La explotación infantil, una secuela de la migración irregular en Estados Unidos

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, casi 835 empresas respetaron las normas laborales empleando a más de 3.800 niños en el 2022. © Eric Gay / AP

Texto por: Mamen Sala

Nueva York, Estados Unidos – La cifra de menores no acompañados que entraron en EE. UU. sin documentación en 2022 batió todos los récords, ascendiendo a más de 130.000. El problema no es solo la llegada de los menores, sino que estos se han convertido en mano de obra barata que "son parte de una nueva economía de explotación" laboral, según una investigación de 'The New York Times'. La Administración Biden anunció medidas adicionales y la formación de un grupo de expertos para frenar el trabajo infantil ilegal.