Día 4: uno de cada tres electores ya depositó su voto para las presidenciales

El voto anticipado sigue marcando la historia de estas presidenciales en Estados Unidos. Aunque aún faltan cuatro días para cerrar las urnas, ya casi 86 millones de estadounidenses depositaron su voto. Las cifras de participación se concentran en estados claves como Florida y muestran una tendencia de votantes demócratas.

El 3 de noviembre se cerrarán las urnas en Estados Unidos, pero desde ya se puede asegurar que estas elecciones pasarán a la historia como uno de los comicios de ese país con más votos anticipados. Cerca de 86 millones de personas, de las 250 millones que están habilitadas para votar, ya depositaron su balota.

El país tiene una modalidad en la que los electores pueden ir a las urnas antes de la fecha estipulada o enviar su voto por correo. Aunque estos mecanismos son usuales, nunca antes habían sido tan utilizados.

A continuación, las principales noticias de la carrera presidencial de Estados Unidos este 30 de octubre:

Una tercera parte de los electores ya votaron por correo o anticipadamente

La pandemia del Covid-19 hizo que los votantes de Estados Unidos optaran más que nunca por elegir a su candidato de manera anticipada o por depositar sus balotas por correo.

Esto es casi una tercera parte de las 250 millones de personas que están habilitadas para participar en los comicios electorales y representa más del 60 % de todos los votos que hubo en las elecciones de 2016.

Aunque los estados de California, Texas y Florida son los que más cantidad de votos anticipados han registrado, las cifras muestran una realidad impactante en lugares como Montana, Washington y Colorado. pues allí ya votaron más de las mitad de los electores habilitados, según el U. S. Election Project de la Universidad de Florida.

Los datos de la institución también revelan que de los votantes que depositaron su sufragio, casi la mitad están registrados como adeptos del Partido Demócrata.

Los estadounidenses se armaron más este año electoral y de protestas

A pocos días de las elecciones estadounidenses, que tienen en vilo a miles por lo que podría pasar, pues entre otras cosas el presidente y candidato Donald Trump no ha dicho claramente si va a aceptar los resultados de la elección en caso de una derrota, la venta de armas sigue siendo un tema de primer orden en el país.

La polarización de los comicios, las manifestaciones que se han tornado violentas y los temores frente a la pandemia han contribuido a que este sea el año en el que más armas se han vendido en Estados Unidos. Solo hasta marzo, más de 3,7 millones de armas pasaron por los controles del FBI y marcaron la cifra de ventas más alta de las últimas dos décadas.

La razón de ello es que los ciudadanos suelen armarse más cuando viven un hecho que les genera miedo, explicaron analistas a Reuters.

El contexto que atraviesa Estados Unidos ha hecho que cada vez lleguen nuevos compradores. Usualmente, los interesados en adquirir un arma son hombres blancos y conservadores que ya tenían armamento. Pero ahora hay más compradoras mujeres, personas de alguna minoría racial o liberales. “Las personas que normalmente no piensan en armas de fuego ya se ven obligadas a contemplar algo fuera de su universo”, dijo a Reuters Dan Eldridge, propietario de Maxon Shooter’s Supplies and Indoor Range en la ciudad de Illinois, en Chicago.

La prueba del cambio está en las cifras. Cerca del 40 % de los compradores entre enero y septiembre de este año adquirieron un arma por primera vez en su vida, lo que implica más del doble de primerizos que en años anteriores, según los cálculos de Mark Peter Smith, gerente de la fábrica de armamentos Smith & Wesson Brands Inc.

Salvar los valores y las instituciones, el argumento central de los medios para respaldar a Biden

Los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos apoyan abiertamente al candidato demócrata Joe Biden. El más reciente en sumarse a la lista es la revista The Economist, que el jueves publicó su editorial ‘Why it has to be Joe Biden’ (Por qué tiene que ser Joe Biden).

America faces a fateful choice. At stake is the nature of its democracy. Joe Biden would enter the White House promising the most precious gift that democracies can bestow: renewal. Our election endorsement https://t.co/O8YorXzwfz pic.twitter.com/Tolx57ghfu — The Economist (@TheEconomist) October 29, 2020

“El partidismo y la mentira socavan las normas y las instituciones. Eso puede sonar quisquilloso: los votantes de Trump, después de todo, como su disposición a ofender. Pero el sistema estadounidense de controles y equilibrios sufre. Este presidente pide que sus oponentes sean encerrados; usa el Departamento de Justicia para llevar a cabo venganzas; conmuta las penas de simpatizantes condenados por delitos graves; le da a su familia puestos de trabajo en la Casa Blanca; y ofrece protección a gobiernos extranjeros a cambio de ensuciar a un rival”, dice el artículo.

Este argumento de cómo The Economist considera que sufre la democracia con la Presidencia de Trump es quizá la misma razón central por la que otros grandes medios estadounidenses se oponen abiertamente al candidato. The New York Times, The Washington Post, USA Today o Los Angeles Times coinciden en decir que Biden debería ser el próximo presidente ante la amenaza que creen que representa Trump.

El Times, por ejemplo, asegura que Biden “restablecería la confianza pública en las instituciones democráticas”, mientras que el Post lo cree un candidato “bien calificado, con carácter y experiencia” que podría mejorar el país frente a lo que deja Trump, “el peor presidente de los tiempos modernos”.

El USA Today decidió por primera vez en su historia respaldar abiertamente a un candidato y se inclinó por Biden porque al igual que otros medios considera que el país está en riesgo. “Si esto fuera una elección entre dos candidatos capaces que tuvieran ideas opuestas, no elegiríamos un bando (...) Pero esta no es una elección normal y estos no son tiempos normales (...) Dada la negativa de Trump a garantizar una transferencia pacífica del poder si pierde, también se trata del futuro de la democracia estadounidense”, exclama la mesa editorial del medio.

Los Angeles Times también cree que lo que está en juego son más que unas elecciones y que se trata de la “salud” de la democracia constitucional. El llamado mediático para votar por Biden es tan amplio que incluso medios internacionales han respaldado al candidato, como ocurrió este viernes con el alemán Der Spiegel.

Durante su Presidencia y toda la campaña, Trump se ha quejado abiertamente del cubrimiento que hacen los medios estadounidenses de sus políticas y los ha señalado de difundir falsas noticias en su contra. Y ahora las diferencias no parecen más fáciles de zanjar ante las posiciones editoriales.

