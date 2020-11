La ruta legal de Trump hacia la presidencia: de las cortes estatales a la justicia federal

Con el exvicepresidente Joe Biden declarado presidente electo de Estados Unidos, tras sobrepasar el mínimo de 270 votos electorales necesarios para ganar, pero con un escrutinio que aún no termina a nivel nacional, el mandatario actual sigue en su postura de refutar los resultados por vía judicial. Ya perdió demandas para detener el conteo de votos en Michigan, Georgia y Pensilvania, pero la posibilidad de llevar el caso hasta la Corte Suprema, de mayoría conservadora, sigue sobre la mesa.

El candidato demócrata Joe Biden fue declarado este sábado presidente electo de Estados Unidos, pero el mandatario republicano Donald Trump mantiene su postura de rechazo al proceso electoral, con miras de llegar a instancias judiciales.

Esta semana, su campaña se ha aferrado específicamente al proceso de recuento de votos en torno a las boletas por correo –un sistema empleado en esta nación desde 1864 y que está protegido por la legislación–, en un intento, según sus críticos, de inyectar incertidumbre a los resultados y empañar la victoria de Biden con acusaciones sin pruebas. Sin embargo, el mandatario estadounidense, su equipo de campaña y sus seguidores indican que sí se cometió "fraude".

El escritor y analista político de Florida Julio M. Shiling asegura a France24 que las presuntas irregularidades recayeron en "la relajación" de normas sobre el voto por correo, como la no verificación de las firmas de los votantes y la aceptación de boletas que llegaron a los centros de votación días después del cierre de urnas, así como la falta de observadores republicanos en ciertos centros de votación.

"Al bajar los mecanismos que estaban diseñados para proteger, y ocurrió en 30 estados incluyendo los estados clave cuando se les negó la entrada a los observadores republicanos (…), eso en efecto les dio rienda suelta a los demócratas para contar los votos que querían sin ningún tipo de verificación del partido republicano. Eso ocurrió, es innegable y es parte de la demanda. Es por lo que la Administración Trump considera que se les ha robado la elección", desarrolla Shiling.

Para el investigador político Luis Montes, el presidente no ha demostrado ninguna evidencia. "Hay muchos condados que tienen incluso cámaras que muestran en directo el conteo y eso da transparencia al proceso, es el mismo proceso que le dio la victoria (a Trump) en el 2016 y que ahora como no lo beneficia lo está criticando (...) Los republicanos han logrado mantener la mayoría del Senado por un momento y han logrado ganar ciertos escaños en la Cámara. ¿Por qué, si el sistema sí ha funcionado para los republicanos en eso, no funciona para la presidencia?", plantea.

Demandas estatales y la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema

De acuerdo con el abogado especializado en derecho electoral Jorge Jáuregui, lo primero que debe ocurrir "para que una de las campañas pueda impugnar un proceso electoral es que haya concluido el proceso y certificado la votación, y eso todavía está en proceso", pese a las proyecciones que ya dan a Biden los 290 electores, superando el mínimo de 270 necesarios para ocupar la Casa Blanca.

La cinta de precaución cierra un puesto de votación para ayudar a los votantes a distanciar y ayudar a prevenir la propagación del coronavirus durante el día de las elecciones en la escuela East End, en Portland, Maine, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2020. © Robert F. Bukaty / AP

Esta sería la razón por la cual el mandatario no está en concreto demandando por la anulación del proceso electoral, sino que ha entablado demandas para exigir que se detenga el conteo de votos en algunos estados, y un recuento de papeletas en otros. "Nadie está cuestionando los mecanismos tradicionales en persona (…) sino el cambio radical en las reglas del juego de la votación por correo", asevera Shiling.

Hasta ahora, en Michigan y Georgia fracasaron las demandas de Trump para pedir que se detuviera el escrutinio de sufragios, y aunque en Pensilvania fue rechazada la misma petición, allí sí logró ampliar el acceso de observadores republicanos a los centros de votación.

La Corte Suprema de Estados Unidos en una foto de archivo del 15 de abril de 2020 Daniel SLIM AFP/Archivos

El mandatario ha amenazado con llevar los casos hasta la Corte Suprema de Justicia, en la que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3. Si bien, para que este tribunal intervenga deben ser comprobados dos factores. "Uno, que se demuestre el hecho, con testigos o pruebas, que ocurrió algo incorrecto. Y, número dos, que si eso fuera verdad, hubiera hecho cambiar el resultado de la elección (…) Si logra establecer que en los votos por correo hubo una falsedad, pero el número de votos no es suficiente para alterar el resultado de la elección, la Corte no va a intervenir", precisa el abogado constitucionalista y expresidente de la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos de Florida, Rafael Peñalver.

Pero, con lo que ha mencionado el presidente Trump, "que sostiene fraude y no señala casos concretos, no se puede probar", defiende Jáuregui. "Lamentablemente para Trump no existe, según la información pública, un fundamento que diga que se pudo haber afectado o alterado. Ha habido presencia de observadores de ambas partes, no hay un argumento coherente (…), no habría mérito para que la Justicia lo ampare y es muy posible que desestimen los pedidos", ratifica el experto en derecho electoral.

Tradicionalmente en Estados Unidos ningún caso llega hasta el alto tribunal sin que se hayan agotado todas las instancias estatales, por lo que el equipo de Donald Trump primero tendrá que dar la pelea estado por estado, pasando por la Corte Suprema estatal y la Corte de Apelación. Aún así, en algunos casos no necesariamente pasaría mucho tiempo antes de que la Corte Suprema del país se pronuncie.

Pensilvania, un caso que ejemplifica la batalla legal

En Pensilvania, precisamente el estado que, con 20 votos electorales, le dio la victoria a Biden según las proyecciones, el alto tribunal ya se pronunció con respecto a un par de demandas del presidente. El viernes ordenó separar las boletas de votación que llegaron después del 3 de noviembre, aunque eso no detuvo el conteo, como exigieron los republicanos. La principal objeción del grupo de campaña de Trump fue que la Corte Suprema estatal permitió el conteo de boletas que llegaron hasta tres días después de los comicios.

"Es posible que el presidente Trump tenga algunos argumentos legales válidos (…) La pregunta es si la Corte Suprema de Pensilvania tenía la potestad para hacer eso porque la Constitución de Pensilvania dice que la legislatura de Pensilvania es la que tiene la potestad para hacer las reglas de las elecciones", indica Peñalver.

Sin embargo, el experto destaca que se tomó la decisión debido a la situación extraordinaria de la pandemia, y que será muy difícil que Trump pueda desmentir los resultados allí, ya que en temas electorales históricamente la Corte Suprema tiende a respetar la decisión de los tribunales estatales, dado que en este país cada estado determina sus leyes en esta materia. Por lo que su intervención en las elecciones del 2000, entre George W. Bush y Al Gore, fue un caso excepcional.

¿Bajo qué circunstancias podría Nancy Pelosi convertirse en presidenta de forma temporal?

Hay dos fechas clave para desenredar esta historia: el 20 de enero y el 14 de diciembre. La primera es la fecha en la que se programa habitualmente la posesión del nuevo mandatario. Para entonces debe estar definido su nombre o, de lo contrario en un escenario, que sería remoto según aclaran los expertos, el Ejecutivo tendría que ser asumido de manera temporal por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Archivo-La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, habla sobre el estado de la investigación de juicio político de la Cámara contra el presidente Donald Trump. En el Capitolio, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2019. © Reuters/Erin Scott

Pero antes, el 14 de diciembre, el Colegio Electoral se reúne y la legislatura de cada estado puede escoger a sus electores finales. Peñalver apunta que, en el caso de un estado como Georgia, con legislatura republicana, sus miembros podrían denunciar que hubo irregularidades y nombrar nuevos electores que votarían por el candidato de su partido, es decir, Donald Trump. Algo que los demócratas objetarían y tendría que resolverse en el Congreso.

Aunque legalmente es un cuadro posible, también sería un escenario hipotético, ya que es una vía a la que se llegaría si las cortes estatales y el Tribunal Supremo no definieran la situación antes; o que alguna decisión judicial afectara los resultados en uno o varios estados y entonces ningún candidato tendría al final los 270 electores necesarios para llegar al Ejecutivo.

Los expertos concuerdan en que no se espera que el líder republicano ofrezca un discurso de concesión. De cualquier manera, y ante el complicado panorama para impugnar los resultados, el actual presidente terminaría dejando de lado su batalla legal. "Lo más probable es que los propios líderes republicanos vayan a ver a Trump y le digan esto es insostenible, (usted) tiene que dejar la Presidencia, igual que hicieron con Nixon" en el año 1974, en palabras de Peñalver.

