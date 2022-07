Murió Ivana Trump, la primera "primera dama" del expresidente Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de 'Truth Social' la muerte de su primera esposa. Ivana Trump fue gran responsable de la construcción del imperio inmobiliario Trump y se convirtieron en una de las parejas de moda de la escena neoyorquina en la década de los 80.

Murió Ivana Trump a los 73 años a causa de un paro cardíaco. Fue la primera esposa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció el deceso en su cuenta de 'Truth Social': "Estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa de la ciudad de Nueva York", escribió el exmandatario.

Era la madre de Donald Jr., Ivana y Eric, los cuáles lamentaron su muerte en un comunicado conjunto: "Era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Ivana Trump fue una sobreviviente".

Nació en Zlin, en la antigua Checoslovaquia, donde fue una esquiadora de alto nivel, llegando a competir en el equipo nacional junior antes de graduarse en educación física en Praga. Se casó con un instructor austríaco, Alfred Winklmayr, del que rápidamente se divorció y del que pudo recibir un pasaporte austríaco para huir y llegar a Canadá.

El promotor Donald Trump habla con su exesposa Ivana Trump durante la final masculina del Abierto de Estados Unidos el 7 de septiembre de 1997. © Mike Blake / Reuters

La pareja de moda en la década de los 80

En 1977, Ivana y Donald se casaron y durante la década de los 80 se convirtieron en una de las parejas de moda de Nueva York. Ivana tuvo gran responsabilidad en la edificación del imperio Trump, siendo su socia entre bastidores, y responsable del desarrollo de la Torre Trump o el Trump Taj Mahal Casino Resort de Atlantic City, entre otros. También fue vicepresidenta de diseño de interiores de la Organización Trump y administró el histórico Hotel Plaza.

Este poder inmobiliario les permitió erigir una fortuna de más de tres mil millones de dólares, con el que se adentraron en la alta sociedad neoyorquina, apareciendo tanto en las revistas del corazón como en gags del popular programa televisivo de comedia 'Saturday Night Live'.

Además de participar en el imperio Trump, Ivana diseñó ropa, joyería y productos de belleza; invirtió en propiedades y escribió varios libros.

Un tormentoso divorcio

En 1992, terminó el primer matrimonio del expresidente de Estados Unidos, en una ruptura que ocupó las portadas de la prensa rosa. El desencadenante fue una aventura de Donald Trump con Maria Maples, quien se convertiría en su segunda esposa.

La relación se torció e Ivana Trump llegó a acusar a Donald Trump de violación en una declaración jurada, que más tarde aclararía que así fue como se sintió.

Ivana Trump es acompañada por un guardia de seguridad hasta su coche en Nueva York, el 14 de febrero de 1990. E © Frankie Ziths / AP

Se volvió en una icónica exesposa, apareciendo en la película de 1996 llamada 'El Club de las Primeras Esposas' y pronunciando una frase que ya es parte de la historia del cine: "Señoras, tienen que ser fuertes e independientes, y recuerden, no se enojen, consíganlo todo".

En la biografía de su matrimonio, 'Raising Trump', publicada en 2017, Ivana también hizo mención en la introducción a la crianza de los hijos, asegurando que fue la única responsable durante todas las fases.

Asesora y partidaria

En los últimos años, la relación entre ambos mejoró. Ivana apoyó al magnate en su candidatura de 2016 y le puso el apodo de 'The Donald'. Aseguró al diario 'The New York Post' que era asesora y partidaria, al mismo tiempo, de su exmarido.

También dijo que hablaban cada dos semanas, que tenía línea directa con él y que sobre todo le asesoraba antes y después de las apariciones públicas.

Sin embargo, Ivana confesó al programa de televisión 'Good Morning America' que no le gustaba llamar de forma frecuente a la Casa Blanca para no incomodar a Melania Trump, la actual y tercera esposa de Donald. Y, broméo, con el hecho de haber sido la primera esposa de Trump: "soy la primera dama, ¿de acuerdo?".

