Tras los precios de la energía, Europa se enfrenta a una inflación persistente

La inflación en Europa ha bajado menos de lo que estaba previsto para el comienzo del año, anunció Eurostat el pasado 1 de marzo. Impulsada inicialmente en 2022 por la subida de los precios de la energía, que están dando tregua, ahora la inflación se mantiene, en particular por el continuo aumento en los precios de los alimentos, lo que se conoce como inflación subyacente. Un “factor preocupante”, según el economista Philippe Waechter y una situación “bastante nueva” que las economías europeas deberán enfrentar durante la primavera.

Una buena noticia… engañosa. La tasa de inflación anual de la Eurozona siguió bajando en febrero por cuarto mes consecutivo, situándose en el 8,5% interanual, según las cifras publicadas por la agencia europea de estadísticas Eurostat.

El tope de octubre de 2022 (10,6%) parece lejano, pero no es motivo para entusiasmarse: en realidad, la inflación cayó menos de lo que estaba previsto para febrero. Los expertos entrevistados por Factset y Bloomberg esperaban tasas del 8,2% y 8,3% respectivamente, antes de que se publicaran las cifras europeas.

Aunque la diferencia con la previsión parece poca, esconde una realidad que contrasta con la dinámica actual de la inflación en Europa.

Hasta ahora, la inflación había sido provocada por el aumento en los precios de la energía, que se ha suavizado en los últimos meses: tras una vertiginosa subida del 41,5% en octubre, los precios del gas, del petróleo e incluso de la electricidad solo aumentaron un 13,7% en febrero de este año. Pero un cambio importante ha contrarrestado esta dinámica: el encarecimiento de los alimentos, el alcohol y el tabaco, que se ha convertido en el motor de la inflación actual por primera vez en estos últimos dos años.

“Es una mala sorpresa, no nos esperábamos esta situación a principio de año”, explica Philippe Waechter, director de investigación económica del Ostrum Asset Management.

“En 2022 nos preguntábamos por el precio de la energía, que dispararía la inflación. Actualmente, está disminuyendo de manera muy significativa, pero todos los demás elementos están tomando el relevo y eso es lo preocupante. En particular, los precios de los alimentos están subiendo mucho y eso es un factor que penaliza los hogares”.

El dato principal de febrero del 8,5% superó la estimación media del 8,3% en una encuesta de Bloomberg entre economistas y se compara con un avance del 8,6% en enero. © France 24

En un año, los precios de los alimentos se han disparado: mientras que en febrero de 2022 el aumento fue del 4,2%, el mes pasado alcanzó el 15% en la Eurozona.

“Vemos que la inflación subyacente progresa”

A pesar de este aumento, el pico de la inflación alimentaria aún no parece haber quedado atrás. En los países europeos podría incluso producirse en primavera, en particular en Francia, donde la industria y los supermercados acaban de concluir sus negociaciones anuales para fijar los precios de venta de los alimentos.

La industria y la Federación de Comercio y Distribución establecieron que la subida de los precios que el sector de la gran distribución paga a sus proveedores debería estar alrededor del 10%... y los supermercados deberían repercutir al menos una parte de esos aumentos en los consumidores, aunque todavía no se sabe en qué proporción. Pero es probable que el precio promedio de la cesta de la compra siga subiendo durante las próximas semanas.

“La primavera será complicada de gestionar”, señala el economista.

“Mes tras mes vemos que la inflación subyacente progresa, es un factor preocupante. Las empresas, sobre todo las del sector de bienes, repercuten la subida de los precios de la energía en sus propios precios”, como se evidenció en las negociaciones entre la industria y la gran distribución en Francia.

La inflación subyacente, que a diferencia de la inflación excluye los productos con precios volátiles (como la energía), pero incluye los alimentos, es un índice “más adecuado para un análisis de las tensiones inflacionistas”, según el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE, por sus siglas en francés).

Y además de los precios de los alimentos, Eurostat también confirmó para el mes pasado el aumento en los precios de los bienes industriales –con un incremento del 6,8% interanual respecto al 3,1% de febrero de 2022– y una aceleración de la inflación en los servicios –4,8% frente a 2,5% en febrero de 2022–.

Actualmente se está produciendo “un efecto de relevo entre los precios de la energía y los precios de los alimentos”, resume Philippe Waechter. Y las economías de la Eurozona reaccionan de manera distinta a esta dinámica: la tasa de inflación de Francia –más débil que la de sus vecinos– aumentó por tercer mes consecutivo, situándose en 7,2%; la de Italia bajó (9,9% contra 10,7% en enero), y la de Alemania aumentó ligeramente (9,3% contra 9,2% en enero).

¿Cuál será el rol del Banco Central Europeo durante los próximos meses?

A pesar de la dinámica inflacionista actual, el Banco Federal alemán sostiene que este año la inflación bajará en el país: el miércoles 1 de marzo estimó incluso que la inflación de Alemania será del 7% en 2023, si bien inicialmente la había calculado en 7,2% tras una previsión anterior hecha en diciembre.

El Bundesbank también se mantuvo firme sobre la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés en la Eurozona. Un camino que el Banco Central Europeo (BCE) ha seguido desde julio pasado, cuando decidió activar esa palanca económica, por primera vez desde 2011, para combatir la inflación. Desde entonces, la institución bancaria europea ha continuado con su política de endurecimiento monetario y tiene previsto hacer lo mismo en marzo.

Un cliente compra en un supermercado en Niza, Francia, el 1 de marzo de 2023. REUTERS - ERIC GAILLARD

Estas nuevas cifras de la inflación en la Eurozona podrían incluso llevar a que el BCE vuelva a subir los tipos de interés después de marzo. “En este punto, es posible que sigamos por este camino”, admitió el jueves 2 de marzo la presidenta de la institución, Christine Lagarde, durante una entrevista en la cadena española 'Antena 3', sin entrar en detalles sobre el alcance de las posibles subidas después de la reunión del 16 de marzo.

Philippe Waechter advierte que esta estrategia no está exenta de riesgos a mediano plazo para las economías europeas: “La inflación no parece modificarse a pesar de la política monetaria del BCE. Este último, al subir sus tipos, no impide el efecto de incorporación de los precios de la energía en el comportamiento de las empresas”.

Y el economista concluye: “Si el BCE se ve obligado a ir más lejos de lo esperado, se corre el riesgo de provocar una desaceleración mucho más marcada de la actividad económica porque las empresas y los hogares se verán penalizados en su financiación. Bajo estas circunstancias, la inflación podría detenerse, pero entonces también podría aumentar el riesgo de recesión”.

Este artículo fue adaptado de su original en francés

