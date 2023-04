Los problemas legales de Donald Trump, una lista que no termina

Trump ante la justicia

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante un tribunal en Nueva York por el caso de Stormy Daniels, en el que se le imputan 34 cargos por falsificación de documentos. Pero esta no es la única investigación que enfrenta, desde que dejó la presidencia se han levantado varias causas en su contra y cuatro de ellas podrían tener consecuencias penales y judiciales.

Cuando Donald Trump dejó la presidencia de Estados Unidos y salió de la Casa Blanca -con bastante ruido tras el escándalo del asalto al Capitolio- estaba lejos de imaginar que haría historia, pero no por su desempeño como presidente, si no por ser el primer exmandatario de la historia del país en enfrentar cargos penales.

"El pueblo del estado de Nueva York contra Donald John Trump", fue la frase que escuchó el expresidente al sentarse en el banquillo de los acusados.

El motivo: el caso de Stormy Daniels, una actriz de la industria pornográfica con la que Donald Trump supuestamente tuvo una aventura años atrás. Según la acusación, en plena campaña presidencial en 2016, el expresidente pidió a su abogado Michael Cohen que sobornara a Daniels con 130.000 dólares a cambio de su silencio.

Donald Trump niega haber tenido relaciones sexuales con la actriz porno Stormy Daniels en 2006 Mandel Ngan y Joe Raedle / AFP / Getty Images North America

Y, aunque el pago no es un delito per se en el estado de Nueva York, sí lo es si se considera que favoreció su campaña política. Y, lo que es aún más grave legalmente, Trump lo habría facturado como un gasto empresarial. Por eso, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusó el martes por 34 cargos de falsificación de documentos.

“Esta causa, aunque pueda parecer frívola, es la punta del iceberg de las actividades mafiosas, ilegales y corruptas del expresidente. Simbólicamente, además, Trump ha sido señalado por varias mujeres de acoso, pero Daniels es la primera que ha logrado que se le condene por sus actitudes machistas, que han sido parte de su identidad política para enlazar con el antifeminismo de la ultraderecha estadounidense”, apunta Mariano Aguirre, analista político y asesor de la Red Latinoamericana de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert.

Esta causa, aunque pueda parecer frívola, es la punta del iceberg de las actividades mafiosas, ilegales y corruptas del expresidente

Trump ha negado en todo momento haber mantenido relaciones con Daniels -hasta el punto de acusarla de extorsión- y ha asegurado que todo el entramado se trata de una “persecución política”. Pero sus afirmaciones no han evitado que se siente en el banquillo de los acusados y que se inicie un juicio en su contra.

Desde que salió de la Casa Blanca, los problemas legales se han ido amontonando en la mesa de los abogados del expresidente. Este es solo uno de los cinco que podrían causarle más dolores de cabeza.

Los redactores de la Constitución de Estados Unidos -en 1787- quisieron que los presidentes también tuvieran responsabilidades penales y, aunque no se les puede acusar y procesar penalmente mientras ostentan el cargo, sí pueden ser procesados por sus acciones durante la presidencia una vez la dejan.

Asalto al Capitolio, la insurrección contra la democracia

“Después de esto, vamos a bajar caminando hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas (…) Vamos a luchar como demonios”, dijo Trump la mañana del 6 de enero de 2021 en un mitin en el National Mall, apenas a unos kilómetros del Capitolio, en el que cuestionó la victoria electoral de Joe Biden.

Llevaba meses agitando el fantasma del fraude electoral y ese día se le fue de las manos. Sus seguidores siguieron su palabra al pie de la letra y decidieron ir un poco más allá: no solo caminarían, si no que entrarían por la fuerza al organismo legislativo.

Las imágenes de una horda de seguidores de Donald Trump asaltando el Capitolio dieron la vuelta al mundo e hicieron cuestionar a la que se vende como la “democracia más sólida del mundo”.

Después de utilizar sus redes como plataforma para lanzar acusaciones sobre el “robo de las elecciones” por parte del actual presidente demócrata, Joseph R. Biden, las compañías decidieron bloquearlo luego del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. En la imagen, la policía intenta dispersar a los manifestantes situados en el edificio del Capitolio de EE. UU. con gases lacrimógenos, en Washington, EE. UU., el 6 de enero de 2021. © Reuters - Stephanie Keithr

Los hechos más tarde hablarían por si solos, la bancada demócrata lo acusó de "fallar en su deber como comandante en jefe" durante el asalto y muchos lo apuntaron directamente por instigar a esta muchedumbre furiosa. Hechos que varios organismos del Gobierno federal están investigando junto a la acción del entonces presidente.

“Trump tiene toda la responsabilidad política en este asalto, no solamente hizo un mitin si no que al finalizarlo apeló a ‘recuperar la democracia’, es decir, prácticamente pidió a sus seguidores que fueran al Capitolio y dieran un golpe de Estado. Desde septiembre de 2020, ya fue tejiendo una narrativa por si perdía las elecciones, sabía que si perdía la única posibilidad de volver al poder era que la gente no aceptara los resultados y se sembrara el caos”, sostiene Jaime Caro, analista político e investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Para el caso, se creó un comité del Congreso -con cuatro demócratas y dos republicanos- que pasó un año y medio investigando las acciones de Trump. En una serie de audiencias televisadas expusieron sus argumentos y llegaron a una conclusión: las afirmaciones de fraude electoral repetidas por el antiguo mandatario condujeron directamente a los disturbios. Recomendaron que lo procesaran por cuatro cargos penales, entre ellos incitar a la insurrección, y las remitieron al Departamento de Justicia.

Este fallo fue principalmente simbólico, ya que es el Departamento de Justicia el que decide presentar cargos penales o no contra Trump -y aún no ha dicho nada al respecto-. Sí lo ha hecho, en cambio, contra cientos de personas que participaron en el asalto.

Jacob Chansley fue condenado a 41 meses de prisión por su rol en el asalto del Capitolio estadounidense. Foto del 6 de enero de 2021. © Manuel Balce Ceneta / AP

Paralelamente, el Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación penal separada sobre los hechos del 6 de enero y los esfuerzos para anular el resultado de las elecciones de noviembre de 2020 para que Trump se quedase en el poder.

“De todas las causas que se están investigando sobre Trump, la más grave sería que le acusaran de tratar de subvertir el resultado electoral de las elecciones presidenciales de 2020. Sería algo inédito que un presidente en funciones fuese acusado y se probase ese cargo. Sería grave para Trump, pero también para el sistema político de Estados Unidos”, señala Aguirre al respecto.

No obstante, Donald Trump, ha seguido repitiendo sus acusaciones de fraude electoral generalizado y mantiene que en ese momento gozaba de “inmunidad” como jefe de Estado.

El intento de influir en las elecciones en Georgia

"Solo quiero encontrar 11.780 votos”, fue lo que le dijo Donald Trump al entonces secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffesperger, en una llamada telefónica el 2 de enero de 2021. Los votos por los que preguntaba eran los que le faltaban para ganar las presidenciales en el estado de Georgia.

La llamada fue la base de la investigación penal a cargo de la fiscal Fani Willis para comprobar si el expresidente intentó influir y cambiar a su conveniencia el resultado de las elecciones en Georgia. Y esta no es la única evidencia, Trump y sus trabajadores habrían llamado a otros funcionarios para reclamar sobre un supuesto fraude electoral en la región.

Se encargó que un jurado especial, que solo podía emitir recomendaciones, investigara el caso y este se disolvió tras presentar su informe final a principios de 2023. Un documento que permanece sellado y que analizó si se habían llevado a cabo delitos como pedido de fraude electoral, la realización de declaraciones falsas a funcionarios gubernamentales y extorsión.

“Trump se siente con poder porque ya ha tenido muchos problemas legales, pero el sistema judicial de Estados Unidos está lleno de agujeros negros que favorecen a los poderosos y los ricos”, apunta Aguirre sobre las acciones del republicano.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, sale de su residencia en la Torre Trump, el 4 de abril de 2023 © Reuters / Carlos Barria

Ahora, se espera que el juzgado decida si solicitar acusaciones en su investigación contra Trump o alguno de sus asociados. En enero, Willis ya dijo que era “inminente”, pero que hacer público el informe del jurado podría "perjudicar" a varios de los implicados en la trama.

No se sabe si el magnate empresarial está siendo investigado en el caso, aunque sí gente de su círculo de confianza en Georgia. El caso es de los más graves ya que, si se emiten condenas por los delitos impugnados, serían sentencias con penas de cárcel.

Documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago y obstrucción de la justicia

En agosto de 2022, agentes del FBI tumbaron la puerta de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, buscaban algo que llevaban pidiendo tiempo atrás: documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos. Se llevaron 32 cajas con 11.000 documentos confidenciales, 100 de alto secreto.

Tras la redada, el abogado especial designado por el Departamento de Justicia, Jack Smith, inició una investigación penal sobre el manejo de Trump de estos archivos una vez dejó el cargo. Quieren esclarecer cómo se almacenaron esos documentos y, sobre todo, quién tuvo acceso a ellos.

Los agentes del FBI no llegaron por sorpresa a casa del republicano, durante más de un año el multimillonario se resistió a entregar los documentos clasificados e incluso llegó a ignorar una citación federal. Es habitual que los presidentes tengan archivos clasificados bajo su poder durante su mandato, pero no que se nieguen a devolverlos tras su salida de la Casa Blanca.

El viernes 2 de septiembre de 2022 se fotografía una página de una lista de propiedad del FBI de artículos incautados de la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump y hecha pública por el Departamento de Justicia. © Jon Elswick / AP

“Trump se siente por encima del sistema judicial estadounidense y también por encima de la Constitución. Por eso, cuando le pidieron los documentos clasificados de Mar-a-Lago él dijo que no, porque eran ‘suyos’. También forma parte de su estrategia política, victimizarse en uno de sus recursos habituales, pero tiene tal sensación de impunidad que se arriesga a hacer cosas que a otras personas le costarían la cárcel”, apunta Caro sobre este tipo de actitud por parte de un expresidente.

Trump se siente por encima del sistema judicial estadounidense y también por encima de la Constitución

La orden de registro apuntaba la violación de tres leyes penales: la ley de espionaje, que penaliza la retención no autorizada de secretos de seguridad nacional, la obstrucción a la justicia y la ocultación o destrucción de documentos gubernamentales.

Los abogados del empresario aseguraron que ya no tenía archivos confidenciales bajo su poder, pero la requisa en su casa demostró lo contrario. Por eso, los encargados de la investigación del Departamento de Justicia aseguran que las pruebas son lo suficientemente graves como para levantar el principio de confidencialidad entre abogado y cliente, ya que se sospecha que Trump podría haber engañado a sus propios abogados para mantener documentos. Algo que se consideraría como obstrucción a la justicia.

Organización Donald Trump, un entramado familiar

El entramado de su conjunto de empresas, la 'Trump Organization' es la causa más personal contra el expresidente. Su empresa familiar está señalada por fraude fiscal, hurto mayor y falsificación de documentos en un supuesto intento de evasión de impuestos en las prebendas a altos ejecutivos, como coches de lujo o incluso apartamentos, a lo largo de 15 años.

Además, la fiscal general de Nueva York, Laetitia James, sostiene que el empresario inflaba el valor de sus propiedades para conseguir financiación con las mejores condiciones en los bancos.

En el caso se abrieron dos investigaciones, una penal y otra civil. La penal se resolvió contra el director financiero del imperio, Allen Weisselberg, condenado por evadir 1,6 millones de dólares entre 2015 y 2021.

En la causa civil, James reclama la devolución de cerca de 250 millones supuestamente defraudados por la empresa de Trump. Si la acusación sale adelante, ni él ni tres de sus hijos podrán volver a gestionar o dirigir una compañía en el estado de Nueva York.

En esta imagen de archivo aparece el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Estados Unidos, el 15 de noviembre de 2023. AP - Andrew Harnik

Los abogados del expresidente han intentado retrasar el juicio, pero el juez de Manhattan a cargo del caso asegura que la fecha está “escrita a fuego” para el próximo 2 de octubre.

La reacción del magnate y antiguo mandatario respecto a todas estas causas ha sido similar: asegura que forman parte de un gran complot en su contra en su habitual discurso anti-establishment.

En contra de lo que pueda parecer, todo esto va a tener efectos positivos para Trump porque va a realzar su narrativa

“En contra de lo que pueda parecer, todo esto va a tener efectos positivos para Trump porque va a realzar su narrativa. No le hará tener más votos en las elecciones, pero sí reforzará sus filas de seguidores. Por ejemplo, le ayudaría en unas hipotéticas primarias contra Ron de Santis”, sostiene Cano sobre el impacto en su imagen como político.

Por su parte, el expresidente de derechas lo tiene claro y así lo ha dicho: ni estos entramados ni cualquier otro problema legal en su contra van a impedir que se presente a las elecciones presidenciales en 2024. Al fin y al cabo, ha repetido en diversas ocasiones que lo que más desea es "volver a hacer América -Estados Unidos- grande otra vez".

Con medios locales y fuentes propias

