EE. UU.: comité de la Cámara Baja cita a más asesores de Trump por el asalto al Capitolio

Stephen Miller, asesor principal sobre inmigración del expresidente estadounidense Donald Trump; Kayleigh McEnany, penúltima portavoz de la Casa Blanca en la administración republicana y otros ocho asesores fueron llamados a declarar por el comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

La investigación sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero sigue buscando responsabilidades por lo ocurrido en esa jornada que marcó la historia del país. Este martes, el comité de la Cámara Baja de Estados Unidos que investiga el asalto llamó a declarar a diez asesores del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creemos que los testigos citados hoy tienen información relevante y esperamos que cumplan plenamente con la investigación del Comité Selecto mientras trabajamos para obtener respuestas para el pueblo estadounidense", afirmó el presidente del panel, Bennie Thompson.

Entre estos diez nombres destaca el del exasesor principal sobre inmigración, Stephen Miller, quien, según el comité, ayudó a Trump a preparar el discurso de aquel 6 de enero en el que el expresidente alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. Con ello, Miller habría ayudado a minar la confianza en las elecciones de noviembre de 2020.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, responde a una pregunta en la Sala de Información de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 1 de octubre de 2020. © Joshua Roberts / Reuters

Otro de los nombres destacados es el de Kayleigh McEnany, penúltima portavoz de la Casa Blanca con Donald Trump como presidente. El comité cree que los comentarios de McEnany sobre un supuesto fraude electoral contribuyeron a la desinformación que estuvo detrás del asalto del 6 de enero.

"Tenemos que saber precisamente qué papel desempeñaron el expresidente y sus asesores en los esfuerzos para detener el recuento de los votos electorales y si estaban en contacto con alguien fuera de la Casa Blanca que intentara dar la vuelta al resultado de las elecciones", dijo el demócrata Bennie Thompson.

Steve Bannon, entre los principales citados anteriormente

La lista de convocados a declarar la completan el ex jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Christopher Lidell; el ex asistente personal de Trump, Nicholas Luna; la ex coordinadora de operaciones del Despacho Oval, Molly Michael; y el ex director de personal de la Casa Blanca, John McEntee, entre otros.

Archivo- Una multitud de partidarios del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, asalta el edificio del Capitolio, en Washington, Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. © Reuters/Leah Millis

Todos estos nombres se suman a los de otras 6 personas que fueron llamadas a declarar el lunes y al del ideólogo de extrema derecha Steve Bannon, que fue declarado en desacato por el comité después de negarse a compadecer ante los congresistas.

Hasta el momento, más de 670 personas han sido acusadas de participar en el asalto que provocó la primera transferencia de poder no pacífica en la historia de Estados Unidos.

