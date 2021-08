El gobernador de Nueva York "acosó sexualmente" a varias mujeres: Fiscalía

En una rueda de prensa, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dio a conocer una investigación independiente que recoge 179 entrevistas y 74.000 pruebas que demostrarían que Andrew Cuomo "acosó sexualmente a empleadas estatales y exempleadas" durante años. Al conocer el documento, el político rechazó las acusaciones.

A raíz de una investigación independiente de cerca de cinco meses en la que se entrevistó a 179 personas, se evidenció que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, "acosó" a varias mujeres y creó un “ambiente de trabajo hostil”.

El informe, elaborado por la Fiscalía de Nueva York, también da cuenta de que se obtuvieron 74.000 pruebas que incluyen fotos, mensajes, correos y otro tipo de documentos que ahora hacen parte de la causa.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó la investigación en una rueda de prensa y dijo que: "Estas entrevistas y pruebas revelaron una imagen profundamente perturbadora pero clara: el gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas estatales y exempleadas en violación de las leyes federales y estatales".

James agregó que los avances en la investigación "aporta luz sobre la injusticia que puede estar presente en los más altos niveles del Gobierno".

Las personas entrevistadas fueron denunciantes, miembros actuales o pasados de la Cámara ejecutiva, policías estatales, empleados estatales y otras personas que tuvieron contacto con el gobernador Cuomo, que ha tenido que enfrentar las acusaciones más intensamente durante el último año.

Por medio de los testimonios, entre los cuales 11 fueron detallados, se llegó a la conclusión de que, entre 2013 y 2020, Cuomo violó las "leyes estatales y federales" al "acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados".

La fiscal también comunicó que la investigación aún no ha concluido y, aunque no hizo referencia a consecuencias penales, se espera que las autoridades y las víctimas puedan usarla para abrir otras instancias legales. Esto, porque la investigación fue de naturaleza civil y no conlleva por sí misma a cargos penales.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presento en una conferencia de prensa los hallazgos de una investigación en la que se muestra que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varios miembros actuales y anteriores del personal en Nueva York. © Justin Lane/EFE

En el estado de Nueva York, el acoso incluye todas las conductas no deseadas de naturaleza sexual que van desde el coqueteo hasta las “bromas” sexuales que crean un ambiente de trabajo ofensivo, esto es “independiente” de las intenciones del victimario.

La pesquisa fue liderada por dos abogados externos: Joon Kim, exfiscal federal, y Anne Clark, abogada laboral con amplia experiencia sobre temas de acoso sexual.

En la rueda de prensa, Kim anotó que “estas valientes mujeres dieron un paso al frente para decirle la verdad al poder y, al hacerlo, expresaron su fe de que aunque el gobernador puede ser poderoso, la verdad lo es aún más”. Además, afirmó que “no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón".

Cuomo: "No es lo que soy"

Luego de conocer el texto, el propio Cuomo se defendió a través de un video y dijo que nunca tocó a nadie de manera inapropiada y agregó que "eso no es lo que soy y nunca lo he sido".

Governor Cuomo Responds to Independent Reviewer Report: https://t.co/sgPuPEDXRU — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 3, 2021

En el video, el gobernador le pidió disculpas a dos de sus acusadoras. La primera fue Charlotte Bennet, quien trabajó en la "oficina" de Cuomo y lo acusó de haberle preguntado si estaba dispuesta a tener relaciones sexuales con un hombre mayor. La segunda fue una mujer a la que besó en una boda, hecho que fue reportado por The New York Times.

Sin embargo negó todas las otras acusaciones y declaró que la investigación está siendo usada con fines "políticos". "Para aquellos que están aprovechando este momento para sumar puntos políticos o buscar publicidad o beneficio personal, yo digo que en realidad desacreditan a las víctimas legítimas de acoso sexual para quienes la ley fue diseñada para proteger ”, anotó Cuomo.

Antes, el gobernador ya había asegurado que nunca había “tocado” a alguna mujer sin su consentimiento. Sin embargo, había “lamentado” que sus acciones se hubiesen “malinterpretado como un coqueteo no deseado”.

A finales del año pasado, múltiples personas pidieron la renuncia de Cuomo al cargo de gobernador, que ocupa desde 2011. Además, en marzo, seis mujeres lo habían denunciado por acoso sexual y su popularidad había caído por el manejo de temas relacionados con la pandemia. La senadora Alexandria Ocasio-Cortez lo culpó de haber ocultado la muerte de ancianos en varios asilos de Nueva York.

Es de esperarse que este nuevo hallazgo renueve los pedidos de su dimisión y que la Asamblea estatal determine si hay motivos para acusar al político.

De hecho, varios políticos ya se han pronunciado. Chuck Schumer, líder del partido demócrata al que pertenece Cuomo, se pronunicó conjuntamente con la senadora Kirsten Gillibrand. "Como hemos dicho antes, las acciones reportadas del gobernador fueron profundamente perturbadoras, inapropiadas y completamente inaceptables", manifestaron en un comunicado.

Además, pidieron su renuncia: "Ningún funcionario electo está por encima de la ley. El pueblo de Nueva York merece un mejor liderazgo en la oficina del gobernador. Seguimos creyendo que el gobernador debe dimitir". Pero por el momento Cuomo se sigue aferrando al poder.

Los otros hallazgos que comprometen al gobernador

Además de las pruebas con las que se concluyó que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, la investigación muestra que el gobernador y su personal tomaron, al menos en una ocasión, represalias contra las personas que denunciaron sus irregularidades.

Igualmente, el texto da cuenta de que el gobernador no solo tuvo conductas inapropiadas con su personal, sino que también con mujeres por fuera del recinto. Ese es el caso de una policía estatal que denunció que el gobernador tocó varias partes de su cuerpo sin consentimiento.

Al respecto, Kim corroboró que “algunas sufrieron toques no deseados y el agarre de sus partes íntimas. Otras sufrieron repetidos comentarios ofensivos, sexualmente sugerentes o basados ​​en el género”. El exfiscal agregó que "varias de ellas soportaron ambos. Ninguno de ellos le dio la bienvenida. Y a todas les resultó perturbador, humillante, incómodo e inapropiado”.

Con AP, EFE y Reuters

