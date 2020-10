Día 15: inicia la votación anticipada en el codiciado estado de Florida

Los centros habilitados para el desarrollo de las jornadas de elección anticipada en el estado de Florida, que se extenderán hasta el 1 de noviembre, abrieron sus puertas desde este lunes para los ciudadanos que deseen ejercer su derecho por adelantado en este territorio electoral codiciado por concentrar 29 votos del Colegio Electoral y ser descrito como el trofeo que define la contienda por la Casa Blanca. Entre tanto, Biden volvió a dar negativo por Covid-19 en su test más reciente y Trump llegó a Arizona para participar en un mitin.

Solo faltan 15 días para que el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden se enfrenten por la Presidencia de Estados Unidos en los comicios programados para el 3 de noviembre.

Aunque la propagación del brote de Covid-19 pareció jugarle una mala pasada a la campaña por llegar a la Casa Blanca a ambos candidatos, especialmente a Trump luego de que se confirmara su contagio con el virus, los dos siguen en la lucha por vencer en estas atípicas elecciones.

Durante el pasado fin de semana, el magnate hizo campaña en Nevada a fin de asegurar los respaldos necesarios para no ser derrotado en ese estado por su rival, Biden, que también hizo lo propio en Carolina del Norte.

A continuación, las principales noticias de este 19 de octubre en la carrera hacia la Casa Blanca:

El codiciado estado de Florida inició las jornadas de elección anticipada

Desde este lunes abrieron sus puertas los puntos electorales dispuestos para que se lleven a cabo las jornadas de votación anticipadas programadas para desarrollarse hasta el 1 de noviembre.

Largas filas de sufragantes fueron reportadas por la prensa local a las afueras de los puntos de votación en Miami, en los que es exigido mantener una distancia mínima de un metro como medida de seguridad para poder ingresar.

En este estado, que es considerado como decisivo en la carrera por la Casa Blanca dado que, en la historia de Estados Unidos, ningún candidato ha ganado la Presidencia desde 1996 sin conquistar este territorio, se espera una masiva afluencia de votantes.

Una vez más sunshine state será decisivo en la carrera presidencial. EE. UU.: Florida, el codiciado trofeo en las elecciones presidenciales https://t.co/ZiAIcBQBRU vía @France24_es — Rafael Piñeros Ayala (@RafaPinerosA) October 16, 2020

Las jornadas de votación anticipada se cumplirán entre las 7:00 y las 19:00 (hora local) bajo estrictos protocolos sanitarios a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

A pesar de que la pandemia ha motivado a millones de electores a preferir el voto por correo electrónico antes que el presencial, la primera mañana de modalidad anticipada contó con un flujo considerable de ciudadanos.

Los votantes esperan durante el primer día de votación anticipada en Miami, Florida, Estados Unidos, 19 de octubre de 2020. © Cristóbal Herrera / EFE

Florida aporta 29 de los votos en el Colegio Electoral, por ello es visto por los aspirantes al poder como una suerte de trofeo, ya que, prácticamente, es el que decide quién gana.

Aunque Biden cuenta con una ventaja de 8,9 puntos ante Trump en los sondeos nacionales, según lo indicado por RealClearPolitics, en Florida dicha diferencia es de 1,4 puntos.

Biden volvió a dar negativo para Covid-19 en el test de este lunes

El candidato demócrata a la Presidencia estadounidense notificó, a través de un comunicado oficial emitido por los organizadores de su campaña, que resultó negativo en la prueba de coronavirus que se realizó este 19 de octubre.

En su cuenta oficial de Twitter, el rival de Trump instó a los seguidores de su campaña a mantenerse unidos y llegar fuertes a la cita del 3 de noviembre.

15 days. Let’s finish strong. — Joe Biden (@JoeBiden) October 19, 2020

Horas antes, en la jornada del domingo, Biden participó en un mitin en Carolina del Norte en el que apeló por los votos de los afroamericanos y reclamó "cero tolerancia" para con los supremacistas blancos.

"No deberíamos tener ninguna tolerancia hacia los supremacistas blancos que marchan por nuestras comunidades, pero si dices "no hay necesidad de confrontar la injusticia racial en este país", como él dice (en referencia a Trump), no habrás abierto los ojos a la verdad", aseguró Biden.

En el acto de campaña que se llevó a cabo en Durham, como medida preventiva, los simpatizantes de Biden participaron a bordo de sus vehículos.

En el estado de Carolina del Norte las jornadas de votación anticipada iniciaron desde el jueves, cinco días antes que Florida, en un intento por movilizar al mayor número de electores.

Trump se prepara para realizar un mitin en Arizona

El mandatario republicano se prepara para llevar a cabo, en el transcurso de la jornada de este lunes, un mitin de campaña en el estado de Arizona.

Antes del inicio del evento, en una caravana de autos liderada por simpatizantes de Trump, decenas de ciudadanos respaldaron sus aspiraciones reeleccionistas.

Entre tanto, agencias de prensa indicaron que se espera que uno de los hijos del mandatario se traslade a Carolina del Norte para participar en dos actos de campaña a fin de asegurarse de que no se repita el triunfo demócrata en esta zona, como ocurrió en 2008.

En redes sociales, Dan Scavino, uno de los colaboradores de la Administración Trump, divulgó fotografías de la llegada del mandatario a Arizona.

President Trump lands in Phoenix, Arizona—next stop, Prescott! pic.twitter.com/ZJXDRXoECj — Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) October 19, 2020

El domingo, Trump asistió, sin mascarilla y sin mantener el distanciamiento social, a una misa en un centro religioso de Las Vegas, poco antes de trasladarse al punto en el que llevó a cabo su mitin en Carson City, Nevada.

"Voy a muchas iglesias, me encanta ir a iglesias, esta ha sido la tercera y volveré muchas veces", afirmó el magnate tras salir del centro religioso en el que fue aclamado por varios simpatizantes.

Iniciado el mitin, Trump se jugó nuevamente la carta de la simpatía con los hispanos, al asegurar que le "gustan" y que, a su juicio, son "grandes empresarios", un tono muy distante al que usó en sus cuatro años de gobierno.

