Tiger Woods, fuera de peligro y con "múltiples lesiones" tras accidente de tránsito

El golfista estadounidense Tiger Woods fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles (California). El deportista, de 45 años, es operado por "múltiples lesiones" en las piernas, informó su portavoz.

El golfista estadounidense Tiger Woods, exnúmero uno del mundo, sufrió este martes 23 de febrero un grave accidente de coche en Los Ángeles.

El deportista de 45 años era el único ocupante de un vehículo deportivo utilitario que se estrelló alrededor de las 7:12 de la mañana, cerca de las comunidades suburbanas de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes, confirmó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Las autoridades informaron que las heridas no ponen en peligro su vida, pero su agente, Mark Steinberg, dijo que Woods estaba en el quirófano con múltiples lesiones en las piernas. "Actualmente está en cirugía y agradecemos el respeto de su privacidad y apoyo", declaró el portavoz.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo por su parte que las lesiones de Woods son de "moderadas a críticas". Según los informes, el golfista fue trasladado en ambulancia al Centro médico Harbor-UCLA.

Operación de rescate con 'mandíbulas de la vida'

Los bomberos y los paramédicos lo sacaron del vehículo con una herramienta hidráulica, a menudo llamada 'mandíbulas de la vida'. El vehículo sufrió daños importantes.

Las imágenes del accidente difundidas por la televisión local este martes mostraban un vehículo deportivo utilitario negro, volcado a unos 30 pies de la carretera, con grandes daños en la parte delantera y rodeada de escombros.

El coche del golfista Tiger Woods yace de lado tras verse involucrado en un accidente de un solo vehículo en Los Ángeles. © KNBC

El incidente está siendo investigado por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

"Me duele el estómago. Me duele ver a uno de mis mejores amigos sufrir un accidente", comentó el golfista profesional Justin Thomas al enterarse del accidente. "Solo espero que esté bien. Sólo me preocupan sus hijos. Estoy seguro de que están luchando".

Tiger Woods, considerado uno de los mejores atletas de la historia de su deporte, había organizado durante el fin de semana el campeonato Genesis Invitational anual. No compitió en el torneo, alegando molestias en su espalda. En efecto, Woods no ha jugado de forma competitiva desde diciembre y se sometió a una quinta cirugía de espalda en enero.

El deportista estadounidense ha ocupado el primer puesto de la clasificación mundial de golf profesional durante un total de 683 semanas, ganando 14 grandes campeonatos entre 1997 y 2008. Tras una serie de lesiones y problemas personales que descarrilaron su carrera en algunos momentos, Woods se llevó su decimoquinto título de major en el Masters de 2019.

Con Reuters y medios locales

