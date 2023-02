Condenan a Harvey Weinstein a 16 años de prisión por violación y abuso sexual

El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles dictaminó la sentencia contra el exproductor de Hollywood después de hallarlo culpable de abusar sexualmente de una modelo italiana en el año 2013. Esta sentencia se suma a otra de 20 años que el antiguo magnate tenía por otro caso.

Harvey Weinstein fue condenado a 16 años de prisión por violación y abuso sexual a una modelo italiana en el año 2013. El que fuera uno de los magnates más importantes de la industria cinematográfica en Hollywood lleva años envuelto en acusaciones de mujeres que denunciaron tocamientos, abusos y violaciones en medio de una ola de denuncias dentro del movimiento #Metoo.

Durante la sentencia, el exproductor apeló a la jueza encargada del caso en el Tribunal Superior de Los Ángeles asegurando que es “inocente” añadiendo que “nunca” violó ni agredió sexualmente “a nadie”. Palabras que hicieron que la víctima llorase frente al tribunal mientras las pronunciaba.

El testimonio de la víctima fue clave para el juicio. Momentos antes del rechazo del magnate de 70 años, la actriz y modelo italiana aseguró que "antes de esa noche era una mujer muy feliz y segura de sí misma. Me valoraba a mí misma y la relación que tenía con Dios", pero concluyó que "todo cambió después de que el acusado me agrediera brutalmente. No hay pena de prisión lo suficientemente larga para deshacer el daño".

Los abogados defensores trataron de rechazar la sentencia y provocar un nuevo juicio que retrasara la condena, pero finalmente esta estrategia fue desestimada por la jueza encargada del caso.

Ya en diciembre, el jurado condenó a Weinstein por un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual contra la mujer que, en la apertura del juicio en octubre, relató de forma dramática y emotiva cómo Weinstein llegó a su habitación de hotel sin que ella lo invitara y la agredió durante un festival de cine. La víctima decidió no revelar su identidad en ningún momento debido a lo mediático del caso.

Desde el entorno de Weinstein la sentencia se ha tomado como “injusta”. Su representante, Juda Engelmayer, aseguró al medio de comunicación estadounidense TMZ que el fallo del jurado era "una sentencia cruel, dada su edad, su salud y las condiciones de su condena en Los Ángeles", y acusó a la víctima de haber “mentido en sus declaraciones”.

El magnate del cine Harvey Weinstein llega a los Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el 2 de marzo de 2014. © Jordan Straus / AP

Weinstein fue investigado por más casos, pero no llegó a ser condenado

Estos dos casos no han sido los únicos que la justicia ha investigado sobre Harvey Weinstein. Cuatro mujeres acusaron en siete casos diferentes al productor de violación y acoso sexual entre los años 2005 y 2013. En todos ellos, las víctimas relataron un mismo modus operandi, Weinstein aprovechaba los grandes eventos en Hollywood para subir a las habitaciones de sus víctimas sin permiso y acosarlas o violarlas ahí.

De los siete casos, en cinco de ellos no se le pudieron interponer cargos. En uno de ellos salió absuelto y en los otros cuatro el jurado a cargo de la investigación fue incapaz de llegar a un acuerdo para la acusación. Con respecto a estos casos, los tribunales de Los Ángeles y Nueva York aún no han determinado si volverán a repetir los juicios en los que los jurados no llegaron a un acuerdo para la acusación, aunque el mes que viene se realizarán unas vistas preliminares sobre la cuestión.

La caída de Harvey Weinstein por las denuncias de abuso sexual fue uno de los casos más icónicos en el mundo de Hollywood junto a los casos del actor Kevin Spacey. Los primeros señalamientos sobre el exproductor comenzaron a resonar a partir del año 2015, aunque no fue hasta octubre de 2017 cuando una investigación del diario The New York Times puso el foco en el magnate.

A esta investigación se sumó, días después, la del diario The New Yorker en la que se publicó un largo listado de las víctimas de Weinstein durante las últimas décadas. Una denuncia que terminó con su carrera.

