La Academia veta a Will Smith por diez años tras su agresión a Chris Rock en los Óscar

Este viernes, la Academia anunció que Will Smith queda vetado de todos los eventos relacionados con la institución, incluidos los premios Óscar. Esto sucede después de que en la última edición, el galardonado actor abofeteara al comediante Chris Rock por bromear sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, su esposa, quien padece alopecia. No está claro si Smith podrá optar a ser nominado para los premios.

Will Smith no podrá acudir a ningún evento relacionado con la Academia por una década. Así lo anunció el respetado organismo de interpretación este viernes, con motivo de la bofetada que Smith dio al cómico Chris Rock momentos antes de ganar el premio a mejor actor.

"Por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual", anunciaron el presidente de la Academia, David Rubin, y su consejera delegada, Dawn Hudson, a través de una carta difundida a medios de comunicación.

En la misiva también mantuvieron que los premios Óscar -los más prestigiosos del mundo del cine- deben ser una ocasión para "celebrar el trabajo increíble" de los artistas nominados y galardonados.

El actor estadounidense Will Smith abofetea al actor estadounidense Chris Rock en el escenario durante la 94ª edición de los Oscar en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 27 de marzo de 2022. © Robyn Beck / AFP

Tras el suceso de hace 12 días, Will Smith ya se mostró arrepentido y renunció a ser miembro de la Academia. La agresión generó una gran polémica en redes sociales.

"Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo", dijo el viernes pasado tras renunciar al colectivo.

Y tras conocer el castigo impuesto por la entidad, aseguró aceptar y respetar "la decisión de la Academia", según se lee en un breve comunicado remitido por su representante a medios de comunicación estadounidenses.

La Academia no especificó si Smith todavía podrá ser nominado a los premios Óscar. Sin embargo, según el periódico 'The New York Times', dos fuentes con peso en la industria aseguraron que seguiría siendo candidato a nominaciones pero no podría asistir a las galas u otros eventos.

Con el anuncio de la suspensión, la Academia aprovechó para agradecer al cómico Chris Rock por "mantener la compostura" tras recibir el bofetón.

El detonante de la disputa

Will estaba sentado junto a su esposa, Jada Pinkett Smith, mientras escuchaba la intervención de Chris Rock. Entonces, Rock bromeó sobre la cabeza afeitada de Pinkett Smith, quien sufre alopecia, comparándola con Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane", en la que la actriz se rasuraba la cabeza.

Tras unos segundos, Smith se levantó y le propinó un bofetón que dejó perpleja a toda la sala. Lo que sucedió después de la agresión hasta que el actor recibió el premio a mejor actor no está claro.

Jada Pinkett Smith, a la izquierda, y Will Smith llegan a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair el domingo 27 de marzo de 2022, en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts en Beverly Hills, California. © Evan Agostini/Invision/AP

Según un reportaje de 'Los Angeles Times', que recreó lo sucedido, Rubin y Dawn Hudson, la consejera delegada de la academia, dejaron sus asientos y se reunieron para decidir qué hacer después de la agresión.

Tras verificar que Rock se encontraba bien, consultaron con sus abogados y pidieron a Smith que abandonara la sala lo antes posible, algo que comunicaron a la publicista del intérprete, Meredith O’Sullivan.

"La Academia piensa que debes irte, ¿qué piensas tú?", le dijo O’Sullivan a Smith, según el periódico.

Él prefirió quedarse en la sala para poder disculparse y, presuntamente los directivos de la Academia cambiaron de opinión más tarde y le dijeron que se quedara.

Menos de una hora después, Smith pronunció un discurso entre lágrimas en el escenario, mientras aceptaba el premio al mejor actor por su papel en la película 'King Richard', en la que interpretó al padre de las superestrellas del tenis Serena y Venus Williams. Es más, después de la ceremonia fue a celebrar su premio en la tradicional fiesta de Vanity Fair.

Algunas voces críticas con la decisión de la Academia señalaron que debería haber tomado una medida más rápida y rotunda.

"Por ello, lo sentimos (...) Esta era una oportunidad para dar un ejemplo a nuestros invitados, espectadores y a nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos: no estábamos preparados para lo que no tenía precedentes", apuntó al respecto la organizadora de los Óscar en un comunicado.

Las consecuencias más allá de la sanción de la Academia

Tras dos semanas de polémica entre los que opinan que los comentarios de Rock fueron dañinos y Smith tenía derecho legítimo a defender a un ser querido y aquellos que creen que el comportamiento del actor es absolutamente injustificable, lo cierto es que el suceso ya está pasando factura al protagonista de 'King Richard' más allá de la Academia.

Según el tabloide británico 'The Sun', Smith ingresó en una clínica de rehabilitación para gestionar el estrés derivado de este episodio.

Además, Netflix y Sony han suspendido la producción de las dos películas, 'Fast and Loose' y 'Bad Boys 4', en las que Will Smith iba a ser el protagonista.

