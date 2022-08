Rusia, lista para discutir intercambios de prisioneros sin “diplomacia de altavoces”

Tras la condena a la estrella del baloncesto Brittney Griner, el jefe de Exteriores y el portavoz del Kremlin se expresaron a favor de sentarse a discutir con Estados Unidos sobre las posibilidades de concertar un canje de prisioneros. No obstante, criticaron las formas “mediáticas” de Washington.

Anuncios Lee mas

Este viernes 5 de agosto las repercusiones por la sentencia de la jugadora de baloncesto estadounidense, Brittney Griner, continúan. Esta vez, altas autoridades rusas manifestaron su disposición para entablar un diálogo con Washington y avanzar en el trueque de prisioneros.

Sin embargo, Dmitri Peskov –portavoz del Kremlin- advirtió que no negociarán a través de la “diplomacia de altavoces” que instala Estados Unidos. "Si comenzamos a debatir en la prensa cualquier detalle vinculado a los intercambios, estos no se llevarán a cabo jamás. No se resuelve así", remarcó.

La metodología de los norteamericanos de hablar de estos asuntos públicamente fue duramente criticada por altos rangos de Moscú, como el Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

“Estamos dispuestos a estudiar este asunto, pero en el marco del canal acordado por los presidentes Putin y Biden”, dijo en una rueda de prensa en Nom Pen. “Si otra vez quieren recurrir a la diplomacia pública y hacer declaraciones ampulosas, pues es su problema”, agregó.

En tanto que Lavrov subrayó que los “estadounidenses con frecuencia incumplen los acuerdos de trabajar tranquila y profesionalmente” y recordó el éxito que supuso el diálogo en los canales correspondientes para concretar el intercambio del exmarine Trevor Reed por el ruso Konstantin Yaroshenko.

01:35

Peskov no desestimó la posibilidad de que Griner pueda ser indultada en el caso de que no se consiga un acuerdo para permutar detenidos. “Todos los temas vinculados al indulto están reglamentados por la ley y existen determinados procedimientos que pueden ser utilizados por ella”, cerró.

Blinken: "Rusia debería comprometerse"

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ratificó que trabajarán para avanzar en un trato con Moscú para liberar a Griner, quien padeció una condena que la Casa Blanca calificó como “injusto”.

En la rueda de prensa en Camboya, donde concurrió a una reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Blinken dejó en claro su preocupación por el sistema judicial ruso que hace “detenciones injustas para avanzar en su propia agenda utilizando individuos como peones políticos”.

La estrella de la WNBA y dos veces medallista de oro olímpica Brittney Griner es escoltada a una sala de justicia para una audiencia, en Khimki a las afueras de Moscú, Rusia, el jueves 7 de julio de 2022. © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Por último, reiteró que Washington elevó una “propuesta sustancial” y que “Rusia debería comprometerse”.

Según informó 'CNN', la misma consistía en expedir la extradición de Griner y del exmarine Paul Whelan, encarcelado a 16 años por supuestos trabajos de inteligencia, a cambio del traficante de armas ruso, Viktor Bout, penado con 25 años en suelo americano.

La cadena estadounidense de noticias también dio cuenta que Rusia rechazó esta oferta y lanzó una contrapropuesta que incluía al checheno Vadim Krasikov, pero también fue denegada.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo