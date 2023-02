El actor estadounidense Bruce Willis es diagnosticado con demencia frontotemporal

El anuncio se sucede casi un año después de que se informara que el actor se retiraba de las cámaras por padecer 'afasia'. La familia de Willis lo dio a conocer en un comunicado, en el que también lamenta que no exista cura para un padecimiento de este tipo.

Las nuevas generaciones no tendrán el placer de ver sus papeles de acción, y este género ya no contará con uno de los fundamentales a la hora de hablar sobre producciones taquilleras. Si bien es cierto que el protagonista de éxitos como ‘Duro de matar’, ‘Pulp fiction’, entre otros géneros cinematográficos, ya se había retirado de los platós de filmación, no deja de impactar la noticia de su nueva condición médica.

Y es que Willis, de 76 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal. La noticia la dio a conocer su familia en un comunicado: “Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, puntualizó la nota.

Esto sucede casi un año después de que se diagnosticara afasia, un trastorno del lenguaje causado por lesiones cerebrales. La familia lamentó que su nueva condición no tenga una cura, por lo que hizo un llamado de atención al respecto.

“Hoy no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años (…) A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación”, subrayaron los familiares.

El comunicado lo firmó la esposa de Willis, su ex esposa Demi Moore y sus hijos.

Willis, una carrera para estrella

Varios son los 'taquillazos' del actor. Su carrera comenzó en la década de los 80 en la televisión estadounidense. Una de las series que lo popularizó mundialmente fue 'Luz de luna', en la que interpretaba un investigador privado.

Es uno de los actores más taquilleros de la industria del cine en Estados Unidos. Los filmes en los que ha participado han recaudado entre 2640 y 3050 millones de dólares, lo que lo ubica en el noveno puesto de los actores principales que más acumulan en este sentido.

Otras de las producciones en las que ha participado son bien conocidas. No pueden dejarse de mencionar 'Armaggedon', 'Sin City', 'El quinto elemento', 'Sexto sentido' y muchas más.

Bruce Willis nació en Alemania Occidental, producto de la unión de un soldado estadounidense y una local.

Entre los premios que ha recibido se encuentran dos Emmy un Globo de Oro. Cuenta además con una estrella en el 'Paseo de la Fama' en Hollywood.

Con AP y medios locales

