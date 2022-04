Fin del idilio entre Disney y Florida a raíz de una ley considerada anti-LGBT+

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó el viernes una legislación que elimina el estatus favorable que disfruta el parque temático Disney World. El gigante del espectáculo es sancionado por haber criticado una ley que prohíbe la evocación de la homosexualidad en las escuelas primarias de Florida. Ley que despierta clamor entre los defensores de los derechos LGBT+.

Es una decepción histórica la que ha vivido la dirección de uno de los parques de atracciones más grandes del mundo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el viernes 22 de abril un texto que deja sin efecto el estatus favorable que el parque de diversiones Disney World había disfrutado durante varias décadas. La manzana de la discordia: el desafío del grupo a una ley promovida por el gobernador y aprobada por los republicanos electos del estado, calificada de liberticida y homófoba por sus detractores.

Las relaciones de Ron DeSantis con Disney se habían deteriorado recientemente, a pesar del peso del gigante del entretenimiento en la economía, en particular el turismo, de este Estado.

El gobernador conservador ya no estaba enojado con Bob Chapek, director ejecutivo de Disney, quien se pronunció públicamente en contra de una ley -que inició DeSantis- que prohíbe enseñar materias relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género en la escuela primaria. A esta ley, sus opositores le han encontrado un apodo claro: "Don't say gay" ("No digas gay").

Las dos Cámaras del Parlamento de Florida, ambas con mayoría republicana, votaron para despojar a Disney de su estatus privilegiado: el Senado el miércoles por 23 votos contra 16, seguido por la Cámara de Representantes el jueves por 70 votos contra 38.

El trabajador de Disney, Nicholas Maldonado, protesta por la postura de su compañía sobre los problemas LGBTQ, mientras participa en una huelga de empleados en Walt Disney World, el martes 22 de marzo de 2022, en Lake Buena Vista, Florida. AP - Phelan M. Ebenhack

Disney y Florida: el fin de 55 años de idilio

El estatus especial en el punto de mira del texto se le otorgó a Disney en el momento de la construcción del parque de ocio Disney World en la década de 1960. Ofrece al gigante del entretenimiento una gran autonomía de gestión local y lo exime de la mayoría de las regulaciones estatales.

Este parque de diversiones cerca de Orlando es uno de los más visitados del mundo, y la marca Disney sigue siendo la favorita de los estadounidenses. Pero, envuelto en esta polémica, el gigante está viendo un cúmulo de críticas, mientras que el título bursátil perdió un 2,4% tras la votación, cerrando en su nivel más bajo en meses.

La controversia en torno a la ley de Ron DeSantis sobre cuestiones LGBT+ en las escuelas ha resultado ser un dolor de cabeza para Disney, luego de que se filtrara un memorando interno que mostraba que Bob Chapek se mostraba reacio a tomar una posición sobre la ley.

Los empleados del grupo se manifestaron luego en marzo contra la “apatía” del grupo. Las llamadas a un boicot comenzaron a circular en las redes sociales, lo que eventualmente llevó al director ejecutivo a declararse en contra de la ley.

Las relaciones eran mucho menos tensas en el pasado entre Ron DeSantis y Disney, que emplea a más de 75.000 personas en Disney World, y había contribuido económicamente a la campaña del candidato republicano para su elección en 2019. Sin embargo, la ruptura parece hoy bien consumida: el gigante ha suspendido su financiación electoral.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Orlando, Florida, Estados Unidos, el 24 de febrero de 2022. REUTERS - OCTAVIO JONES

Una ley controvertida

Firmado el 22 de marzo, el controvertido texto "sobre los derechos parentales en la educación", adoptado a finales de marzo, estipula en particular que no se debe impartir instrucción "sobre orientación sexual o identidad de género hasta el tercer año de la escuela primaria".

Pero los docentes de este nivel ya no incluyen la identidad de género o la sexualidad en su plan de estudios de ninguna manera, según los críticos de esta ley. Para ellos, si esta legislación pretende traer transparencia entre las escuelas y los padres, "al final crea problemas, donde no los había".

Otra disposición permite que cualquier educador mantenga informados a los padres "sobre la salud o el bienestar mental, emocional o físico" del estudiante; y exige que las escuelas notifiquen a los padres sobre cualquier "cambio en los servicios ofrecidos al alumno y su seguimiento, relacionados con su salud mental, emocional o física".

¿Animará esta disposición a las escuelas a revelar la orientación sexual de sus hijos a los padres, como temen los activistas LGBT+? Para el diario de Florida, 'Miami Herald', "este puede ser el verdadero propósito de la ley": "hacerla tan vaga que incluso antes de que entre en vigor (el 1 de julio), tenga un efecto intimidatorio sobre los maestros y las escuelas, que prefieran ser demasiado cautelosos antes de arriesgarme a las quejas de los padres".

Estudiantes vuelven a la escuela en su primer día en Tampa, Florida, Estados Unidos, en pleno debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas el 10 de agosto de 2021. © Octavio Jones / Reuters

Un problema nacional

De hecho, la tarea de hacer cumplir esta ley se ha encomendado a los padres, que pueden presentar una denuncia contra un distrito escolar y obtener daños y perjuicios. Por lo tanto, el dispositivo instituye "cazarrecompensas", lo que recuerda a la ley de aborto ultrarrestrictiva vigente en Texas desde septiembre de 2021, señala el 'Texas Tribune'.

Esta ley impulsada por Ron DeSantis, un trumpista convencido, que no oculta sus puntos de vista sobre la Casa Blanca, es parte de un viento conservador que barre Estados Unidos mucho más allá de Florida: los proyectos de ley serán el estudio en seis otros estados a prohibir o restringir la evocación de temas LGBT+ en las escuelas, o materiales educativos sobre el tema, afirma, entre otros, la revista LGBTQI 'The Advocate'.

Los legisladores republicanos están detrás de una "ola histórica de proyectos de ley que se enfocan en los derechos de los adolescentes, niños y sus familias LGBTQI" en todo Estados Unidos", señala 'The Washington Post':

“En todo el país, los legisladores republicanos en las legislaturas estatales presentaron casi 200 proyectos de ley este año destinados a socavar las protecciones para los jóvenes transgénero y homosexuales, o limitar la capacidad de discutir temas LGBTQI en establecimientos públicos.

Como era de esperar, a la luz de este contexto, los republicanos critican al gigante del entretenimiento. “Yo creo que (Disney) ha sobrepasado los límites, comentó el martes 19 de abril Ron DeSantis en conferencia de prensa, este estado se rige por los intereses de los ciudadanos de Florida y no por las exigencias de los líderes de las empresas californianas.

"Disney no está diciendo una palabra sobre la dictadura en China porque le costaría miles de millones de dólares. Pero no tiene ningún problema en usar su poder corporativo para mentir sobre las leyes aprobadas democráticamente por los legisladores en Florida", dijo el senador republicano Marco Rubio esta semana.

La muy recientemente asumida homosexualidad de los héroes de Disney

Portadora de la antorcha del poder blando de Estados Unidos en el período de posguerra, Walt Disney Company también ha sido criticada con bastante frecuencia por su conservadurismo.

A pesar de algunas posiciones progresistas recientes, la representación de la homosexualidad en las películas de Disney ha estado prohibida durante mucho tiempo, recuerda un director editorial a cargo de los personajes de Disney, Pixar y Simpson: esto se ha hecho a menudo bajo el abrigo sin ser asumido, a través de personajes afeminados o amanerados, sin que eso se pueda confirmar, explica otro artista del grupo. En la familia Disney, la primera "salida del armario" de un héroe homosexual en pantalla recién data de 2020, en el cortometraje 'Out'.

Cada vez más estadounidenses dicen que pertenecen a una minoría sexual. Son el doble que en 2012, según una amplia encuesta publicada el jueves 17 de febrero. Dado que estos números primero los soporta la Generación Z (aquellos nacidos entre 1997 y 2010), según el líder del estudio Jeff Jones, no pasará mucho tiempo antes de que las estadísticas de identificación LGBTQI cambien a dos dígitos en la población de EE. UU.

*Artículo adaptado de su original en francés

