estar en marcha, según 'The New York Times', se espera que alrededor de 10.000 puestos de trabajo sean suprimidos.

Empleados trabajando por el asistente de voz Alexa o la plataforma de juegos en la nube Amazon Luna, dijeron este martes en LinkedIn que fueron despedidos.

"Seguimos enfrentándonos a un entorno macroeconómico inusual e incierto", dijo el jefe de hardware Dave Limp, añadiendo, "a la luz de esto, hemos estado trabajando en los últimos meses para priorizar aún más lo que más importa a nuestros clientes y al negocio".

Según Limp, la compañía trabajará con los que fueron despedidos para "proporcionar apoyo" y buscarlos nuevos roles. La empresa también dará unas indemnizaciones por despido.

De contrataciones masivas a despidos masivos

Esta ola de despidos supone un cambio drástico para la empresa fundada por Jeff Bezos y conocida por su creación de empleo. Su plantilla se duplicó entre finales de 2019 y finales de 2021, pasando de 800.000 a 1,6 millones de empleados. Amazon tiene trabajadores en todo el mundo, que trabajan principalmente por horas y es el segundo mayor empleador del mundo, por detrás del gigante estadounidense Walmart.

Durante la pandemia de Covid-19, la empresa hizo masivos beneficios proporcionando a la gente que no podía salir de casa la venta de productos en línea. Pero cuando la gente regresó a su ritmo de vida habitual, el crecimiento de los ingresos se ralentizó.

Este año, Amazon registró pérdidas importantes y aunque volvió a ser rentable durante el tercer trimestre, los inversores se mostraron pesimistas ante unos ingresos más débiles de lo esperado.

Se pronostica que el crecimiento de los ingresos no supere el 8% en el resto del año, frente al incremento del 38% de hace dos años y eso mientras se acerca el periodo navideño. La acción del gigante de la venta en línea ha bajado un 42% desde enero.

"A medida que hemos pasado por esto, dado el entorno macroeconómico actual (así como varios años de contratación rápida), algunos equipos están haciendo ajustes, lo que en algunos casos significa que ciertos roles ya no son necesarios", dijo la portavoz de la empresa Kelly Nantel en un comunicado.

Un sector tecnológico en dificultad

Lo que está viviendo Amazon se puede comparar a la ola de recortes y despidos de Meta, la empresa matriz de Facebook y Twitter, aunque los de Amazon son comparablemente menores. Meta dijo la semana pasada que despediría a 11.000 personas, es decir alrededor del 13% de su plantilla. En cuanto a Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, redujo la plantilla de la empresa a la mitad este mes, despidiendo a 3.750 de los 7.500 empleados por correo electrónico.

Otras empresas del sector sufren las mismas dificultades. La compañía de alquiler compartido de vehículos con chófer Lyft dijo que recortaría el 13 % de sus empleados y Stripe, una plataforma de procesamiento de pagos, indicó que eliminaría el 14 % de sus empleados.

Según el analista de Wedbush Securities, Daniel Ives, "el reloj ha tocado la medianoche en términos de hipercrecimiento para Big Tech", añadiendo, "estas empresas contrataron a un ritmo tan llamativo que no era sostenible, ahora hay algunos pasos dolorosos por delante".

Entre las causas de tales dificultades, el riesgo de recesión económica combinado con la inflación y la inestabilidad del mercado, que obligan los inversores a estar prudentes.

