Las elecciones de medio término en EE. UU. se muestran "imprevisibles" para Joe Biden

Ante la proximidad de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Biden espera mantener la mayoría demócrata en al menos una de las dos Cámaras del Congreso. Los republicanos, cuya campaña ha estado determinada por Donald Trump, esperan al menos el mismo éxito. A continuación, una actualización de lo que está en juego en los comicios.

"Se trata de una elección entre dos formas muy diferentes de ver la economía". Estas fueron las palabras de Joe Biden durante un discurso a los trabajadores de una fábrica de Volvo el 7 de octubre, un mes antes de las elecciones de medio término del 8 de noviembre.

El presidente estadounidense defendió su trayectoria económica y acusó a los republicanos de obstaculizar el éxito económico de Estados Unidos. En las elecciones de medio término, los votantes estadounidenses tendrán que decidir si los demócratas o los republicanos tendrán la sartén por el mango en el Congreso al terminar el mandato de Biden, con la sombra de Donald Trump planeando.

Actualmente, los demócratas tienen una estrecha mayoría en ambas Cámaras: cuentan con 221 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, frente a los 212 de los republicanos y los 2 escaños vacantes. En el Senado, tienen 50 miembros -también los republicanos-, pero la vicepresidenta demócrata Kamala Harris puede desempatar en el Senado. Dentro de unas semanas, la Cámara de Representantes se renovará en su totalidad y el Senado en más de un tercio (35 escaños de 100).

"Para Joe Biden, es importante que estas elecciones no se conviertan en un referendo sobre lo que hizo o no hizo durante sus dos primeros años de mandato, y no perder demasiado terreno manteniendo la mayoría en al menos una de las dos Cámaras", explica Jean-Eric Branaa, profesor especializado en Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente demócrata no parte como ganador: a pesar de que el índice de popularidad ha aumentado en las últimas semanas, Joe Biden podría ser castigado, como suele ocurrir durante las elecciones intermedias para un presidente en funciones.

Mathieu Gallard, director de investigación de Ipsos, explicaba en 'Le Monde' en el año 2018 que "desde 1860 y el establecimiento del duopolio partidista entre demócratas y republicanos, 37 de las 40 'midterms' han resultado en un descenso del partido del presidente (saliente) en la Cámara de Representantes". Las elecciones de 2018 no fueron una excepción, ya que los demócratas recuperaron el control de la Cámara.

Los demócratas vuelven a hacer campaña contra Trump

Joe Biden está implorando a los estadounidenses que le den las mayorías suficientes para anular las normas parlamentarias que actualmente le impiden prohibir los rifles de asalto o legalizar el aborto en todo el país. "Los estadounidenses tienen una opción", dijo el presidente en un discurso reciente. El aborto y las armas están "en la papeleta", aseguró.

Los demócratas están haciendo de ambas cuestiones temas de campaña para las elecciones de medio término, incluido el derecho al aborto: tres meses después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe vs. Wade, miles de estadounidenses volvieron a manifestarse el sábado a favor del acceso legal al aborto, a pesar de que se prohibió rápidamente en varios estados dirigidos por los republicanos.

Pero este tema no debería influir en el voto para las elecciones de medio término, según Jean-Eric Branaa "cada uno está en su carril: el derecho al aborto convence totalmente en el campo demócrata, y en el otro lado los republicanos son totalmente impermeables a este tema".

Por otra parte, la presencia activa de Donald Trump en esta campaña electoral ha multiplicado los mítines por todo el país, incluido uno en Arizona el domingo, y hace que la elección del 8 de noviembre sea "imprevisible", según el especialista en Estados Unidos.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump , lanza gorras de "Save America" ​​durante un mitin antes de las elecciones de mitad de período, en Mesa, Arizona, EE. UU., el 9 de octubre de 2022. © Reuters - Brian Snyder

"Donald Trump se ha mantenido en el juego político y Joe Biden ha mantenido su presión de la campaña presidencial que había hecho un referendo anti-Trump, jugando con la moral de Estados Unidos que estaba degradada. Ahora, para la campaña de las 'midterms', el presidente demócrata ha retomado exactamente el mismo tema: ha rehecho su campaña de 2020 diciendo "Si votas a los republicanos, votas a Trump". Por eso estas elecciones son imprevisibles: no sabemos si los votantes estadounidenses van a ser sensibles, o no, a este lenguaje anti-Trump", dice Branaa.

Tres posibles resultados para Joe Biden

Según los últimos sondeos de opinión, la oposición republicana tiene muchas posibilidades de hacerse con al menos entre 10 y 20 escaños en la Cámara de Representantes, lo suficiente para obtener la mayoría. Los demócratas, por su parte, tendrían un 67% de posibilidades de conservar la mayoría en el Senado, según el sitio de periodismo de datos FiveThirtyEight, mientras que los republicanos estaban en cabeza hasta el pasado mes de julio, según este modelo estadístico. El acuerdo sobre el proyecto de ley de reducción de la inflación y el descenso de los precios de la gasolina en las últimas semanas pueden explicar este renovado optimismo en las encuestas para los demócratas.

En este escenario de un Congreso en el que republicanos y demócratas controlan cada uno una Cámara, "Joe Biden gobernará por orden ejecutiva como hacen todos los presidentes cuando son 'patos cojos' en el Congreso", dice Branaa. "Así podrá avanzar especialmente en política exterior, una prerrogativa constitucional del presidente de Estados Unidos".

El acuerdo sobre el proyecto de ley de reducción de la inflación y el descenso de los precios de la gasolina en las últimas semanas pueden explicar este renovado optimismo en las encuestas para los demócratas. En la imagen, el presidente Biden aborda el Air Force One en ruta a Hagerstown, desde la base conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., 7 de octubre de 2022. © REUTERS - Elizabeth Frantz

Si los republicanos ganan la mayoría en ambas Cámaras, Joe Biden seguirá teniendo la prerrogativa de la política internacional. En el ámbito interno, los republicanos podrían aprobar leyes "pero el Presidente de Estados Unidos tiene un gran poder: puede vetar", afirma el experto en política estadounidense. "Este veto puede ser anulado por dos tercios de los votos de cada Cámara, pero dada la configuración actual de las elecciones intermedias, los republicanos nunca podrán reunir esos dos tercios. Joe Biden estaría entonces obstruyendo y podría hacer retroceder cualquier legislación aprobada".

El último y más glorioso escenario para Joe Biden es que los demócratas ganen las elecciones de mitad de término con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En ese caso, el presidente estadounidense tendrá la oportunidad de impulsar una legislación importante, como pudo hacer con la Ley de Infraestructuras y la Ley de Reducción de la Inflación en sus dos primeros años de mandato. "Esto podría permitirle aprobar su proyecto de ley de inmigración, la gran reforma de su mandato, pero que está estancada porque de momento no hay acuerdo en el Senado. Si lo consigue, hablaremos del gran presidente Biden durante los próximos 50 años".

*Este artículo fue adaptado de su original en francés

