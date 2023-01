Masacre en un salón de baile de California: el sospechoso era un cliente habitual

Los investigadores trataron de determinar el móvil de la masacre que tuvo lugar el fin de semana en una sala de baile de California por un hombre que se suicidó tras verse rodeado por la Policía. El sospechoso era cliente habitual del establecimiento y pudo haber actuado por celos.

Los investigadores que tratan de desentrañar el misterio que rodea el asesinato de 11 personas a manos de un hombre asiático de 70 años en un salón de baile de California durante el fin de semana barajaban a principios de esta semana la posibilidad de celos o una disputa.

El sospechoso, Huu Can Tran, de 72 años, entró el sábado por la noche en el Star Ballroom Dance Studio de Monterey Park armado con una pistola semiautomática con la que mató a 11 hombres y mujeres, todos ellos de unos 50 años. Tras la matanza, en la que también resultaron heridas nueve personas, el pistolero intentó continuar otro ataque en otra sala de baile cercana, pero allí fue desarmado antes de huir y de suicidarse en su furgoneta, rodeado por la policía.

Los investigadores se centraban el lunes en la conexión del asesino con los dos salones de baile, en particular su relación con ellos, informó 'Los Angeles Times' citando fuentes policiales.

Chester Hong, residente en Monterey Park, declaró a la AFP que una disputa doméstica por una invitación a una fiesta del Año Nuevo Lunar pudo ser la causa de la tragedia. "La esposa fue invitada a la fiesta, pero el marido no pudo ser invitado", dijo el domingo. "Y el marido podría estar enfadado y celoso", agregó.

Oficiales de policía montan guardia cerca de la escena del tiroteo, el 22 de enero de 2023, en Monterey Park, California. © EricThayer, Getty Images via AFP

"Un tipo tranquilo"

Muchos residentes seguían incrédulos el lunes de que un acto así pudiera haber tenido lugar en esta localidad de 60.000 habitantes, de mayoría asiática y cercana a Los Ángeles, conocida por su tranquilidad.

Huu Can Tran había emigrado a Estados Unidos desde China, según declaró a la CNN su ex esposa, que se habían conocido dos décadas antes en el mismo estudio de baile Star Ballroom. La pareja se casó pronto, pero la unión no duró. No era violento, decía, pero a veces perdía la paciencia si se sentía humillado, si ella se saltaba un paso de baile, por ejemplo.

Según un antiguo amigo, también entrevistado por el canal estadounidense, el asesino frecuentaba la sala de baile, donde se mostraba "hostil con mucha gente", a la que acusaba de decir "cosas desagradables sobre él".

Su casa móvil en Hemet, a unos 145 kilómetros al este de Los Ángeles, fue registrada el domingo, según informes de prensa. Un vecino entrevistado por una cadena de televisión local dijo que era "un tipo tranquilo".

"Tan repentino"

El Gobernador de California, Gavin Newsom, presente el lunes, señaló la proliferación de armas y denunció que no se esté haciendo nada al respecto. "Es una vergüenza", arremetió el demócrata. "Deberíamos hacerlo mejor que esto, deberíamos liderar el mundo, no limitarnos a responder a estas innumerables crisis y expresar, una y otra y otra vez, estas malditas oraciones y condolencias".

Entre las víctimas identificadas en la matanza del sábado se encontraba My Nhan, una mujer de 65 años. "Entramos en el Año Nuevo Lunar con el corazón roto. Nunca imaginamos que pudiera morir tan repentinamente", dijo su familia en las redes sociales.

Huu Can Tran, que murió el domingo en Torrance, a unos 50 kilómetros de Monterey Park, podría haberse cobrado más víctimas de no ser por la reacción de un empleado del establecimiento cercano donde planeaba continuar su ataque. "Se me paró el corazón, sabía que iba a morir" cuando el asesino le apuntó con una pistola, declaró Brandon Tsay, de 26 años, a 'The New York Times'. En ese momento, el "instinto de supervivencia" se apoderó de él y se abalanzó sobre el hombre, ganando la "lucha de su vida" para arrebatarle el arma, que tenía un cargador de gran capacidad, según las autoridades.

*Artículo adaptado de su original en francés

