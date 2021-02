Revelan crudas imágenes de la violencia en el Capitolio de EE. UU.

Imágenes de seguridad muestran al senador Chuck Schumer huyendo mientras los alborotadores avanzan hacia el Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021. © Senado de Estados Unidos / vía Reuters

Texto por: France 24 Seguir 4 min

El periódico 'The New York Times' se hizo eco de unas imágenes nunca antes vistas del día en que seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio de Estados Unidos. Varios miembros del Partido Demócrata las difundieron durante el 'impeachment' como prueba del evidente peligro que corrieron varios altos funcionarios, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence.