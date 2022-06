Biden y otros líderes acuerdan una hoja de ruta para abordar la inmigración

Cumbre de las Américas

Está previsto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros mandatarios del hemisferio occidental anuncien este viernes 10 de junio una hoja de ruta para que países del continente americano acojan a un gran número de migrantes y refugiados. El que sería el mayor pacto durante la cumbre de las Américas sale a la luz justo un día después de que el mandatario de EE. UU. asegurara que la inmigración irregular es “inaceptable”.

Anuncios Lee mas

Estados Unidos lidera una serie de medidas destinadas a contener la migración. La Casa Blanca adelantó que varios países de América y España acordaron emprender una hoja de ruta para frenar el aumento del fenómeno.

El conjunto de medidas, que se oficializará este viernes 10 de junio en el último día de la Cumbre de las Américas, incluye vías legales para ingresar a los países, ayuda a las comunidades más afectadas por la migración, gestión humanitaria en las fronteras y respuestas de emergencia coordinadas, según declaró un alto funcionario estadounidense.

Las mismas fuentes indicaron que el proyecto está inspirado en gran medida por el modelo que siguen países como Ecuador y Colombia, este último el mayor receptor de los cerca de seis millones de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su nación de origen ante la fuerte crisis económica, social y política que atraviesa el país. Una situación agudizada por los constantes cuestionamientos al oficialismo por amañar las elecciones a su favor en un intento por perpetuarse en el poder y controlar las instituciones públicas.

Archivo- migrantes venezolanos hacen fila para recibir alimentos frente al albergue La Divina Pastora en Villa del Rosario, Colombia, en la frontera con Venezuela, el 13 de febrero de 2019. © AFP/Luis Robayo

En el caso de Colombia, entre otras medidas, el Gobierno del presidente Iván Duque lanzó un Estatuto de Protección Temporal que otorga la residencia por diez años a los refugiados de la nación vecina. Su Administración señala que ha otorgado estatus temporal a un millón de venezolanos en los últimos 14 meses y que está procesando otras 800.000 solicitudes.

“Lo hicimos por convicción”, afirmó Duque en la Cumbre en medio de aplausos por esas acciones.

“Eran invisibles (…) No podían abrir cuentas bancarias, no podían trabajar, no podían recibir atención médica. Eran prácticamente una comunidad sin futuro”, relató el mandatario con respecto a las motivaciones para lanzar los programas para los migrantes.

Por su parte, el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció la semana pasada el estatus temporal para los venezolanos en su país, cuya cifra está estimada en alrededor de 500.000 ciudadanos.

Lasso sostuvo esta semana en un panel de discusión que con sus acciones el Gobierno busca de alguna forma retribuir la generosidad de España y Estados Unidos por recibir a un gran número de ecuatorianos que huyeron hace más de dos décadas.

Pese a que estos ejemplos han sido resaltados durante el encuentro, las respuestas de Colombia y Ecuador no serían replicadas de la misma forma, enfatizó José Samaniego, director regional para las Américas de la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR).

El funcionario consideró que la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos es más complicada que la de Venezuela. “No quieres copiar y pegar (…) pero hay buenas prácticas”, subrayó.

Aún no está claro cuál sería la proporcionalidad de refugiados que sería distribuida entre los países que han alcanzado el acuerdo.

“Es un desafío hemisférico”

El pacto intenta solventar la crisis migratoria que en los últimos años se ha evidenciado en los cruces fronterizos desde Centroamérica hacia el territorio estadounidense.

Estados Unidos ha sido el destino más popular para los solicitantes de asilo desde 2017, lo que ha planteado un enorme desafío al Gobierno de Joe Biden, al igual que para sus predecesores Donald Trump y Barack Obama.

Pero Estados Unidos está lejos de ser el único que afronta la mayor parte de la problemática migratoria. Además de Colombia y los países vecinos que acogen a millones de personas que han huido de Venezuela, México registró más de 130.000 solicitudes de asilo en 2021, el triple que en 2020.

Muchos de los requerimientos fueron presentados por personas procedentes de Haití, la nación más golpeada por la pobreza en todo el continente y cuya situación ha empeorado en el último año tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.

Migrantes, muchos de ellos de Haití, transitan el río Grande desde Del Rio, Texas, para regresar a Ciudad Acuña, México, para evitar la deportación de Estados Unidos, el 20 de septiembre de 2021. © Félix Márquez / AP

Asimismo, muchos nicaragüenses huyen a Costa Rica, y en Aruba, los venezolanos desplazados representan una sexta parte de la población de la pequeña isla.

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, destacó que la declaración de la Cumbre reconoce las dimensiones regionales de la migración.

“Es un desafío hemisférico”, dijo al resaltar a Colombia, Ecuador y Costa Rica por acoger a un gran número de refugiados.

La denominada “Declaración de Los Ángeles”, es considerada el mayor logro de la Cumbre de las Américas, un encuentro que se vio empañado por la polémica sobre los tres países vetados: Cuba, Venezuela y Nicaragua por no estar liderado por gobiernos democráticos, de acuerdo con la apreciación de Washington.

Debido a la controversia, los presidentes de otros países que sí estuvieron invitados como México no estuvieron presentes y en cambio enviaron a diplomáticos de alto nivel.

Con AP y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo