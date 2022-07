Will Smith asegura en un video estar "profundamente arrepentido" por el incidente en los Óscar

En esta foto de archivo tomada el 27 de marzo de 2022, el actor estadounidense Will Smith acepta el premio al Mejor Actor en un papel principal por "King Richard" durante la 94ª entrega de los Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California.

En un video publicado en sus redes sociales, el afamado actor asegura estar arrepentido de su comportamiento en la gala de los premios más prestigiosos del cine. Smith abofeteó al humorista Chris Rock en respuesta a una broma que este hizo sobre su esposa, Jada Pinkett.

"No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento". Así exponía su disculpa uno de los más reconocidos actores de Hollywood.

Smith compartió en sus redes sociales su disculpa al humorista Chris Rock, a raíz del incidente vivido con el comediante, en medio de la gala de entrega de los premios Óscar de este año.

"Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Y estoy aquí cuando estés listo para hablar", puntualizó.

En el video, Smith dio a conocer que envió un mensaje a Rock para conversar lo sucedido e indicó que este le había contestado que no estaba preparado para hablar.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará", decía el actor en el video.

Una disculpa que no llegó en el momento

En sus palabras, Will Smith explicó por qué no se disculpó con el humorista durante el discurso que ofreció en la gala de los Óscar tras ganar el premio a mejor actor, que se produjo poco tiempo después de la agresión.

A decir del protagonista de la cinta ‘King Richard’, "estaba confundido en ese momento. Todo estaba borroso".

La disculpa abordó además el momento difícil por el que transita el actor respecto a su imagen. "Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí", subrayó.

"No estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas", resaltó. Disculpándose con la madre y el hermano de Rock con quien dijo tenía "una gran relación". "Era uno de los míos y esto probablemente es irreparable", dijo

Las palabras de Rock

La broma de Rock, quien era el anfitrión de la gala, hacía referencia a la famosa película 'G.I. Jane' (1997), en la que la actriz Demi Moore representaba a la teniente O'Neil, quien llevaba el pelo rapado.

"Jada, te amo. 'G.I. Jane 2'. No puedo esperar por verla", afirmó Rock en la gala.

El presentador Chris Rock, a la derecha, habla en el escenario mientras Jada Pinkett Smith y Will Smith, abajo a la izquierda, miran después de que Smith subiera al escenario y abofeteara a Rock en los Oscar, el domingo 27 de marzo de 2022, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. © Chris Pizzell / AP

Jada Pinkett presenta un padecimiento que le provoca la caída del cabello, algo que la actriz ha comentado en diferentes ocasiones como un proceso difícil de aceptar y contra el que ha "estado luchando" pero que ha buscado aceptar con el tiempo.

Después de interminables debates para dar un castigo ejemplar a Will Smith por su comportamiento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ente que hace entrega de la estatuilla dorada, lo castigó con una ausencia obligatoria a la ceremonia de los Óscar por los próximos diez años. Poco después, Smith renunció a la Academia

