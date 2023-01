Aumentan los avistamientos de ovnis, según informe publicado por el Pentágono

El Pentágono se ve desde el Air Force One mientras sobrevuela Washington, 2 de marzo de 2022. Estados Unidos ha recogido ya 510 informes sobre objetos voladores no identificados, muchos de los cuales sobrevuelan el sensible espacio aéreo militar. Aunque no hay pruebas de extraterrestres, todavía representan una amenaza, dijo el gobierno en un resumen de informe desclasificado publicado el jueves 12 de enero de 2023.

