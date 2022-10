Falleció Jerry Lee Lewis, uno de los padres del rock & roll

Música

En esta foto de archivo tomada el 25 de octubre de 2005, el músico Jerry Lee Lewis actúa en el escenario durante el tributo musical "I Walk The Line: A Night For Johnny Cash" en el Teatro Pantages en Los Ángeles, California.

‘The Killer’, como se le conocía al músico, expiró este viernes a la edad de 86 años. Desde el año 2019 venía presentando afecciones en su salud. El autor de éxitos como “Great balls of fire” perteneció a una generación de grandes músicos como Elvis Presley.

A los 87 años se apagó una de las voces imprescindibles del rock & roll. Jerry Lee Lewis falleció luego de presentar una serie de problemas de salud tras sufrir un derrame cerebral en el año 2019. Era el último sobreviviente de una generación de grandes del rock como Elvis Presley y Little Richard.

Hijo de un antiguo contrabandista, nació en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Sus primeros pasos en la música los dio con una guitarra, pero fue el piano el instrumento que lo cautivó. A los nueve años tuvo su primer piano de la mano de su padre, un lujo que solo se podían dar las familias adineradas. Este no era su caso, su progenitor tuvo que hipotecanr la casa para poder adquirir el artefacto de cuardas percutidas.

Primo de uno de los pioneros del “televangelismo”, Lewis fue creciendo entre las notas de la música religiosa y la popular. A los 16 años abandonó la escuela para convertirse en predicador e intérprete. En su camino de descubrimiento musical asistió a la universidad bíblica fundamentalista 'Southwestern Assemblies of God' en Waxahachie, Texas, de la que fue expulsado por interpretar la música “incorrecta”, según da a conocer la agencia de noticias AP.

De sus primeros sencillos se recuerdan éxitos como 'Great balls of fire', 'Whole lotta shakin’ goin’ on' y 'Breathless', temas que le ayudaron a ascender en los caminos de la industria musical de la época. Uno de sus principales trabajos lo llevó a cabo en conjunto con Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash. Una colaboración a la que llamaron el “el cuarteto del millón de dólares”.

Le llamaban "The killer" ("El asesino") por la fuerza y la peculiar manera con la que interpretaba sus temas. En medio de una fama en constante auge, prendió fuego a un piano al conocer que iba a ser telonero, una especie de abrebocas del espectáculo principal, del guitarrista Chuck Berry, otro de los más influyentes en la historia del rock & roll.

El matrimonio con su prima de 13 años, estando casado con su esposa anterior, le provocó una caída en su carrera artística. Incluido en la lista negra de la radio y con ganancias cayendo prácticamente a cero, la noticia de sus nuevas nupcias le impidieron ser el sustituto de Elvis Presley en la vanguardia del género que ambos representaban.

Luchó contra su adicción a las drogas y al alcohol, protagonizó escándalos legales y sufrió enfermedades. En su palmarés se cuentan tres premios Grammy y una importante lista de importantes interpretaciones con estrellas de la música como Bruce Springsteen y Mick Jagger.

Jerry Lee Lewis era un eterno rebelde. Se dice que, en una ocasión, uno de sus compañeros de clase en la universidad bíblica le preguntó si todavía tocaba la música del diablo, a lo que contestó a modo de comentario que era algo “extraño”, porque la misma música por la que lo expulsaron del centro educativo “es la misma clase de música que tocan en sus iglesias hoy”.

Con AP y EFE

