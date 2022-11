El tirador de Parkland, condenado a cadena perpetua por la masacre en la escuela

Parkland

El tirador de la escuela de Parkland, Nikolas Cruz, recibió formalmente una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional el miércoles, después de que las familias de sus 17 víctimas asesinadas pasaran dos días reprochándole que era un malvado, un cobarde, un monstruo y un infrahumano.

Cruz, encadenado y con un mono rojo, observó a la jueza Elizabeth Scherer pero no mostró ninguna emoción mientras lo condenaba a 17 cadenas perpetuas consecutivas por la masacre del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en los suburbios de Fort Lauderdale, y a otras 17 penas por los intentos de asesinato de las personas que hirió.

Scherer no tenía otra opción; el jurado en el juicio de pena de tres meses de Cruz votó 9-3 el 13 de octubre para condenarlo a muerte, pero la ley de Florida requiere unanimidad para que se imponga esa sentencia.

Cruz reconoció bajo el interrogatorio del juez antes de la sentencia que está medicado pero que podía entender lo que estaba ocurriendo.

La sentencia se produjo después de dos días en los que los padres, esposas, hermanos y otros de las víctimas asesinadas y algunos de los heridos supervivientes se acercaron a un atril de seis metros para dirigirse a él cara a cara.

El juez elogió a las familias y a los heridos que testificaron, calificándolos de fuertes, agraciados y pacientes.

"Sé que vais a estar bien, porque os tenéis los unos a los otros", dijo Scherer.

La voz de la jueza se quebró cuando leyó la primera de las 34 condenas a cadena perpetua, pero su voz ganó fuerza y volumen a medida que avanzaba en la lista. Algunos padres y otros integrantes de la familia lloraron mientras leía.

Las familias y los heridos pasaron dos días golpeando verbalmente a Cruz, deseándole un doloroso fallecimiento en prisión y lamentando que no pudiera ser condenado a muerte.

"Se haría verdadera justicia si a cada una de las familias aquí presentes se les diera una bala y su AR-15 y tuviéramos que elegir pajillas, y cada uno de nosotros tuviera que disparar de una en una contra ti, asegurándose de que sintieras cada una de ellas, y tu miedo siguiera aumentando hasta que el último integrante de la familia que sacara esa última pajilla tuviera el privilegio de asegurarse de que te mataran", dijo Linda Beigel Schulman, madre del profesor Scott Beigel. "Eso es verdadera justicia para ti".

Beigel Schulman dijo que le consuela saber que Cruz se dirige a una prisión de máxima seguridad donde tendrá que preocuparse constantemente por su seguridad durante el resto de su vida.

"Por lo que he oído, los asesinos de niños están muy mal vistos y son odiados en la cárcel", dijo Beigel Schulman a Cruz. "Celebro el día en que me digan que te han torturado y sacado por tus asesinatos a sangre fría, premeditados, calculados y atroces, porque no mereces menos".

David Alhadeff, el tío de Alyssa Alhadeff, le dijo a Cruz vía Zoom desde su aula en Maryland que se merece "la oportunidad de pudrirse".

"Te mereces la oportunidad de absorber la mirada de terror en tu cara una vez que salgas de esta sala", dijo Alhadeff. "Merece la oportunidad de saber que la justicia prevalecerá en algún momento, causándole una gran angustia, minuto a minuto, día a día".

*Con AFP; adaptado de su versión en inglés

