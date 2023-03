Trump puede ser demandado por el asalto al Capitolio, dice el Departamento de Justicia

En esta foto de archivo del 6 de enero de 2021 con la Casa Blanca al fondo, el presidente Donald Trump habla en un mitin en Washington. © Archivo / Jacquelyn Martin / AP

Texto por: Ramiro Cué Barberena 2 min

La división de derecho civil del Ministerio apuntó a un tribunal de apelaciones de Washington remarcando que el expresidente no tiene su inmunidad total en lo que concierne a la toma del Congreso del 6 de enero de 2021 y que puede ser denunciado por agentes de policía y legisladores que sufrieron daños físicos o psicológicos. Según la defensa, Trump no cruzó los límites de su poder oficial y no puede ser responsable por la reacción de sus seguidores.