Aborto: la Corte Suprema hace retroceder a EE. UU. "a principios del siglo XX" legalmente

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos puso fin el viernes a la protección federal del derecho al aborto en el país. Un terremoto jurídico que fue posible gracias al nombramiento de tres jueces conservadores bajo el mandato de Donald Trump. La sentencia, que será muy difícil de impugnar, podría abrir otros desafíos legales en el ámbito de la privacidad.

La decisión, de 213 páginas, supone un retroceso para Estados Unidos en materia de derechos de la mujer. Con la decisión del caso 'Dobbs vs. la Organización de Salud de la Mujer' de Jackson, el Tribunal Supremo concedió el viernes 24 de junio a los 50 estados de Estados Unidos la libertad de prohibir el aborto dentro de sus fronteras. La decisión Roe vs. Wade de 1973, que ofrecía protección federal a las mujeres que querían abortar en todo Estados Unidos, ya no existe.

Este revés, que se venía anunciando desde hace varias semanas, fue posible gracias al nombramiento de tres jueces conservadores -Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett- bajo el mandato del presidente Donald Trump (2016-2020), con lo que suman seis de los nueve magistrados, incluido el presidente Roberts, que pueden inclinar un voto.

"El cambio inducido por los tres jueces instalados por Trump es claro", explica Corentin Sellin, profesor de Historia. El especialista estadounidense señala en Twitter "la hipocresía del presidente de la Corte Suprema Roberts", pero también su "impotencia": "(Ha sido) desposeído del liderazgo de la Corte Suprema por gente aún más conservadora que él, a la que ya no le molestan las medias tintas, el fingimiento."

Para el bando republicano, había llegado el momento de pasar la página del caso Roe vs Wade. "Desde 1970, los conservadores consideraron que el Tribunal Supremo se había excedido en sus prerrogativas con esta decisión", recordó el pasado mes de mayo Jean-Éric Branaa, profesor de la Universidad de Panthéon-Assas y especialista en política y sociedad estadounidenses.

Un terremoto jurídico

"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez conservador Samuel Alito en la sentencia publicada el viernes. "Es hora de devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo" en los parlamentos locales.

Los tres jueces progresistas se desmarcaron de la mayoría, de la que dijeron que "pone en peligro otros derechos de privacidad, como la anticoncepción y el matrimonio entre personas del mismo sexo", una preocupación reavivada por los llamamientos de uno de los jueces conservadores, Clarence Thomas, a reabrir esas cuestiones. La mayoría "se ha emancipado de su obligación de aplicar la ley con honestidad e imparcialidad", denuncian en un agudo texto.

A principios de mayo, la filtración de un borrador de la decisión de los jueces del Tribunal Supremo ya desató una tormenta de fuego. Revelado por el sitio web 'Politico', este primer borrador, escrito -de nuevo- por el juez Samuel Alito, hizo que Emma Long, politóloga y especialista en la historia del Tribunal Supremo de EE. UU. en la Universidad de East Anglia (Norwich), dijera: "El panorama es muy sombrío para los activistas del derecho al aborto".

La sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es protegida por vallas de seguridad, el 24 de junio de 2022. © AFP - Stefani Reynolds

"No es sólo una vuelta a lo anterior a 1973 lo que se avecina. Esta decisión puede suponer una vuelta a la situación jurídica de principios del siglo XX", dijo Jacob Maillet, especialista en derecho constitucional norteamericano y profesor de la Universidad Descartes de París.

Esta primera versión de la sentencia ya era el resultado de una votación interna de los nueve magistrados sobre la forma en que el Tribunal Supremo decidiría un caso. Lo más importante es que ya contenía la justificación legal para cuestionar el derecho al aborto.

Con respecto a una ley de 2018 de Mississippi que limita el uso del aborto, se pidió específicamente a los jueces que revocaran el caso Roe vs. Wade. "Eso es exactamente lo que hace este primer borrador de la decisión: anula ese precedente y dice que el derecho al aborto no está protegido por la Constitución", resumió Jacob Maillet.

Lo que más preocupaba a los progresistas era que esta decisión "se basa en argumentos sólidos", dijo Jean-Éric Branaa. Los jueces conservadores habían adoptado una interpretación llamada "originalista" de la Constitución para rechazar el caso Roe vs. Wade. Este enfoque consiste en ceñirse lo más posible al texto de la Constitución y al sentido que los padres fundadores de los Estados Unidos quisieron darle. Y en este sentido, el Tribunal Supremo sostuvo "que el derecho constitucional a la intimidad no cubre el derecho al aborto como se decidió en el caso Roe contra Wade", señaló Éric Branaa.

"Lo que hay que entender es que para los estadounidenses, y más aún para los "originalistas", un derecho protegido por la Constitución es sagrado, incluso cuasi divino. Y la idea de que el derecho al aborto puede ser casi divino siempre ha tenido dificultades para ser aceptada en Estados Unidos", explicó Jacob Maillet.

Por tanto, para los activistas del derecho al aborto, esta sentencia del Tribunal Supremo suena también como el triunfo de la corriente "originalista" en detrimento de quienes, como en la época de Roe vs. Wade, creen que la Constitución es "un texto vivo que debe interpretarse teniendo en cuenta la evolución de la sociedad", explicaba en mayo Jean-Éric Branaa.

Derecho al aborto y más allá

Otro argumento de los "originalistas" en el primer borrador de la decisión que puso fin a Roe vs. Wade fue que todo lo que no se menciona expresamente en la Constitución como competencia federal es competencia de los estados. Por lo tanto, Roe vs. Wade se equivocó al sustraer la cuestión del aborto de la jurisdicción estatal.

Esta lógica "abre todo un campo de posibilidades para los conservadores", según Jean-Éric Branaa. En su historia reciente, la Corte Suprema de Justicia ha utilizado el mismo gran principio de respeto a la intimidad para dictaminar la ilegalidad de la criminalización de la homosexualidad (2003), el reconocimiento del matrimonio homosexual (2015), la protección del derecho a la anticoncepción (1965) o incluso el derecho a la pornografía (1969).

Todos estos logros podrían ponerse ahora en tela de juicio. El Tribunal Supremo podría decidir poner todos estos asuntos en manos de los gobernadores estatales. Estados Unidos volvería así a la situación de principios del siglo XX, cuando el mapa jurídico estadounidense era un "mosaico en el que cada estado hacía un poco lo que quería", recuerda Emma Long. Pero para este experto, "la lucha es actualmente por el derecho al aborto. Nadie dice que los conservadores vayan a abordar otros temas a continuación".

Varios estados no perdieron el tiempo: en las primeras horas tras el fallo de la Corte, el viernes, al menos siete de ellos -entre ellos Missouri, Luisiana y Alabama- declararon inmediatamente ilegales todos los abortos.

Dificultad para salvar el derecho al aborto

Otros estados progresistas -como California, Nueva York y Oregon- se comprometieron rápidamente a defender el acceso al aborto en sus jurisdicciones.

"Los gobernadores de California, Oregón y Washington se comprometieron (el viernes) a defender el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluidos el aborto y los anticonceptivos, y se comprometieron a proteger a los pacientes y a los médicos de los intentos de otros estados de exportar sus prohibiciones del aborto a nuestros estados", dijeron en un comunicado conjunto.

Durante varias semanas, los liberales (la izquierda política estadounidense) han estado debatiendo febrilmente la mejor manera de salvar el derecho al aborto.

Una de las principales ideas es modificar la Constitución para proteger el derecho al aborto. "Es técnicamente factible pero políticamente imposible", resumió Emma Long en mayo, "porque requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso... lo que ya es improbable".

Cualquier enmienda a la Constitución también tendría que ser ratificada por tres cuartas partes de los estados. "Ya que EE.UU. ha fracasado en la ratificación de una enmienda que reconocería la igualdad entre hombres y mujeres, no veo cómo podrían tener éxito en un tema que es mucho más divisivo", dijo Jacob Maillet.

En ausencia de una enmienda, el Gobierno de Biden podría aprobar una ley federal que obligue, por ejemplo, a los estados a garantizar el acceso a los centros de aborto. Pero "es posible que una ley de este tipo nunca se aplique en los estados conservadores y no creo que Joe Biden tenga el apoyo político necesario para enfrentarse a esta cuestión", resumió Emma Long.

El viernes, Biden pidió a sus compatriotas que continúen la lucha de forma "pacífica" y, sobre todo, que defiendan "en las urnas" el derecho al aborto y todas las demás "libertades personales" de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato que tendrán lugar en noviembre, y que se prevén difíciles para el bando demócrata.

Manifestante en Nueva York contra el fallo de la Corte Suprema porta un cartel que reza: "Las armas tienen más derechos que las personas", el 24 de junio de 2022. © AFP - Spencer Platt

El presidente de EE. UU. prometió hacer "todo lo que esté en (su) poder", mediante órdenes ejecutivas y decisiones reguladoras, para mantener el acceso al aborto. En particular, se comprometió a proteger el derecho de las mujeres estadounidenses a viajar a un estado en el que el aborto siga siendo legal, así como el acceso a las píldoras abortivas, utilizadas en las primeras etapas del embarazo.

Pero reconoció que su margen de maniobra era limitado, y que sólo el Congreso de Estados Unidos podía restablecer el derecho al aborto cuestionado por el Tribunal Supremo.

*Este artículo es una actualización de una publicación del 3 de mayo de 2022*

*Adaptado de su versión original en francés

