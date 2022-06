Congreso de EE. UU. aprueba proyecto de ley de armas; sólo falta la firma de Biden

La nueva legislación, que busca controlar el porte de armas en territorio estadounidense, permitir la entrega de recursos para la salud mental y la seguridad escolar, quiere establecer una serie de “banderas rojas” para evitar nuevas masacres de tiroteos y regular quién y bajo qué condiciones accede a las armas de defensa personal.

Es el proyecto de ley de violencia armada más ambicioso de los últimos 30 años. Este viernes, 24 de junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió al presidente estadounidense, Joe Biden, la legislación que el pasado jueves fue aprobada por el Senado y que ahora sólo necesita la firma del jefe de Estado para entrar en vigor.

Después de semanas de confrontaciones y opiniones divididas por demócratas y conservadores alrededor del porte de armas, el proyecto, de iniciativa bipartidista, llega a manos de Biden luego de ser aprobado con votos a favor de los 50 senadores demócratas y 15 republicanos el jueves; y el de 234 congresistas este viernes.

Entre aplausos y abrazos, los legisladores celebraron la aprobación como un triunfo a las afueras del Congreso estadounidense.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, arriba en el centro, habla con el representante John Garamendi, demócrata de California, arriba a la izquierda, después de liderar la aprobación del proyecto de ley de seguridad de armas en la Cámara, en el Capitolio en Washington, el viernes 24 de junio de 2022. © J. Scott Applewhite / AP

"Anoche, una fuerte votación bipartidista en el Senado, hizo avanzar la legislación por primera vez en tres décadas. Les digo a mis colegas que, aunque no es todo lo que nos hubiera gustado ver en la legislación, nos lleva por el camino de más seguridad salvando vidas. No juzguemos la legislación por lo que no hace, sino respetemosla por lo que hace", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El anuncio llega justo después que el Tribunal Supremo de EE. UU. tumbara una antigua ley del estado de Nueva York que prohibía el porte de armas en espacios públicos, al sentenciar que los ciudadanos estadounidenses tienen “el derecho fundamental de portar armas de fuego en público en defensa propia”.

No obstante, la medida surge en respuesta directa a la masacre en Uvalde, Texas en donde un joven con una pistola disparó en una institución educativa y mató a 19 niños. Una tragedia que enlutó al país y que sucedió tan solo días después de otro tiroteo en Nueva York en el que 10 personas fueron asesinadas, la mayoría, afrodescendientes en lo que las autoridades calificaron como un ataque racial y discriminatorio.

"Cada día 30 personas son asesinadas por alguien que usa un arma. Y si se añaden los suicidios y las muertes accidentales, la cifra sube a 100 personas cada día. Y todos sabemos lo terrible que son estos tiroteos masivos. Parece que son semanales, las trágicas vidas que se pierden en estos tiroteos masivos y en estos tiroteos individuales cada día. Queremos hacer algo al respecto. El pueblo estadounidense quiere que hagamos algo al respecto. Y hoy vamos a aprobar una legislación que salve vidas", dijo el Representante demócrata, Mike Thompson.

¿Qué regulará la nueva ley?

Los legisladores plasmaron en el papel restricciones como la prohibición de las armas de asalto y la comprobación de antecedentes para todas las transacciones de armas en general.

Planea brindar una asistencia psicológica para las personas que las autoridades consideren que su salud mental se ve comprometida y desplegar todo un operativo de restructuración de seguridad en la mayoría de instituciones del país.

Cambios que algunas organizaciones no comparten del todo, como la Asociación Nacional del Rifle, a la que sus contribuyentes han asegurado en repetidas ocasiones que “defenderán su derecho de la segunda enmienda para tenencia de armas” como defensa propia.

