EE. UU.: fiscales desestiman el cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin

El 21 de abril, los fiscales de Nuevo México desestimaron los cargos contra el actor Alec Baldwin con relación al disparo que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película ‘Rust’ en 2021. No obstante, el cargo por homicidio involuntario en contra Hannah Gutiérrez-Reed, la supervisora ​​de armas de la película, no ha cambiado.

El retiro de los cargos por parte de los fiscales especiales de Nuevo México marca lo que los expertos legales habían señalado como “una conclusión lógica para un procedimiento defectuoso”.

Una imagen de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió después de recibir un disparo en el set de la película 'Rust', se muestra en una vigilia en su honor en Albuquerque, Nuevo México, EE. UU., el 23 de octubre de 2021. © Kevin Mohatt / Reuters

Durante una breve presentación, los fiscales especiales, Jason Lewis y Mari Morrissey, informaron que se dieron a conocer nuevos elementos que “exigen una mayor investigación y un análisis forense” que no podrán ser completados antes de llevarse a cabo una audiencia preliminar programada para el 3 de mayo.

En la presentación, los investigadores no ofrecieron detalles sobre los “hechos nuevos” que obligaron a retirar las acusaciones en el caso.

Lo que si indicaron es que el mismo fue calificado “sin perjuicio”, lo que indica que cualquier evidencia nueva podría llevarlos a volver a presentar cargos.

A pesar de los pocos detalles de los fiscales, la publicación catarí ‘Al Jazeera’ indica que los investigadores se vieron obligados a desestimar los cargos luego de que el abogado de Baldwin, Luke Nikas, presentó ante un órgano judicial de Santa Fe, pruebas de que la reproducción del Colt largo de acción simple .45, el arma utilizada en el film y también conocida como ‘Colt Peacemaker’, había sido modificada con piezas nuevas desde su fabricación por el armero italiano F. LLI Pietta.

Lo anterior refuta el argumento de la fiscalía de que el arma estaba en pleno funcionamiento y solamente podría haberse disparado si Baldwin apretó el gatillo de manera imprudente, agrega la publicación citando a una persona familiarizada con el caso.

Sobre este hecho, la abogada Kate Mangels, quien no se encuentra relacionada con el caso, declaró a la agencia de noticias AP que la ocasión para presentar nuevos cargos en contra de Baldwin se están reduciendo.

“Si no tienen la evidencia ahora, no veo qué evidencia podrán obtener o que podrían desarrollar (...) Parece que ya tenían 30 personas en una lista de testigos, un testigo cooperativo (coacusado), investigaciones realizadas por varias agencias de aplicación de la ley. Parece que esto ya ha sido bastante bien investigado. No me puedo imaginar qué surgiría para traer nuevos cargos”, agregó la profesional.

Nueva investigación estaría abordando la presencia de una bala real en un set de filmación

Por otro lado, un hecho que las autoridades no han podido determinar es cómo una munición real llegó al revólver calibre .45 elaborado por una empresa italiana especializada en reproducciones del siglo XIX.

De acuerdo con Reuters, un funcionario de la corte informó que una audiencia judicial abordaría el cargo restante contra Hannah Gutiérrez-Reed, la especialista en armas del set y quien expresó que cargó la bala real en el arma tras confundirla con una bala falsa.

En ocasiones anteriores, el actor Alec Baldwin ha manifestado que el arma se disparó accidentalmente tras seguir las instrucciones de apuntar hacia Hutchins, que se encontraba detrás de la cámara. Baldwin dijo que tiró del percutor, pero no del gatillo, y disparó el arma.

En agosto de 2022, un informe del FBI sobre el análisis de la agencia del arma encontró que, como es común con las armas de fuego de ese diseño, podría dispararse sin apretar el gatillo si se aplicaba fuerza a un martillo sin amartillar, como dejar caer el arma.

David Halls, quien fungía como coordinador de seguridad y subdirector de la película, no impugnó una condena por manejo inseguro de un arma de fuego al recibir una sentencia suspendida de seis meses de libertad condicional. Hall aceptó cooperar en la investigación sobre la muerte de Hutchins.

"Señor. Halls nunca creyó que el Sr. Baldwin debería ser acusado de un delito. Fue un trágico accidente que se resuelve mejor fuera de un tribunal penal”, dijo la abogada defensora Lisa Torraco.

Entretanto, los abogados de Gutiérrez-Reed emitieron un comunicado señalando que esperan que sea exonerada en el proceso judicial. Una audiencia preliminar programada para mayo fue pospuesta hasta agosto, luego de que los fiscales informaron que necesitaban más tiempo.

“La verdad sobre lo que sucedió saldrá a la luz y las preguntas para las que hemos buscado respuesta durante mucho tiempo serán respondidas”, dijeron los abogados Jason Bowles y Todd Bullion, en un comunicado.

Mientras las grabaciones para la película ‘Rust’ fueron retomadas, Gloria Allred, abogada de otros familiares de Hutchins que presentaron su propia demanda, informó que seguirá adelante con el proceso civil.

"Señor. Baldwin debe saber que seguimos comprometidos a luchar y ganar para nuestros clientes y responsabilizarlo por apuntar con un arma cargada a Halyna Hutchins, apretar el gatillo y matarla”, dijo Allred en un comunicado.

Con Reuters, AP y medios estadounidenses

