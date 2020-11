Biden: “Soy un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente de Estados Unidos”

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este 7 de noviembre su primer discurso de aceptación en el que apeló a la unidad, exaltó a las mujeres, la diversidad cultural de su país y puso a la pandemia en el primer lugar de su agenda de gobierno. Aunque está previsto que asuma el cargo el próximo 20 de enero, como es tradición, Biden anunció que desde el próximo lunes nombrará a un grupo de expertos para ayudar a controlar la crisis del Covid-19.

Joe Biden se convierte en el presidente electo de Estados Unidos en una nación dividida, pero apela a gobernar para todos por igual. “El pueblo de esta nación ha hablado”, fueron las palabras con las que inició su discurso y reafirmó su victoria desde Delaware, el estado donde reside.

El líder demócrata dedicó gran parte de su intervención a tratar de calmar los ánimos y rivalidades que todavía son protagonistas en la etapa postelectoral. "Prometo ser un presidente que no busca dividir, sino unificar, que no ve estados rojos y estados azules, sino que solo ve Estados Unidos" (…) Soy un demócrata orgulloso, pero voy a gobernar como presidente de Estados Unidos y trabajaré duro por aquellos que no votaron por mí, así como por aquellos que lo hicieron”, ratificó.

Asimismo, Biden dijo que, pese a las rivalidades políticas, es hora de pasar la página y entender que ser contrincantes políticos no significa que líderes y ciudadanos en general deban ser enemigos. En una posible alusión al actual mandatario que lucha por refutar los resultados electorales en los estrados judiciales, Biden dijo que es hora de “dejar atrás la ira y la demonización (…) para todos ustedes que votaron por Trump, entiendo la decepción, pero ahora hay que darnos unos a otros una oportunidad, es momento de pasar de la retórica agresiva, bajar la agresividad y escucharnos unos a otros”, afirmó.

Después de apelar a la unión, el presidente electo se dedicó a resaltar el rol de las mujeres en la historia de su país, especialmente debido a que su fórmula vicepresidencial, Kamala Harris, se convertirá en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el segundo puesto ejecutivo más importante de la nación.

También resaltó la diversidad de razas, etnias y culturas, que asegura se unieron a su campaña y estarán incluidos en su plan de Gobierno. Entre ellos, mencionó a los latinos, blancos, asiáticos, afroamericanos y la comunidad LGBTI.

Mitigar la pandemia, prioridad de Gobierno

El próximo ocupante de la Casa Blanca habló de lo que será prioridad en su gabinete, por lo que anunció que desde el próximo lunes formará un equipo de expertos médicos y científicos para asesorar a la nueva Administración en la mitigación de la pandemia.

“Todo el trabajo empieza controlando el Covid-19, no podemos reparar la economía” o apreciar los momentos importantes de la vida, dijo, sin antes controlar la crisis sanitaria que hoy tiene a Estados Unidos como el país más afectado a nivel global.

Kamala Harris: "Aunque yo sea la primera mujer en este cargo, no seré la última"

La vicepresidenta electa, la senadora por California, Kamala Harris, tuvo una emotiva intervención desde el mismo escenario que Biden, en el que resaltó que su triunfo es un ejemplo de que Estados Unidos es un país de oportunidades, al ser ella no solo la primera mujer que ocupará la Vicepresidencia, sino la primera de origen africano y asiático.

“Aunque yo sea la primera mujer en este cargo, no seré la última porque cada pequeña que está viendo esto hoy puede ver que este es un país de posibilidades y a los niños de nuestro país, sin importar su género, nuestro país les ha enviado un mensaje claro: sueñen con ambición, lideren con sus convicciones”, remarcó Harris en medio de los aplausos de decenas de simpatizantes que presenciaban el evento desde sus vehículos, una forma que caracterizó la campaña de los demócratas para cumplir con el distanciamiento social ante la amenaza de la pandemia.

Harris exaltó a su madre, una mujer originaria de la India que llegó a suelo estadounidense cuando tenía 19 años y que luego se convirtió en una reconocida científica, especializada en cáncer. “Cuando ella llegó de la India no imaginaba este momento, pero creyó en Estados Unidos, donde momentos como este son posibles y pienso en las generaciones de mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas, nativas estadounidenses, que a lo largo de la historia del país han pavimentado el camino para que esto ocurra”, recordó.

Kamala Harris y Joe Biden se posesionarán el próximo 20 de enero, fecha en la cual reafirmarán que Donald Trump fue el primer presidente, en los últimos 25 años, en no ser reelegido. Sus antecesores: Barack Obama, George Bush y Bill Clinton permanecieron dos periodos en la Casa Blanca. "Un nuevo tiempo" arranca en Estados Unidos.

