La leyenda del baloncesto estadounidense, Bill Russell, fallece a los 88 años

La leyenda de los Boston Celtics, Bill Russell, durante un homenaje en su honor en Boston, el 1 de noviembre de 2013. AP - Michael Dwyer

Texto por: France 24 Seguir 3 min

Fue el primer jugador afro estadounidense en alcanzar el estatus de superestrella en la National Basketball Association (NBA). Cinco veces ganador del premio al Most Valuable Player (MVP) de la NBA y doce veces seleccionado para el All Star Game, Bill Russell fue el pilar del equipo de los Boston Celtics, con los que ganó once títulos de la NBA en trece años.