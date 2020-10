Día 6: Biden vota por anticipado y Trump compite por el dominio de Arizona con Harris

Como lo hizo su rival el fin de semana, el exvicepresidente Joe Biden votó este miércoles de manera anticipada en un colegio electoral de Delaware, donde instó a los ciudadanos por un cambio y rechazó los saqueos de la noche anterior en comercios de Filadelfia. En otras noticias, el presidente Trump continúa su campaña en Arizona, un estado clave aún en disputa.

Quedan tan solo seis días para el 'Día-D' las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre. Para entonces, ya se han emitido de manera anticipada la cantidad equivalente a la mitad del total de votos emitidos en 2016. A medida que se acerca el fin de los comicios, la contienda marcada por la pandemia de coronavirus se hace más intensa.

A continuación, las noticias más relevantes de la carrera por la Presidencia de EE. UU. este 28 de octubre:

Biden emite su voto en Delaware de manera anticipada y llama a un cambio

Acompañado de su esposa, Jill Biden, el exvicepresidente emitió su voto de forma temprana este miércoles en un edificio gubernamental del centro de Wilmington, Delaware, donde el candidato demócrata hizo un llamado a que los electores opten por un cambio sustancial.

"Nos quedan seis días más para las elecciones y los estadounidenses tienen en sus manos la posibilidad de situar a este país en un camino infinitamente diferente", dijo Biden.

Tras emitir su voto, el candidato demócrata también se refirió brevemente a los saqueos que se produjeron en comercios de Filadelfia, Pensilvania, durante las protestas de la jornada anterior, desatados por la muerte de un joven afroamericano a manos de la Policía.

"No hay excusa alguna para el saqueo y la violencia. Ninguna. Creo que poder protestar es totalmente legítimo. Es totalmente razonable. Pero creo que el saqueo es como, como dijo el padre de la víctima, 'no hagas esto (...) no estás ayudando", aseguró.

Al igual que Biden, el presidente Donald Trump, quien compite por la reelección, optó el fin de semana pasado por sufragar de manera anticipada en la modalidad presencial y emitió su voto en Florida, donde está registrado como residente.

Donald Trump y Kamala Harris, codo a codo en Arizona

Este miércoles tanto la campaña demócrata como la republicana hacen una parada en Arizona. Por el bando rojo es el presidente Trump quien lidera la campaña en este estado, que si bien durante largo tiempo fue un bastión republicano, ahora se conforma como uno de transición.

El mandatario celebra dos mítines en el estado en un momento en que los sondeos le auguran una leve ventaja a Biden.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un mitin de campaña en el aeropuerto Phoenix Goodyear en Goodyear, Arizona, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2020. © Jonathan Ernst / Reuters

Por su parte, la senadora Kamala Harris, aspirante a la vicepresidencia por el bando progresista, y quien ya visitó durante la jornada la población de Tucson, llegó a Phoenix, la capital de Arizona, donde se prevé una reunión con líderes afrodescendientes.

El estado de Arizona está en disputa entre ambos partidos desde que en 2016 Trump ganó con un 3,5% votos por encima de su entonces rival, Hilary Clinton. Ahora una encuesta de Reuters / Ipsos le augura 3 puntos más de victoria a Biden.

De acuerdo con el recuento independiente United States Elections Project, más de 74 millones de personas han votado ya por adelantado para los comicios del 3 de noviembre, lo que supone más del 53% del total de votos emitidos en las elecciones de 2016.

Con AP y EFE

