Georgia vuelve a las urnas en una votación de desempate por un escaño en el Senado de EE. UU.

elecciones de medio término

Los georgianos vuelven a las urnas el martes para una segunda vuelta que tendrá lugar apenas cuatro semanas después de que depositaran su voto en las elecciones de mitad de término de este año en Estados Unidos. Esta votación final podría dar a los demócratas una mayoría ligeramente más cómoda en el Senado. En la papeleta figuran por primera vez como candidatos de los principales partidos dos afroamericanos: Herschel Walker, candidato republicano apoyado por Donald Trump y antigua estrella del fútbol americano, y Raphael Warnock, titular demócrata y pastor bautista.

Anuncios Lee mas

Tras las grandes victorias demócratas en Nevada y Arizona, que sellaron su control del Senado el mes pasado, una victoria en la segunda vuelta en Georgia el martes 6 de diciembre daría a los demócratas una mayoría ligeramente más cómoda allí.

Esto es importante, afirma Steven Ekovich, profesor especializado en política estadounidense de la Universidad Americana de París, ya que a varios senadores demócratas, entre ellos Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, "les gusta mantener el Senado como rehén" al no votar siempre según las líneas del partido. También ayudaría a reducir la necesidad de que la vicepresidenta Kamala Harris emita el voto decisivo en las principales piezas legislativas.

Sin embargo, desde un punto de vista más simbólico, una victoria en Georgia sería un "hito importante" para los demócratas debido a sus "lazos históricos" con el líder de los derechos civiles Martin Luther King, explica Cécile Coquet-Mokoko, profesora de Civilización Americana en la Universidad St-Quentin de Francia.

El ex presidente Barack Obama también se ha volcado con Raphael Warnock, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta y senador junior por Georgia desde enero de 2021, haciendo campaña con él.

Dos primeras veces

Esta contienda también es importante porque es la primera vez que dos afroamericanos, cada uno de ellos considerado de forma muy diferente por la comunidad afro de Georgia, son candidatos de un partido importante y compiten por un escaño en el Senado.

Las encuestas a pie de urna del 9 de noviembre indicaron que el 90% de los afroamericanos votaron a Warnock, mientras que el 70% de los blancos votaron a Herschel Walker, antigua estrella del fútbol americano que jugó en la Universidad de Georgia y luego en la NFL durante 12 temporadas. Según Ekovich, Walker es popular entre muchos votantes blancos porque "se ajusta a su caricatura de cómo es un hombre negro, por ejemplo, que es abusivo con las mujeres", sostiene.

El candidato republicano al Senado de los EE. UU., Herschel Walker habla durante una parada de campaña en Ellijay, Georgia , EE. UU., 5 de diciembre de 2022. © Alyssa Pointer / Reuters

Desde que lanzó su campaña, Walker se ha enfrentado a acusaciones de malos tratos domésticos, infidelidad y comportamiento volátil. Su exesposa y una exnovia han afirmado que les amenazó con dispararles en la cabeza.

Candidato provida, también ha sido acusado de pagar los abortos de dos mujeres con las que había mantenido relaciones. Walker es "uno de los imitadores de Donald Trump", añade Coquet-Mokoko. Se ha presentado como alguien ajeno al sistema político, que representará al ciudadano medio y no se preocupa por las acusaciones de abusos sexuales, estas últimas habrían sido un "suicidio político" de haberse revelado en una época anterior a Trump, indica la experta.

Esta es la primera vez que el disputado estado de Georgia celebrará una segunda vuelta desde que el gobernador republicano Brian Kemp firmó el proyecto de ley SB 202 el 25 de marzo de 2021.

En un estado ya conocido por las tácticas de supresión de votantes, esta nueva colección de leyes de votación, entre otras cosas, reduce el tiempo entre las elecciones de mitad de término y la segunda vuelta de 9 a 4 semanas, lo que significa que los nuevos votantes no pueden inscribirse para votar ya que la fecha límite del 7 de noviembre habrá pasado, y proporciona a los votantes nacionales y de voto por correo ausente una ventana mucho más corta para emitir su voto a tiempo.

El Reverendo Raphael Warnock, Senador Demócrata por Georgia, habla durante un mitin electoral de segunda vuelta de mitad de período en el Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, Georgia, EE. UU., 5 de diciembre de 2022. © Cheney Orr / Reuters

Coquet-Mokoko explica que estas leyes de supresión de votantes "podrían tener un fuerte impacto en las elecciones si hay una alta participación de votantes republicanos, ya que es un hecho bien conocido que los votantes demócratas tienden a votar por correo o a realizar el voto anticipado".

Y añade: "Los georgianos han tenido que hacer frente a una larga historia de supresión de votantes. La segunda vuelta, después de todo, es en sí misma un legado de supresión de votantes". A pesar de ello, los votantes hicieron largas colas y acudieron en cifras récord al primer día de voto anticipado en Georgia, el 17 de octubre.

Esta segunda vuelta también “en cierto sentido representa el dilema que se desarrolla en el Partido Republicano, sobre qué hacer con su base de Trump y cómo volver a un partido que se centra en los principios conservadores”, en lugar de simplemente atraer la atención de los medios. dice Eskovich.

Tras las actuaciones decepcionantes de muchos candidatos respaldados por Trump, como Mehmet Oz en Pensilvania, Eskovich y Sean Safford, profesor asociado de Science Po París, están de acuerdo en que si Walker pierde la votación del martes, que según la última encuesta sugiere que lo hará, estas elecciones habrán demostrado que el control de Trump sobre el Partido Republicano se está aflojando. También demostrará que su estrategia de respaldar a una persona de alto perfil que está dispuesta a "obedecer las reglas" y "demostrar su lealtad a Trump" ya no garantizará un apoyo generalizado del electorado.

Mirando al futuro

La participación de los jóvenes (de 18 a 29 años) en las elecciones de mitad de mandato de 2022 fue la segunda más alta en casi tres décadas, según el Centre for Information & Research on Civic Learning and Engagement (Circle).

Según Coquet-Mokoko, esto parece indicar que cada vez más jóvenes son conscientes de la historia racial que hay detrás de las leyes de supresión de votantes, especialmente las promulgadas en los estados del sur durante el apogeo del periodo Jim Crow, así como de la importancia de votar.

Tras la decisión de la Cámara de Representantes de aprobar el 19 de julio una ley que codifica el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, como consecuencia de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade el 24 de junio, Coquet-Mokoko considera que Georgia podría servir de ejemplo de la "necesidad de proteger el derecho de voto".

Es decir, si los demócratas son lo suficientemente valientes como para presentar un proyecto de ley que refuerce la Ley del Votación de 1965, que se introdujo para prohibir las prácticas de voto racialmente discriminatorias en todo el país, especialmente en los estados del sur. En última instancia, podría ser una buena manera de que republicanos y demócratas se unieran, ya que ambas partes "sienten que su derecho al voto está amenazado", concluye Coquet-Mokoko.

*Artículo adaptado de su original en inglés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo