ONU: hay 165 millones más de personas pobres en el mundo tras tres años de crisis

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó este 14 de julio un nuevo informe en el que señaló que, entre 2020 y 2023, 165 millones más de personas han caído debajo del umbral de pobreza. La ONU subraya que la situación se ha disparado en los últimos años en medio de crisis como la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania.

El mundo tiene hoy 165 millones más de personas pobres que hace tres años. De ellos, 75 millones se encuentran en extrema pobreza. Así lo indica la ONU en el informe "El costo humano de la inacción: pobreza, protección social y servicio de la deuda (2020-2023)".

El preocupante panorama significa que más del 20% de la población global, alrededor de 1.650 millones de ciudadanos, actualmente viven con menos de 3,65 dólares por día, por lo que luchan por conseguir alimentos a diario.

Y aquellos en extrema pobreza, intentan sobrevivir con un promedio de 2,15 dólares diarios, indicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La principal causa del vertiginoso aumento, señala el reporte, ha sido la sucesión de crisis. Primero fue la pandemia del Covid-19 que llevó al freno de actividades de transporte, industria, comercio, entre otras, que golpearon con mayor fuerza a los más vulnerables.

Consecuencias que se repiten tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, desde febrero de 2022. El conflicto desencadenó sanciones financieras contra Moscú por ordenar la guerra, incluida su industria petrolera. El Kremlin también ha sido acusado de obstaculizar la exportación de granos de Ucrania, uno de los mayores proveedores de este tipo de alimentos en el mundo, situaciones que han influido en el disparo de la inflación.

"Los países que han podido invertir en medidas de protección en los últimos años impidieron que muchas personas cayeran en la pobreza (…) Pero en los países muy endeudados, hay una correlación entre altos niveles de deuda, gastos sociales insuficientes y un aumento alarmante de las tasas de pobreza", resaltó en un comunicado Achim Steiner, administrador del PNUD.

La ONU pide pausar la deuda de los países menos desarrollados tras aumento de la pobreza

En medio de las consecuencias por las crisis, los aumentos en las tasas de interés hacen que las naciones más pobres ahora gasten el doble o el triple de sus ingresos en el servicio de la deuda, en comparación con las más ricas. Y alrededor de 2,3 veces más en pagos de intereses que en asistencia social.

"Particularmente para los países de bajos ingresos la carga de la deuda se ha vuelto insostenible", destacó Steiner.

Entre las posibles medidas para abordar el aumento de la pobreza, Naciones Unidas instó a los ministros de finanzas del mundo a conceder a los países pobres "una pausa" en el pago de la deuda.

Steiner reiteró el llamado al señalar que la situación es "alarmante".

"Lo que esto significa es que un Gobierno ya no puede pagar a sus maestros, un Gobierno que ya no puede emplear médicos y enfermeras en los hospitales, que no puede proporcionar las medicinas para los centros de salud rurales", afirmó el funcionario.

La ONU resalta que todos los 165 millones de personas adicionales en situación de pobreza se encuentran en países de ingresos bajos o medianos bajos.

Está previsto que los ministros de Economía del G20, que se reunirán en India la próxima semana, aborden la lucha contra la pobreza, junto con la reforma de las principales instituciones multilaterales del mundo y la arquitectura de la deuda internacional.

