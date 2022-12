Tribunal Supremo estadounidense deja vigente el Título 42 hasta nuevo aviso

En Estados Unidos el Tribunal Supremo decidió esperar hasta febrero de 2023 para revisar si elimina el Título 42 que ha sido utilizado desde la administración Trump para expulsar a los solicitantes de asilo que llegan por la frontera sur estadounidense. Miles aún guardan las esperanzas de cruzar y cumplir con lo que ellos suponen es el sueño americano.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó la decisión de mantener por el momento la ley de salud pública conocida como Título 42, una medida que pone límites a la inmigración y que fue impuesta por el Gobierno de Donald Trump durante la pandemia, en marzo de 2020.

El fallo de la Corte fue emitido este martes y prorrogó la vigencia temporal que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió la semana pasada. El caso volverá a ser debatido en febrero y estará activo hasta que los jueces decidan sobre el caso.

Bajo esta ley los funcionarios de migración han rechazado alrededor de 2,5 millones de veces las solicitudes de asilo y declinado a la mayoría que lo ha solicitado en la frontera, con el argumento de prevenir la propagación del virus de Covid-19.

Un grupo de defensores de migrantes presentó una demanda que pretende poner fin a esta política. Argumentan que va en contra de las obligaciones que tienen Estados Unidos y el resto de países con las personas que huyen para escapar de la persecución. Además, esgrimen que la política ya no tiene aplicación, ya que existen tratamientos para el Covid-19.

La decisión del Supremo llega en un momento en el que miles esperan desde el lado mexicano de la frontera. Esta gran afluencia ha ocasionado que los refugios estén abarrotados mientras los defensores de los migrantes se esfuerzan por encontrar la forma de atenderlos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ante medios que era probable que la Corte Suprema se tome hasta junio para determina el futuro de la medida.

¿Qué dice la decisión del Tribunal?

El fallo dice que la alta corte revisará si los estados tienen algún derecho a intervenir en la lucha legal sobre el Título 42. Tanto el gobierno federal como los defensores de los migrantes argumentan que los estados se demoraron demasiado tiempo para intervenir e incluso que no tienen la suficiente legitimidad para hacerlo.

Archivo-Imagen general de la Corte Suprema de Estados Unidos. En Washington, el 18 de octubre de 2021. © J. Scott Applewhite / AP

Los jueces Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson, votaron en contra y dijeron que el Tribunal considerara que los estados tienen derecho a intervenir y que "la emergencia en la que se basaron esas órdenes ha caducado hace mucho tiempo". Agregaron que la "actual crisis fronteriza no es una crisis por el Covid-19".

Un juez federal, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan a los tribunales federales, estuvo de acuerdo en noviembre de este año con los defensores de los migrantes y fijó como fecha límite el 21 de diciembre para poner fin a esta política.

Tras esta decisión los estados de tendencia conservadora acudieron al Tribunal Supremo donde advirtieron que un aumento de la inmigración pondría en riesgo los servicios públicos y causaría una "calamidad sin precedentes".

Una de las cuestiones que debe resolver la Corte es si debe permitirse a los estados intervenir en el pleito. Otro grupo de estados republicanos logró que un distrito federal inferior emitiera una orden judicial que impedía el fin de las restricciones después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaran en abril que ponían fin al uso de esta política.

Los estados que buscan que se mantenga el Título 42 acusan a la administración de Joe Biden de no buscar soluciones a la crisis migratoria y de no intentar frenar a la gran cantidad de personas que llegan a la frontera sur estadounidense.

En la frontera los migrantes siguen a la espera de una solución

Miguel Colmenares, un migrante venezolano que está en la ciudad fronteriza mexicana, Tijuana, aseguró: "Me rompe el corazón que tengamos que seguir esperando. No sé qué voy a hacer, no tengo dinero y mi familia me está esperando".

Un miembro de la Guardia Nacional de Texas monta guardia a orillas del río Bravo, frontera entre Estados Unidos y México, con el propósito de reforzar la seguridad fronteriza e inhibir el cruce de migrantes a Estados Unidos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dijo que el Título 42 debe permanecer como está por ahora, visto desde Ciudad Juárez, México 20 de diciembre de 2022. © Reuters/Carlos Barria

Por su parte, Enrique Lucero, director de asuntos migratorios en Tijuana, sentenció que era "absurdo" que el Título 42 siguiera en vigor. Además, señaló que la ciudad tenía una gran acumulación de solicitantes de asilo estadounidenses, y que la medida tenía "que desaparecer tarde o temprano".

Desde la Casa Blanca la secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que el Gobierno de Biden respetaría el fallo, pero añadió que el Título 42 no debería seguir en vigor indefinidamente. "Para arreglar realmente nuestro fracturado sistema de inmigración , necesitamos que el Congreso apruebe medidas de reforma integral de la inmigración", sentenció.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre, un récord de 2,2 millones de migrantes en la frontera. Cerca de la mitad de los detenidos fueron expulsados rápidamente en virtud del Título 42.

Joe Biden ha querido levantar la restricción pero está a la espera de que el Congreso estadounidense legisle al respecto y zanje de una vez el asunto migratorio.

Con AP y Reuters

