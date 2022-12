George Santos, el republicano con demasiado "sueño americano" para ser honesto

Realidad Alternativa

Desde el lunes, el recién elegido George Santos está en el centro de una gran polémica política en Estados Unidos. Se dice que el republicano mintió sobre toda su biografía, llegando incluso a inventarse abuelos que huyeron del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Una posible red de mentiras que, sin embargo, podría no impedirle ocupar un escaño en el Congreso.

¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Las preguntas sobre George Santos se han ido acumulando desde que el medio estadounidense 'The New York Times' hizo revelaciones escandalosas sobre el perfil de este republicano recién elegido en la Cámara de Representantes.

De momento, las únicas certezas son que "este joven de 34 años, hijo de inmigrantes brasileños, ganó en noviembre de 2022 un distrito de Nueva York que se consideraba demócrata", señala el sitio de noticias 'Vox'. Una victoria que también permite a George Santos convertirse en el primer conservador abiertamente gay en entrar en el Congreso sin haber ocupado previamente un cargo electo.

¿Un CV 100% falso?

Por lo demás, George Santos sería una pizarra en blanco. De hecho, "construyó su candidatura sobre la idea de que encarnaba la quintaesencia del sueño americano", cuando en realidad se lo inventó todo, dice el 'New York Times'.

La historia que vendió a los votantes neoyorquinos era la de un joven que había surgido de un entorno desfavorecido -una familia pobre, una educación en una escuela pública- para convertirse en un financiero de éxito con millones de dólares.

La biografía que escribió para el sitio web de su campaña -ahora sólo disponible en Web-archive.org- mencionaba empleos en gigantes de Wall Street como Goldman Sachs y Citigroup.

George Santos también afirma haberse convertido en "uno de los vicepresidentes más jóvenes del sector (financiero)". Esta historia de éxito le ha permitido enriquecerse y dedicar parte de su fortuna a diversas obras benéficas, como el apoyo a niños que sufren epidermólisis bullosa -un trastorno dermatológico muy poco frecuente- y al bienestar de los animales a través de su ONG 'Friends for Pet'.

Este republicano sería así el yerno ideal de una América que aún quiere creer en su "sueño" del hombre hecho a sí mismo. Salvo que el 'New York Times' se puso en contacto con Goldman Sachs y Citigroup, que negaron tener conocimiento alguno de un ex empleado llamado George Santos.

La universidad pública Baruch College, en la que se dice que se graduó George Santos, tampoco ha encontrado ningún registro de un antiguo alumno con ese apellido. También hay una incoherencia en las fechas. George Santos afirma haberse graduado en Finanzas en 2010, mientras que el 'New York Times' dice que en ese momento se encontraba en Brasil, donde tenía problemas con la justicia por una turbia trama de fraude con cheques.

Pero el recién elegido republicano no sólo es sospechoso de haber falsificado su currículum profesional. La organización de defensa de los derechos de los animales que dice haber dirigido nunca estuvo registrada como organización sin ánimo de lucro, contrariamente a lo que ha afirmado George Santos.

Pero 'Friends for Pet' existía, señala el 'New York Times'. El periódico encontró rastros de un acto de recaudación de fondos que esta asociación organizó para un proyecto de ayuda a animales abandonados... pero el beneficiario de esta acción -que prefirió permanecer en el anonimato- aseguró al 'New York Times' que nunca había visto el color del dinero recaudado por 'Friends for Pet'.

Desde estas revelaciones, George Santos ha guardado silencio. Sólo su abogado se ha pronunciado, asegurando que "no es sorprendente que (su cliente) tenga enemigos en 'The New York Times' que intentan manchar su buen nombre con acusaciones difamatorias".

Un misterio financiero

El 'New York Times' ya no es el único que afirma que George Santos es un "mentiroso en serie". Otros medios de comunicación han descubierto que también mintió sobre su historia familiar. Oficialmente, su madre nació en Brasil de padres judíos que huyeron de la persecución en Ucrania y se establecieron en Bélgica antes de trasladarse a Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta historia familiar ha permitido a George Santos presentarse como "judío latino", una etiqueta con carga política en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York.

Sin embargo, no hay constancia de este éxodo, afirma 'The Forward', periódico judío estadounidense que solicitó información genealógica a las autoridades brasileñas. Una nueva afabulación confirmada por la 'CNN', que precisa que los abuelos de George Santos nacieron en Brasil antes de la Segunda Guerra Mundial.

Por último, está el misterio de sus finanzas. George Santos ha estado en racha en los últimos meses, afirmando que su último trabajo -como jefe de la consultora financiera 'Devolder Organization'- le ha convertido en multimillonario, informa el 'North Shore Leader', un periódico local de Long Island, Nueva York.

Ha prestado a su equipo de campaña más de 700.000 dólares y afirma poseer varios edificios valorados en más de 10 millones de dólares. De nuevo, no hay constancia de que fuera propietario de ninguna casa y en 2020 seguía alquilando un pequeño piso. Además, su empresa no declara ningún cliente y nadie sabe de dónde procede el dinero que luego se paga a su director general.

¿Apoyo republicano a pesar de todo?

"El Congreso ha tenido su ración de escándalos, pero con George Santos es un caso totalmente nuevo que sacude a esta institución", dice 'Vox'. ¿Cómo puede pensar este republicano que puede salirse con la suya con tanta invención? "Parte de la 'genialidad' de George Santos es que estas 'mentiras' suelen ser sobre cosas bastante mundanas. Por ejemplo, ¿quién se inventaría un título de Baruch College en vez de Harvard?", dice Thomas Gift, director del Centre on American Politics del University College de Londres.

También es posible que se sintiera reconfortado en su planteamiento por el contexto político general de Estados Unidos. Tras los excesos de Donald Trump en la Casa Blanca, "ya no está claro qué es un escándalo inaceptable en Estados Unidos", afirma Richard Johnson, especialista en política estadounidense de la Universidad Queen Mary de Londres.

Puede parecer igualmente asombroso que mentiras tan burdas se le hayan podido escapar a su fracasado oponente en las elecciones de noviembre de 2022. George Santos probablemente tuvo suerte: "El titular demócrata había decidido no presentarse a la reelección, y el partido no validó a otro candidato hasta una fase muy tardía, por lo que no tuvo mucho tiempo para investigar a fondo a su rival", señala Richard Johnson.

Estas mentiras podrían acarrearle problemas legales. Las declaraciones falsas, especialmente las financieras, durante la campaña pueden acarrear una fuerte multa y hasta cinco años de cárcel. Pero "es muy difícil demostrar dolo en este tipo de casos", señala el 'New York Times'.

La guinda del pastel es que, a pesar de la avalancha de revelaciones, "el Partido Republicano podría apoyarle durante el mayor tiempo posible", afirma Jon Herbert, politólogo de la Universidad de Keele. En este sentido, el asunto George Santos es "un ejemplo perfecto de la intensificación en Estados Unidos del 'sesgo político negativo', concepto según el cual un partido acepta defender posiciones que pueden parecer inaceptables porque así evita que la oposición gane puntos", afirma Richard Johnson.

George Santos ganó un distrito que distaba mucho de ser republicano. Si estos ya no le quieren en el Congreso, se celebrará una nueva votación "y hay muchas posibilidades de que el Partido Republicano pierda un escaño cuando el equilibrio de poder ya está muy tenso", resume Jon Herbert.

Por ahora, George Santos también puede contar con el apoyo muy oportunista de Kevin McCarthy, que aspira al puesto de presidente de la Cámara de Representantes. De hecho, es el líder de un grupo de republicanos muy divididos sobre su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes, señalan los expertos entrevistados por France 24. George Santos tuvo la muy buena idea de anunciar su apoyo a la candidatura de Kevin McCarthy... el día en que el 'New York Times' publicó sus revelaciones sobre la biografía altamente ficcionalizada del "mentiroso en serie".

*Adaptado de su versión original en francés

