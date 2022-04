De Ucrania a México, la ruta de miles de refugiados para pedir asilo en EE. UU.

En menos de una semana aumentó a más del doble el número de refugiados ucranianos que llegaron a Tijuana, México, para pedir asilo en Estados Unidos. Las autoridades del vecino país prometieron acelerar sus solicitudes de asilo, mientras esperan en albergues al otro lado de la frontera. El presidente Joe Biden anunció el pasado marzo la recepción de hasta 100.000 personas que huyen de la guerra en Ucrania.

Los efectos de la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania tocan las puertas de la frontera entre México y Estados Unidos.

Cientos de refugiados ucranianos que llegan a diario tienen un mensaje para familiares y amigos en Europa: la ruta más rápida para establecerse en suelo estadounidense es reservar un vuelo a México.

El polideportivo Benito Juárez, en Tijuana, México, que albergó a miles de haitianos y personas procedentes de Centro América, vuelve a convertirse en un refugio de emergencia. Esta vez para miles de ucranianos.

Cientos de ucranianos, que huyeron a México para luego pedir asilo en Estados Unidos, en medio de la guerra lanzada por Rusia contra su país, descansan en el complejo deportivo Benito Juárez, habilitado como refugio por el gobierno local, en Tijuana, México, el 7 de abril de 2022. © Reuters/Jorge Duenes

En medio de colchones de plástico, cientos de personas, incluidas familias con niños, esperan en el abarrotado lugar administrado por el Gobierno local. Otros se hospedan en hoteles o iglesias, gracias a la ayuda de religiosos y voluntarios.

Esta semana aumentó a 2.829 la cifra de refugiados ucranianos en la ciudad, más del doble de los 1.200 contabilizados hasta el pasado viernes 1 de abril, según informó Enrique Lucero, director de los servicios de inmigración de la Tijuana.

Primera misión: llegar a México como turistas

Aunque el presidente estadounidense Joe Biden anunció el pasado marzo que su país recibirá a hasta 100.000 refugiados ucranianos, las citas en los consulados de EE. UU. en Europa son escasas y el reasentamiento de refugiados desde suelo europeo toma más tiempo.

El trayecto es largo y agotador, pero muchos prefieren ese destino que países del Viejo Continente donde ya se han asentado millones de ucranianos.

“Nos sentimos muy afortunados, muy bendecidos”, dijo Tatiana Bondarenko, una ucraniana que viajó por Moldavia, Rumania, Austria y México antes de llegar el pasado martes 5 de abril a San Diego, California, con su esposo e hijos de 8, 12 y 15 años.

Ucranianos, que huyeron a México en medio de la guerra rusa esperan abordar un autobús con destino al puerto de entrada El Chaparral, en Tijuana, México, ciudad en la frontera con EE. UU., el 7 de abril de 2022. © Reuters/Quetzalli Nicte-ha

Su destino final fue Sacramento, en el mismo estado, para vivir con su madre, a quien no había visto en 15 años.

Los migrantes gastan entre 3.000 y 6.000 dólares en viajes para llegar a Tijuana, estimó Lucero.

Siguiente misión: entrar a Estados Unidos

Una red de voluntarios, llegada de Estados Unidos y conformada en su mayoría por iglesias del occidente del país, ha resultado particularmente eficiente para ayudar a los ucranianos a procesar sus solicitudes de asilo.

En el aeropuerto de Tijuana, los viajeros ​​que ingresan a México como turistas por la Ciudad de México o Cancún son dirigidos a un salón improvisado en la terminal aérea con un cartel que dice: “Solo para refugiados ucranianos”. Es el único lugar para registrarse en el proceso para entrar a EE. UU.

Una vez allí, alertados por mensaje de texto o redes sociales, los ucranianos son convocados a una colina cubierta de hierba y una parada de autobús cerca del cruce fronterizo horas antes de que los llamen por un número de turno asignado para presentarse ante los funcionarios estadounidenses.

Angelina Mykyta, una estudiante universitaria de Kiev, reconoció sentir nervios a medida que se aproximaba su número. Huyó a Varsovia después de que Moscú lanzara la guerra, pero decidió arriesgarse y tomar rumbo hacia Estados Unidos para recibir la ayuda de un pastor que conoce en Kalispell, Montana.

“Creo que estaremos bien”, dijo mientras esperaba que la escoltaran desde el campamento de cientos de ucranianos hasta su última parada en México, un área pequeña con unas pocas docenas de sillas plegables cerca de los funcionarios de EE. UU.

Una ucraniana que huyó de su país tras la guerra lanzada por Rusia cruza a Estados Unidos, en el Puerto de Entrada Terrestre de San Ysidro, entre Tijuana, México, y San Diego, California, EE. UU., el 1 de abril de 2022. © Reuters/Jorge Duenes

La espera termina cuando oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) aceptan la solicitud. Por momentos se acercan y dicen: "Necesitamos una familia". “Dame tres más”. “Solteros, necesitamos solteros”, afirma un voluntario.

Al otro lado de la frontera, una familia ucraniana posa para una foto bajo un letrero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., en el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego.

Los voluntarios ofrecen refrigerios mientras los expatriados esperan a ser recogidos por familias o autobuses que los conducen a una iglesia cercana.

Entre 200 y 300 ucranianos ingresaron diariamente por el cruce de San Ysidro, San Diego, esta semana, mientras cientos más siguen llegando primero a Tijuana, según los voluntarios que manejan una lista de espera para ayudarlos a tramitar el asilo ante las autoridades estadounidenses.

¿Mayor recepción de refugiados ucranianos que centroamericanos?

Según Enrique Lucero, director de los servicios de inmigración de Tijuana, el número de ucranianos en la frontera se ha acumulado a medida que el proceso de solicitudes en Estados Unidos no acelera a la par con el número de llegadas.

Sin embargo, el papel de grupos de voluntarios estaría siendo clave para que al menos no se queden allí esperando durante meses como ha ocurrido con miles de centroamericanos. La coalición de voluntarios, citada por la agencia estadounidense AP, señala que muchos refugiados esperan de dos a cuatro días hasta ser llevados ante los funcionarios estadounidenses que los han admitido en suelo estadounidense bajo la figura de libertad condicional humanitaria.

Es decir, un permiso legal para ingresar temporalmente a Estados Unidos otorgado bajo circunstancias excepcionales a alguien que no cumple con otros requisitos para ingresar legalmente.

“Nos dimos cuenta de que teníamos un problema que el Gobierno no iba a resolver, así que lo solucionamos”, aseguró Phil Metzger, pastor de Calvary Church en Chula Vista, un suburbio de San Diego, donde unos 75 miembros albergan a familias ucranianas.

Asimismo, los funcionarios estadounidenses señalaron a los voluntarios que su objetivo es admitir a unos 550 ucranianos diariamente mientras el proceso se traslada a un cruce cercano que está temporalmente cerrado al público.

CBP no proporcionó cifras sobre solicitudes resueltas, pero indicó que ha ampliado las instalaciones en San Diego para tratar casos humanitarios.

El Ejército y la policía de Guatemala chocan con un grupo de migrantes para impedir el paso de la caravana proveniente de Honduras en Vado Hondo, Guatemala, el 17 de enero de 2021. © Luis Echeverría/ Reuters

Distintos serían los casos para quienes han llegado en las llamadas caravanas migrantes con personas procedentes en su mayoría de México, Guatemala, Honduras, Haití y Venezuela.

En diciembre de 2021, Washington revivió oficialmente la política de la era Trump “remain in Mexico” o “permanece en México” con la que los solicitantes de asilo son retornados a esa nación para que esperen allí por una respuesta a sus peticiones y no en suelo estadounidense.

A esta situación se suma que las caravanas migrantes hacen su recorrido vía terrestre, por lo que en el camino son detenidos por las fuerzas armadas de países como Guatemala y México.

“Contener migrantes no es suficiente (…) No podemos simplemente estar deteniendo, hay que abordar las causas. No es aconsejable basar el plan de inmigración en la contención, es inestable", señalaba el pasado septiembre el presidente mexicano Andres Manuel López Obrador, que parecía revelarse contra la estrategia de contener migrantes.

La llegada de ucranianos a la frontera se produce cuando la Administración Biden se prepara para un número mucho mayor de inmigrantes, debido a que los límites de asilo relacionados con la pandemia para todas las nacionalidades finalizan el próximo 23 de mayo.

Desde ese momento quedará derogado el llamado Título 42, mecanismo del que se ha valido desde 2020 para expulsar de manera masiva a más de 1,7 millones de migrantes hacia su frontera con México.

Con Reuters, AP y medios locales

