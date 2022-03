Xi Jinping instó a Joe Biden a trabajar en conjunto por la paz: "La guerra no beneficia a nadie"

El presidente Joe Biden se reúne virtualmente con el presidente chino, Xi Jinping, desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 15 de noviembre de 2021. © Susan Walsh / Archivo / AP

Texto por: Ramiro Cué Barberena 4 min

Los presidentes de Estados Unidos y China volvieron a conversar por teléfono teniendo como tema central la invasión rusa y el posicionamiento del gigante asiático. Beijing, que hasta ahora no había sido contundente con el conflicto, admitió que era algo que "no hubiese querido ver": "No solo debemos encauzar relaciones por el camino correcto, sino también compartir responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial".