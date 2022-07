China advierte “respuestas firmes” si la congresista Nancy Pelosi visita Taiwán

Una posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán resurgió resquemores entre China y Estados Unidos. © Archivo / J. Scott Applewhite / AP

Texto por: Ramiro Cué Barberena 3 min

Dirigentes chinos reafirmaron que un viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense provocará una fuerte reacción de Beijing. Además, remarcaron la necesidad de que el país honre “su promesa de no apoyar la independencia” de Taipéi y el portavoz de la Cancillería alertó "respuestas firmes" si se desafían “las posiciones básicas” de China. No obstante, no hay certeza oficial de un acercamiento de Pelosi al territorio en disputa.